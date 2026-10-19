2.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR143134
157.985 TL
PEŞİN FİYATINA 52.662 TL x 3 Taksit
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2.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11251
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.65 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,34 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2,1 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Baget kesimin keskin, modern çizgileri ile yuvarlak kesim taşların yumuşak ve yoğun ışıltısı parmakta mükemmel bir zıtlık oluşturuyor. Geometrik dengenin lüks işçilikle buluştuğu bu dolgun yapı, ışığı her açıdan yakalayarak elde heykelsi bir zarafet sergiliyor. Çağdaş şıklığı iddialı bir duruşla tamamlamak isteyenler için prestijli bir dokunuş.
2.44 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 52.662 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
157.985 TL