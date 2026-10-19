4.93 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
Ürün Kodu : DE33103
506.334 TL
PEŞİN FİYATINA 168.778 TL x 3 Taksit
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4.93 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe T11250
18 Ayar, Beyaz Altın, 15.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,85 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,07 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Yuvarlak ve damla kesim pırlantaların büyüleyici bir ritimle birleştiği bu tasarım, yüze ve kulak çevresine muazzam bir aydınlık kazandırıyor. Farklı formların yarattığı zengin ışık kırılmaları ve cömert parıltı dizilimi, tasarıma heykelsi bir zarafet sunuyor. Özel davetlerde stilinize görkemli ve seçkin bir imza atacak prestijli bir dokunuş.
4.93 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
PEŞİN FİYATINA 168.778 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
506.334 TL