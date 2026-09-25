3.70 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
Ürün Kodu : DB18127
177.926 TL
PEŞİN FİYATINA 59.309 TL x 3 Taksit
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3.70 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T11098
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.57 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 2.13 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Kırmızı tonların büyüleyici tutkusu ve ışıltısı. Bileğinizi saran tutkulu dokusuyla özel anlarınıza ihtişam katar.
3.70 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
PEŞİN FİYATINA 59.309 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
177.926 TL