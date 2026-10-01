1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T11249 14 Ayar, Altın, 2.55 gr Taş: Pırlanta

Ağırlık: 1.50 Karat

Renk: G

Berraklık: SI

Kesim: Oval Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Göz alıcı boyuttaki oval merkez taşının görkemli ışıltısı, sade ve zarif gövde tasarımıyla odağı tamamen üzerine topluyor. Beyaz altının soğuk ve duru parıltısıyla bütünleşen bu güçlü odak noktası, elde nefes kesici ve heykelsi bir zarafet sergiliyor. Tutku dolu, prestijli ve sarsılmaz bir lüks dokunuşu.