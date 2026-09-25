1.15 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR195999
77.784 TL
PEŞİN FİYATINA 25.928 TL x 3 Taksit
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1.15 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11146
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.58 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.82 Karat
Kesim: Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Tutkulu kırmızı rengiyle bakışları üzerine çeken iddialı ve son derece sofistike bir tasarım.
1.15 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 25.928 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.784 TL