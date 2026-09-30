0.88 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR197225
63.758 TL
PEŞİN FİYATINA 21.253 TL x 3 Taksit
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0.88 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11211
14 Ayar, Rose Altın, 3.2 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,26 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,62 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakutun zengin rengi ve pırlanta çevresi. Parmağınıza zamansız bir zarafet ve renk katar.
0.88 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.253 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.758 TL