0.60 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR197224
45.854 TL
PEŞİN FİYATINA 15.285 TL x 3 Taksit
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0.60 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11210
14 Ayar, Rose Altın, 2.34 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,17 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0,43 Karat
Kesim: Markiz
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sıcak kırmızı tonların yalın çizgilerle buluşması. Günün her saatinde şıklığı yakalamanız için.
0.60 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 15.285 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.854 TL