0.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196154
40.541 TL
PEŞİN FİYATINA 13.514 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11148
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.36 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.18 Karat
Kesim: Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Küçük ve naif detayların sıcak kırmızılı buluşması. Günlük kullanım için son derece zarif.
0.34 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.514 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.541 TL