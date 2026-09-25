0.31 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR196179
20.261 TL
PEŞİN FİYATINA 6.754 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T11160
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.40 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.3 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.28 Karat
Kesim: Oval
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Naif kırmızı tonuyla ellerinize renk katar. Tek başına ya da diğer parçalarla kombinlemeye uygundur.
0.31 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 6.754 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
20.261 TL