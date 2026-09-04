Altın Ada Rüyası Kolye
Ürün Kodu : N182679
17.442 TL
PEŞİN FİYATINA 5.814 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Ada Rüyası Kolye T11090
14 Ayar, Altın, 1.56 gr
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tropik esintileri ve ada yaşamının dinginliğini yansıtan formlar, sıcak altın tonlarıyla buluşuyor. Boynunuzda yaz enerjisini ve ferahlığını hissettiren bu özel parça, stilinize dinamik bir ruh katıyor.
Altın Ada Rüyası Kolye
PEŞİN FİYATINA 5.814 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.442 TL
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