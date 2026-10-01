1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
Ürün Kodu : DR180603
274.176 TL
274.176 TL
PEŞİN FİYATINA 91.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük T11249
14 Ayar, Altın, 2.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 1.50 Karat
Renk: G
Berraklık: SI
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Göz alıcı boyuttaki oval merkez taşının görkemli ışıltısı, sade ve zarif gövde tasarımıyla odağı tamamen üzerine topluyor. Beyaz altının soğuk ve duru parıltısıyla bütünleşen bu güçlü odak noktası, elde nefes kesici ve heykelsi bir zarafet sergiliyor. Tutku dolu, prestijli ve sarsılmaz bir lüks dokunuşu.
1.50 Karat Pırlanta Oval Tektaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 91.392 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
274.176 TL
274.176 TL