0.62 Karat Pırlanta Yakut Kelebek Yüzük
Ürün Kodu : DR197223
53.222 TL
PEŞİN FİYATINA 17.741 TL x 3 Taksit
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0.62 Karat Pırlanta Yakut Kelebek Yüzük T11209
14 Ayar, Rose Altın, 2.73 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,2 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,42 Karat
Kesim: Yuvarlak Damla
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgür kelebek formu ve kırmızının canlılığı. Parmağınızda süzülen romantik ve neşeli bir imza.
0.62 Karat Pırlanta Yakut Kelebek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.741 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.222 TL