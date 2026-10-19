1.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR134594
201.020 TL
PEŞİN FİYATINA 67.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11254
18 Ayar, Beyaz Altın, 7.45 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,87 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,33 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Baget kesimin keskin ve modern çizgileri, etrafını çevreleyen yuvarlak taşların büyüleyici ışıltısıyla parmakta mükemmel bir harmoni yakalıyor. Geometrik zarafetin dolgun bir hacimle buluştuğu bu tasarım, ışığı her açıda güçlü bir şekilde kırarak elde iddialı bir duruş sergiliyor. Çağdaş çizgileri lüks ve ihtişamla buluşturan prestijli bir dokunuş.
1.20 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 67.007 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
201.020 TL