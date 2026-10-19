4.93 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe T11250 18 Ayar, Beyaz Altın, 15.40 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2,85 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Damla Taş: Pırlanta

Ağırlık: 2,07 Karat

Renk: F

Berraklık: VS-SI

Kesim: Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Yuvarlak ve damla kesim pırlantaların büyüleyici bir ritimle birleştiği bu tasarım, yüze ve kulak çevresine muazzam bir aydınlık kazandırıyor. Farklı formların yarattığı zengin ışık kırılmaları ve cömert parıltı dizilimi, tasarıma heykelsi bir zarafet sunuyor. Özel davetlerde stilinize görkemli ve seçkin bir imza atacak prestijli bir dokunuş.