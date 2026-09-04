5.82 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR195944
633.518 TL
PEŞİN FİYATINA 211.173 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
5.82 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11046
14 Ayar, Beyaz Altın, 9.26 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 5,82 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern heykelsi hatların ve yoğun parıltıların birleşimi, elde büyüleyici ve iddialı bir duruş yaratıyor. Çağdaş tasarım anlayışıyla şekillenen dolgun formu, parmağınızda kendinden emin bir odak noktası oluşturuyor. Stiline güçlü bir yön vermek isteyenler için.
5.82 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 211.173 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
633.518 TL
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