0.97 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196011
52.114 TL
PEŞİN FİYATINA 17.371 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.97 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11200
14 Ayar, Rose Altın, 3.28 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kırmızının tutkulu ışıltısı parmağınızda. Güçlü duruşu ve rafine yapısıyla zamansız bir imza.
0.97 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.371 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
52.114 TL