Altın Bereket Kolye T11067 14 Ayar, Altın, 2.37 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Çoğalmanın ve bolluğun simgesi olan motifler, pürüzsüz altın dokusuyla şans ve zarafeti bir araya getiriyor. Anlam dolu tasarımıyla gün boyu üzerinizde pozitif bir enerji taşımanızı sağlayan bu parça, stilinize değer katan zamansız bir dokunuş.