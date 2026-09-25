0.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196170
26.501 TL
PEŞİN FİYATINA 8.834 TL x 3 Taksit
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0.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11150
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.34 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sıcak tonların ve ışıltının zarif dengesi. Parmağınıza çabasız bir renk ve zarafet katar.
0.44 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 8.834 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
26.501 TL