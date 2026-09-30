7.64 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
Ürün Kodu : DB18072
238.272 TL
PEŞİN FİYATINA 79.424 TL x 3 Taksit
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7.64 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T11184
14 Ayar, Beyaz Altın, 12.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1,15 Karat
Renk: G-H
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 6,49 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tutkulu kırmızı tonların kesintisiz zarafeti. Güçlü ışığı ve ince işçiliğiyle özel anların unutulmazı.
7.64 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
PEŞİN FİYATINA 79.424 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
238.272 TL