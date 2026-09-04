Altın Anahtar Kolye
Ürün Kodu : N182614
21.022 TL
PEŞİN FİYATINA 7.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Anahtar Kolye T11063
14 Ayar, Altın, 1.93 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizemli kapıların ve yeni başlangıçların simgesi olan anahtar figürü, madenin sıcak ışıltısıyla boynunuzda anlamlı bir duruş kazanıyor. İnce işçilikli formuyla stilinize karakter katan bu tasarım, her kombine zahmetsiz bir zarafet sunuyor. Saklı güzellikleri açığa çıkaracak özel bir dokunuş.
Altın Anahtar Kolye
PEŞİN FİYATINA 7.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.022 TL
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