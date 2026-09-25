0.57 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196972
35.501 TL
PEŞİN FİYATINA 11.834 TL x 3 Taksit
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0.57 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11173
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.35 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sıcak kırmızı parıltısıyla fark yaratan narin bir estetik. Parmağınızda zamansız bir renk şöleni.
0.57 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.834 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.501 TL