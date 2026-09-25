0.39 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196176
21.245 TL
PEŞİN FİYATINA 7.082 TL x 3 Taksit
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0.39 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11157
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.03 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.34 Karat
Kesim: Emerald
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Canlı kırmızının narin formla birleşimi. Ellerinizde sıcak ve modern bir estetik yaratır.
0.39 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 7.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
21.245 TL