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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DR12523
0,40 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
26.728 TL
18.592 TL
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6.197 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR15551
0,15 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
35.526 TL
24.712 TL
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8.237 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04068
1,12 Karat Siyah Pırlanta Küpe Tektaş – H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,12 Karat Siyah Pırlanta Küpe Tektaş – H VS-SI 14 Ayar
%30
63.532 TL
44.194 TL
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14.731 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11820
1,23 Karat Siyah Pırlanta Kolye OT VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,23 Karat Siyah Pırlanta Kolye OT VS 8 Ayar
%30
35.091 TL
24.410 TL
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8.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB07691
2,36 Karat Siyah Pırlanta Su Yolu Bileklik BLACK 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,36 Karat Siyah Pırlanta Su Yolu Bileklik BLACK 14 Ayar
%30
148.874 TL
103.559 TL
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34.520 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99222
1,61 Karat Pırlanta Yüzük Erkek Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,61 Karat Pırlanta Yüzük Erkek Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
250.352 TL
174.147 TL
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58.049 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00280
0,24 Karat Pırlanta Yüzük Erkek Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük Erkek Yüzük WH 8 Ayar
%30
30.507 TL
21.221 TL
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7.074 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07041
0,26 Karat Pırlanta Yüzük Kıpır Kıpır Yüzük H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Yüzük Kıpır Kıpır Yüzük H VS 14 Ayar
%30
45.240 TL
31.470 TL
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10.490 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07028
0,07 Karat Pırlanta Yüzük Kalp Yüzük H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük Kalp Yüzük H VS 14 Ayar
%30
38.375 TL
26.694 TL
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8.898 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109780
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
49.191 TL
34.218 TL
Sepete Ekle
11.406 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103441
0,06 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
50.313 TL
34.998 TL
Sepete Ekle
11.666 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00775
1,97 Karat Pırlanta Yüzük Turmoline G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,97 Karat Pırlanta Yüzük Turmoline G-H VSSI 18 Ayar
%30
133.633 TL
92.957 TL
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30.986 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23413
2,05 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,05 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 18 Ayar
%30
104.167 TL
72.459 TL
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24.153 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06522
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar
%30
68.528 TL
47.669 TL
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15.890 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108008
0,74 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,74 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 18 Ayar
%30
87.680 TL
60.991 TL
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20.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04050
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar
%30
60.999 TL
42.432 TL
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14.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105826
6,87 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
6,87 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
63.086 TL
43.883 TL
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14.628 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100977
4,70 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,70 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
93.880 TL
65.303 TL
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21.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101163
3,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
71.734 TL
49.898 TL
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16.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79117
4,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
52.154 TL
36.279 TL
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12.093 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36947
2,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
44.823 TL
31.180 TL
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10.393 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115801
2,67 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,67 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
99.970 TL
69.540 TL
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23.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33083
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK 14 Ayar
%30
34.670 TL
24.117 TL
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8.039 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108681
2,55 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,55 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
76.002 TL
52.868 TL
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17.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR82608
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.089 TL
22.321 TL
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7.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124241
1,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
30.398 TL
21.145 TL
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7.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98249
2,36 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,36 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G VS-SI 14 Ayar
%30
90.726 TL
63.110 TL
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21.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109399
1,81 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,81 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
61.620 TL
42.864 TL
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14.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR44943
1,51 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,51 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.208 TL
25.882 TL
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8.627 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115318
1,98 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,98 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
112.852 TL
78.501 TL
Sepete Ekle
26.167 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124738
1,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir LTPZ VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir LTPZ VS-SI 14 Ayar
%30
64.443 TL
44.827 TL
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14.942 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55067
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
30.615 TL
21.296 TL
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7.099 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94808
1,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.758 TL
24.179 TL
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8.060 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40625
2,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
77.912 TL
54.196 TL
Sepete Ekle
18.065 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR111836
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.052 TL
18.817 TL
Sepete Ekle
6.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85416
1,07 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,07 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
42.356 TL
29.463 TL
Sepete Ekle
9.821 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59332
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
43.665 TL
30.374 TL
Sepete Ekle
10.125 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95832
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.710 TL
26.231 TL
Sepete Ekle
8.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112740
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
59.286 TL
41.240 TL
Sepete Ekle
13.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95835
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
38.182 TL
26.559 TL
Sepete Ekle
8.853 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49310
1,01 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,01 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
39.267 TL
27.315 TL
Sepete Ekle
9.105 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68113
1,62 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,62 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
90.048 TL
62.638 TL
Sepete Ekle
20.879 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83791
0,95 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
41.743 TL
29.037 TL
Sepete Ekle
9.679 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46468
1,26 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,26 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
54.499 TL
37.910 TL
Sepete Ekle
12.637 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89917
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
50.690 TL
35.260 TL
Sepete Ekle
11.753 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81230
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
53.001 TL
36.868 TL
Sepete Ekle
12.289 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118751
1,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
94.899 TL
66.012 TL
Sepete Ekle
22.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85404
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
42.305 TL
29.428 TL
Sepete Ekle
9.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95811
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.604 TL
26.158 TL
Sepete Ekle
8.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117400
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS SI 14 Ayar
%30
67.399 TL
46.883 TL
Sepete Ekle
15.628 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45690
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
45.283 TL
31.499 TL
Sepete Ekle
10.500 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107575
0,76 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,76 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
30.830 TL
21.446 TL
Sepete Ekle
7.149 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119207
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
86.452 TL
60.137 TL
Sepete Ekle
20.046 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85358
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
44.984 TL
31.291 TL
Sepete Ekle
10.430 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20915
1,37 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
70.642 TL
49.139 TL
Sepete Ekle
16.380 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75457
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.225 TL
18.938 TL
Sepete Ekle
6.313 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94643
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
60.099 TL
41.805 TL
Sepete Ekle
13.935 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121072
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.228 TL
22.418 TL
Sepete Ekle
7.473 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124092
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
40.627 TL
28.260 TL
Sepete Ekle
9.420 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119666
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
31.420 TL
21.856 TL
Sepete Ekle
7.285 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69206
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
42.754 TL
29.740 TL
Sepete Ekle
9.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26657
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
53.397 TL
37.144 TL
Sepete Ekle
12.381 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75548
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
24.526 TL
17.061 TL
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5.687 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114023
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
25.155 TL
17.498 TL
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5.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68689
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.531 TL
22.629 TL
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7.543 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR16676
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
58.419 TL
40.637 TL
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13.546 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125117
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
42.657 TL
29.672 TL
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9.891 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57263
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK SI 14 Ayar
%30
30.293 TL
21.072 TL
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7.024 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115930
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
26.490 TL
18.426 TL
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6.142 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79067
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
43.485 TL
30.248 TL
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10.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83320
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
53.457 TL
37.185 TL
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12.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60645
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
46.439 TL
32.303 TL
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10.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68678
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.063 TL
25.781 TL
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8.594 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110973
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
24.734 TL
17.205 TL
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5.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105677
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.204 TL
18.923 TL
Sepete Ekle
6.308 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107216
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
28.460 TL
19.797 TL
Sepete Ekle
6.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110842
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.300 TL
23.859 TL
Sepete Ekle
7.953 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99898
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
36.905 TL
25.672 TL
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8.557 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123953
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
49.323 TL
34.309 TL
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11.436 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86275
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
76.294 TL
53.071 TL
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17.690 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09926
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS-SI 14 Ayar
%30
38.633 TL
26.874 TL
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8.958 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33481
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
72.296 TL
50.290 TL
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16.763 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124860
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
23.879 TL
16.610 TL
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5.537 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122833
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.685 TL
24.127 TL
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8.042 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42850
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Safir F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Safir F SI 14 Ayar
%30
25.166 TL
17.506 TL
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5.835 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64652
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.406 TL
19.064 TL
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6.355 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114731
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
15.810 TL
10.997 TL
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3.666 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR111738
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
23.672 TL
16.466 TL
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5.489 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13922
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
51.898 TL
36.101 TL
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12.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109921
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.100 TL
22.329 TL
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7.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17377
0,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
44.717 TL
31.106 TL
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10.369 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR58210
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
39.747 TL
27.648 TL
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9.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76467
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
43.934 TL
30.561 TL
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10.187 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80104
1,13 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,13 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
23.539 TL
16.373 TL
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5.458 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80022
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
29.913 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57694
1,22 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,22 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
36.235 TL
25.205 TL
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8.402 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR58881
22,73 Karat Pırlanta Yüzük QU SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
22,73 Karat Pırlanta Yüzük QU SI 18 Ayar
%30
115.571 TL
80.392 TL
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26.797 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90438
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
194.655 TL
135.404 TL
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45.135 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06883
1,28 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,28 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
136.634 TL
95.044 TL
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31.681 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07720
1,33 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,33 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar
%30
132.458 TL
92.139 TL
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30.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01458
1,05 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
203.588 TL
141.618 TL
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47.206 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00353
1,01 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,01 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar
%30
196.658 TL
136.798 TL
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45.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0949
0,98 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
113.735 TL
79.115 TL
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26.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01526
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G-H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G-H SI 18 Ayar
%30
238.712 TL
166.050 TL
Sepete Ekle
55.350 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103806
1,23 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,23 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
138.815 TL
96.561 TL
Sepete Ekle
32.187 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01686
1,57 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,57 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
147.920 TL
102.894 TL
Sepete Ekle
34.298 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103809
1,10 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,10 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
112.047 TL
77.941 TL
Sepete Ekle
25.980 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00829
1,73 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,73 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar
%30
299.197 TL
208.124 TL
Sepete Ekle
69.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00379
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
205.046 TL
142.632 TL
Sepete Ekle
47.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07760
1,08 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar
%30
150.456 TL
104.659 TL
Sepete Ekle
34.886 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90368
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
224.985 TL
156.502 TL
Sepete Ekle
52.167 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94035
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
143.661 TL
99.932 TL
Sepete Ekle
33.311 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR10792
1,03 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,03 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
125.410 TL
87.236 TL
Sepete Ekle
29.079 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03690
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
95.343 TL
66.322 TL
Sepete Ekle
22.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07377
0,59 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
89.574 TL
62.308 TL
Sepete Ekle
20.769 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13559
0,67 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,67 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
93.538 TL
65.066 TL
Sepete Ekle
21.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97204
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
105.429 TL
73.337 TL
Sepete Ekle
24.446 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR12181
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
68.113 TL
47.380 TL
Sepete Ekle
15.793 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94036
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
144.393 TL
100.441 TL
Sepete Ekle
33.480 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94038
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
146.119 TL
101.642 TL
Sepete Ekle
33.881 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116451
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
133.860 TL
93.114 TL
Sepete Ekle
31.038 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07248
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
118.339 TL
82.318 TL
Sepete Ekle
27.439 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0661
0,39 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
70.077 TL
48.746 TL
Sepete Ekle
16.249 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07212
0,51 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
102.044 TL
70.982 TL
Sepete Ekle
23.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  WPY0277
0,35 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar
%30
68.646 TL
47.751 TL
Sepete Ekle
15.917 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90439
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
80.425 TL
55.944 TL
Sepete Ekle
18.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JPY0741
0,32 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
107.999 TL
75.125 TL
Sepete Ekle
25.042 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07214
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
68.826 TL
47.876 TL
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15.959 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102085
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
111.170 TL
77.331 TL
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25.777 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122843
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
98.359 TL
68.420 TL
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22.807 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13982
0,28 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
68.914 TL
47.937 TL
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15.979 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97166
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
76.326 TL
53.093 TL
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17.698 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81142
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
88.296 TL
61.420 TL
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20.473 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JPY1093
0,33 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
80.389 TL
55.920 TL
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18.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20734
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
63.409 TL
44.108 TL
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14.703 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94034
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
142.636 TL
99.219 TL
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33.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119963
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
105.067 TL
73.085 TL
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24.362 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14006
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
60.964 TL
42.407 TL
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14.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97224
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
67.750 TL
47.127 TL
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15.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94041
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
96.547 TL
67.159 TL
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22.386 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81631
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
36.324 TL
25.267 TL
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8.422 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90437
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
101.573 TL
70.655 TL
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23.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01288
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 18 Ayar
%30
32.756 TL
22.786 TL
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7.595 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05238
0,15 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
56.750 TL
39.476 TL
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13.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105103
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
95.764 TL
66.614 TL
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22.205 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81141
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
77.923 TL
54.204 TL
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18.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108099
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
75.697 TL
52.656 TL
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17.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01172
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
24.053 TL
16.732 TL
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5.577 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80761
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
66.315 TL
46.130 TL
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15.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06016
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
72.714 TL
50.580 TL
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16.860 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03733
0,17 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
81.564 TL
56.737 TL
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18.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84012
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
60.619 TL
42.167 TL
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14.056 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108002
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
67.775 TL
47.145 TL
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15.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR10245
0,06 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
44.114 TL
30.686 TL
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10.229 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04137
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
46.583 TL
32.404 TL
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10.801 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108089
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
53.141 TL
36.966 TL
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12.322 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07452
1,25 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,25 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
125.690 TL
87.431 TL
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29.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07886
1,19 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,19 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
130.843 TL
91.015 TL
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30.338 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33271
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
58.041 TL
40.374 TL
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13.458 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90159
1,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
118.835 TL
82.663 TL
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27.554 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74444
1,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
167.858 TL
116.764 TL
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38.921 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80921
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
168.997 TL
117.555 TL
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39.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124203
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
96.006 TL
66.783 TL
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22.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76453
2,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
186.896 TL
130.007 TL
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43.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85646
1,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
115.212 TL
80.142 TL
Sepete Ekle
26.714 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07893
0,81 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
123.276 TL
85.751 TL
Sepete Ekle
28.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115829
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
148.492 TL
103.293 TL
Sepete Ekle
34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR22059
0,80 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar
%30
89.328 TL
62.137 TL
Sepete Ekle
20.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115849
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
152.958 TL
106.399 TL
Sepete Ekle
35.466 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90178
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
127.323 TL
88.567 TL
Sepete Ekle
29.522 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42716
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
106.871 TL
74.341 TL
Sepete Ekle
24.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75479
1,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
174.855 TL
121.631 TL
Sepete Ekle
40.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89231
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
115.019 TL
80.009 TL
Sepete Ekle
26.670 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116441
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
105.427 TL
73.336 TL
Sepete Ekle
24.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76671
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
109.083 TL
75.879 TL
Sepete Ekle
25.293 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55711
1,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
141.178 TL
98.205 TL
Sepete Ekle
32.735 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122403
1,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.581 TL
67.182 TL
Sepete Ekle
22.394 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40629
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.745 TL
83.991 TL
Sepete Ekle
27.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37401
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
93.450 TL
65.005 TL
Sepete Ekle
21.668 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93361
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
118.220 TL
82.234 TL
Sepete Ekle
27.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24529
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.324 TL
60.047 TL
Sepete Ekle
20.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74749
1,05 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.942 TL
72.303 TL
Sepete Ekle
24.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76135
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
111.457 TL
77.531 TL
Sepete Ekle
25.844 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102540
1,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
116.349 TL
80.934 TL
Sepete Ekle
26.978 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110211
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.562 TL
62.996 TL
Sepete Ekle
20.999 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33279
0,90 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
94.769 TL
65.923 TL
Sepete Ekle
21.974 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90122
0,93 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,93 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.809 TL
70.124 TL
Sepete Ekle
23.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108086
1,07 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,07 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
109.258 TL
76.001 TL
Sepete Ekle
25.334 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117382
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
114.308 TL
79.514 TL
Sepete Ekle
26.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119525
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.788 TL
54.110 TL
Sepete Ekle
18.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33281
0,73 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
83.744 TL
58.253 TL
Sepete Ekle
19.418 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115009
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
112.990 TL
78.596 TL
Sepete Ekle
26.199 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103995
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
101.848 TL
70.846 TL
Sepete Ekle
23.615 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108151
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
115.293 TL
80.199 TL
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26.733 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118285
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
97.219 TL
67.627 TL
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22.542 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81210
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
64.578 TL
44.921 TL
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14.974 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55238
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
73.459 TL
51.099 TL
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17.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105063
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.072 TL
61.264 TL
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20.421 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119997
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
160.881 TL
111.910 TL
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37.303 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119117
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
61.058 TL
42.472 TL
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14.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120167
1,03 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,03 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
123.357 TL
85.808 TL
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28.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114886
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
129.781 TL
90.277 TL
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30.092 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55864
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.667 TL
70.025 TL
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23.342 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86155
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.315 TL
48.216 TL
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16.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78978
0,47 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.068 TL
59.174 TL
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19.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98172
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.242 TL
66.947 TL
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22.316 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85857
0,94 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,94 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
104.667 TL
72.808 TL
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24.269 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40286
0,72 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
43.091 TL
29.974 TL
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9.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55842
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.606 TL
53.983 TL
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17.994 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122351
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.996 TL
59.820 TL
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19.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124479
1,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
96.010 TL
66.786 TL
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22.262 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91558
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.510 TL
68.524 TL
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22.841 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116589
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.533 TL
69.932 TL
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23.311 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88837
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
113.793 TL
79.155 TL
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26.385 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95647
1,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
115.730 TL
80.503 TL
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26.834 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61631
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.577 TL
83.875 TL
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27.958 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07462
0,44 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
71.013 TL
49.397 TL
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16.466 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR15560
0,68 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.721 TL
54.064 TL
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18.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120261
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.387 TL
55.918 TL
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18.639 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107745
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.074 TL
57.092 TL
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19.031 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108152
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
112.966 TL
78.580 TL
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26.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72645
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.630 TL
52.609 TL
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17.536 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55714
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
134.013 TL
93.220 TL
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31.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90198
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.014 TL
47.312 TL
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15.771 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113437
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.702 TL
54.050 TL
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18.017 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112582
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.358 TL
60.767 TL
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20.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91565
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.746 TL
61.037 TL
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20.346 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122384
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.543 TL
62.983 TL
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20.994 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84077
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
104.938 TL
72.996 TL
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24.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76893
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
107.546 TL
74.811 TL
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24.937 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112714
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.219 TL
83.625 TL
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27.875 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26802
0,69 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.492 TL
53.904 TL
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17.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124538
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.523 TL
72.012 TL
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24.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76085
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
104.064 TL
72.388 TL
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24.129 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81558
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
79.845 TL
55.541 TL
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18.514 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33276
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
80.059 TL
55.690 TL
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18.563 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108642
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.282 TL
62.801 TL
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20.934 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103787
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.563 TL
60.214 TL
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20.071 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121097
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.570 TL
69.958 TL
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23.319 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77515
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
111.097 TL
77.280 TL
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25.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52356
0,94 Karat Pırlanta Yüzük E-F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,94 Karat Pırlanta Yüzük E-F VS-SI 14 Ayar
%30
123.951 TL
86.221 TL
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28.740 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38120
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.024 TL
60.535 TL
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20.178 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122290
0,73 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
91.941 TL
63.955 TL
Sepete Ekle
21.318 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118874
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.113 TL
65.466 TL
Sepete Ekle
21.822 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75531
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.387 TL
71.917 TL
Sepete Ekle
23.972 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45251
0,53 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
112.181 TL
78.034 TL
Sepete Ekle
26.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107651
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.194 TL
42.568 TL
Sepete Ekle
14.189 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67445
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.108 TL
43.203 TL
Sepete Ekle
14.401 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124432
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.423 TL
47.596 TL
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15.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33881
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
73.603 TL
51.199 TL
Sepete Ekle
17.066 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81586
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.557 TL
62.993 TL
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20.998 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107229
0,85 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
92.885 TL
64.612 TL
Sepete Ekle
21.537 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116466
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
102.318 TL
71.174 TL
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23.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107769
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.227 TL
37.721 TL
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12.574 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124062
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
64.308 TL
44.733 TL
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14.911 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75657
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.125 TL
47.388 TL
Sepete Ekle
15.796 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78009
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
85.251 TL
59.301 TL
Sepete Ekle
19.767 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45252
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
96.669 TL
67.244 TL
Sepete Ekle
22.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72348
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
97.933 TL
68.123 TL
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22.708 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112588
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.259 TL
71.828 TL
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23.943 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33269
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
110.836 TL
77.098 TL
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25.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105510
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.431 TL
49.688 TL
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16.563 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122260
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
84.124 TL
58.517 TL
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19.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77465
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.154 TL
59.929 TL
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19.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80901
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.383 TL
68.436 TL
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22.812 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38132
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.970 TL
68.845 TL
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22.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118011
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.345 TL
45.455 TL
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15.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71633
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.425 TL
57.336 TL
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19.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112585
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
84.427 TL
58.728 TL
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19.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77556
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.213 TL
60.666 TL
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20.222 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107924
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.945 TL
61.871 TL
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20.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112584
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.069 TL
62.652 TL
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20.884 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69647
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
62.699 TL
43.614 TL
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14.538 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77842
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.963 TL
56.319 TL
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18.773 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64269
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
102.907 TL
71.583 TL
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23.861 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120128
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.289 TL
71.849 TL
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23.950 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33236
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.044 TL
36.898 TL
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12.299 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125064
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.894 TL
40.967 TL
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13.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115670
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
61.562 TL
42.823 TL
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14.274 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74405
0,72 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
81.500 TL
56.692 TL
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18.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109384
0,54 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%30
87.470 TL
60.845 TL
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20.282 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122379
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.437 TL
65.691 TL
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21.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72356
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
101.441 TL
70.563 TL
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23.521 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06681
0,31 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
27.223 TL
18.936 TL
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6.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113769
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.240 TL
43.990 TL
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14.663 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59286
0,54 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.686 TL
50.561 TL
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16.854 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117208
0,56 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
84.511 TL
58.787 TL
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19.596 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100720
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
85.989 TL
59.815 TL
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19.938 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119941
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.503 TL
65.737 TL
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21.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123970
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.905 TL
32.628 TL
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10.876 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118104
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.133 TL
34.873 TL
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11.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116584
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.425 TL
43.423 TL
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14.474 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52304
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
64.836 TL
45.101 TL
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15.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74536
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
71.429 TL
49.686 TL
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16.562 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117852
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.992 TL
56.339 TL
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18.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107518
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.995 TL
61.906 TL
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20.635 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71229
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.507 TL
83.826 TL
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27.942 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21959
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
45.845 TL
31.890 TL
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10.630 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33945
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
59.300 TL
41.250 TL
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13.750 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100918
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.140 TL
52.268 TL
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17.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121864
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.505 TL
33.740 TL
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11.247 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113815
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.963 TL
41.711 TL
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13.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123230
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.415 TL
48.285 TL
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16.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89542
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.975 TL
48.676 TL
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16.225 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89532
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.975 TL
48.676 TL
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16.225 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98866
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
73.978 TL
51.459 TL
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17.153 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114940
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
92.500 TL
64.344 TL
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21.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107504
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
122.615 TL
85.292 TL
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28.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124043
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
32.678 TL
22.731 TL
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7.577 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124563
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
79.628 TL
55.390 TL
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18.463 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90912
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
89.317 TL
62.130 TL
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20.710 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123183
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.347 TL
32.935 TL
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10.978 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85617
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.504 TL
39.304 TL
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13.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85112
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.786 TL
40.197 TL
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13.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117601
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
65.472 TL
45.543 TL
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15.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116583
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.770 TL
45.750 TL
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15.250 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38255
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.198 TL
48.135 TL
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16.045 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103980
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
70.412 TL
48.979 TL
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16.326 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108686
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.399 TL
50.361 TL
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16.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49589
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
74.894 TL
52.097 TL
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17.366 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120136
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.932 TL
54.210 TL
Sepete Ekle
18.070 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76883
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
123.539 TL
85.935 TL
Sepete Ekle
28.645 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84116
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.401 TL
33.668 TL
Sepete Ekle
11.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90183
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.872 TL
36.082 TL
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12.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120880
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.416 TL
36.461 TL
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12.154 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92466
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.201 TL
39.094 TL
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13.031 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81204
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.132 TL
42.524 TL
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14.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64263
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.801 TL
42.989 TL
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14.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69292
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
74.948 TL
52.134 TL
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17.378 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120738
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
81.916 TL
56.981 TL
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18.994 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59121
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.286 TL
30.806 TL
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10.269 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116623
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.262 TL
32.180 TL
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10.727 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78980
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
49.467 TL
34.410 TL
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11.470 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125049
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.036 TL
36.197 TL
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12.066 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74448
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.977 TL
36.851 TL
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12.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125075
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.287 TL
37.763 TL
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12.588 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89418
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.171 TL
39.768 TL
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13.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75253
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.699 TL
44.310 TL
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14.770 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85516
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.053 TL
48.034 TL
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16.011 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71975
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.123 TL
48.082 TL
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16.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118547
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.885 TL
52.786 TL
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17.595 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104130
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.071 TL
59.176 TL
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19.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109310
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
35.975 TL
25.025 TL
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8.342 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64388
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.630 TL
25.480 TL
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8.493 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98115
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
45.338 TL
31.538 TL
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10.513 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103992
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.845 TL
39.542 TL
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13.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61360
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.072 TL
41.091 TL
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13.697 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116547
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.188 TL
47.432 TL
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15.811 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116570
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.668 TL
48.461 TL
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16.154 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118145
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.677 TL
48.468 TL
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16.156 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81162
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
70.519 TL
49.054 TL
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16.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118707
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
70.608 TL
49.116 TL
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16.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75313
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.298 TL
52.378 TL
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17.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20342
0,38 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.946 TL
54.220 TL
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18.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47543
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.906 TL
57.670 TL
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19.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89205
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.267 TL
29.401 TL
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9.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR43645
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
53.396 TL
37.143 TL
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12.381 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124558
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
55.456 TL
38.576 TL
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12.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86353
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.783 TL
38.803 TL
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12.934 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118139
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.485 TL
39.986 TL
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13.329 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78311
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.604 TL
40.070 TL
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13.357 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR32215
0,40 Karat Pırlanta Yüzük E VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük E VS-SI 14 Ayar
%30
58.129 TL
40.435 TL
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13.478 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81288
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
67.254 TL
46.782 TL
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15.594 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107811
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.147 TL
36.969 TL
Sepete Ekle
12.323 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117844
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.455 TL
37.184 TL
Sepete Ekle
12.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119125
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
74.278 TL
51.668 TL
Sepete Ekle
17.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33255
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.911 TL
52.804 TL
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17.601 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61637
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.756 TL
54.087 TL
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18.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59076
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.867 TL
27.732 TL
Sepete Ekle
9.244 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR19277
0,37 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar
%30
46.572 TL
32.396 TL
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10.799 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118805
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.424 TL
35.771 TL
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11.924 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47456
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.794 TL
41.594 TL
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13.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR18941
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS 14 Ayar
%30
60.158 TL
41.846 TL
Sepete Ekle
13.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103195
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.402 TL
50.363 TL
Sepete Ekle
16.788 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89182
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
32.504 TL
22.610 TL
Sepete Ekle
7.537 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89431
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
38.777 TL
26.974 TL
Sepete Ekle
8.991 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR44245
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.679 TL
31.775 TL
Sepete Ekle
10.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83712
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.547 TL
32.379 TL
Sepete Ekle
10.793 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR58498
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.772 TL
36.709 TL
Sepete Ekle
12.236 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103843
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.917 TL
38.201 TL
Sepete Ekle
12.734 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121943
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.015 TL
38.965 TL
Sepete Ekle
12.988 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81590
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.092 TL
40.409 TL
Sepete Ekle
13.470 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81560
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
60.166 TL
41.852 TL
Sepete Ekle
13.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62275
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.542 TL
42.809 TL
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14.270 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13934
0,30 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
61.783 TL
42.976 TL
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14.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81169
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.130 TL
45.305 TL
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15.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119521
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
66.778 TL
46.451 TL
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15.484 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119516
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
66.778 TL
46.451 TL
Sepete Ekle
15.484 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR41093
0,37 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%30
82.903 TL
57.668 TL
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19.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83718
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.591 TL
33.105 TL
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11.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124264
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
51.987 TL
36.163 TL
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12.054 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56946
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.167 TL
36.287 TL
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12.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107994
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.436 TL
36.475 TL
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12.158 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103275
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.233 TL
37.029 TL
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12.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103265
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.664 TL
39.416 TL
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13.139 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92005
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
60.191 TL
41.869 TL
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13.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93624
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
67.046 TL
46.638 TL
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15.546 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93652
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.472 TL
48.325 TL
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16.108 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77492
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.353 TL
24.592 TL
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8.197 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR43985
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.487 TL
26.076 TL
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8.692 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63128
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
44.397 TL
30.883 TL
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10.294 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85464
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.883 TL
31.221 TL
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10.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR54436
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.293 TL
31.506 TL
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10.502 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124153
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.456 TL
31.619 TL
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10.540 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92950
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
47.146 TL
32.795 TL
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10.932 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52977
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.250 TL
34.954 TL
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11.651 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125056
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.711 TL
38.753 TL
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12.918 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107734
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.552 TL
39.338 TL
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13.113 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62962
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.224 TL
39.806 TL
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13.269 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104108
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
80.620 TL
56.080 TL
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18.693 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90085
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.922 TL
25.683 TL
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8.561 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89395
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.799 TL
26.294 TL
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8.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89390
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.799 TL
26.294 TL
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8.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93845
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
40.551 TL
28.207 TL
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9.402 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24789
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F SI 14 Ayar
%30
41.780 TL
29.063 TL
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9.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95777
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
42.359 TL
29.465 TL
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9.822 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117582
0,25 Karat Pırlanta Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük H SI 14 Ayar
%30
43.704 TL
30.401 TL
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10.134 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102256
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.084 TL
32.056 TL
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10.685 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64207
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.310 TL
34.996 TL
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11.665 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103830
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.337 TL
35.015 TL
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11.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124198
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.254 TL
35.653 TL
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11.884 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123511
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.854 TL
37.461 TL
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12.487 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124725
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.430 TL
40.644 TL
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13.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37937
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.106 TL
19.551 TL
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6.517 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37946
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.113 TL
19.556 TL
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6.519 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38551
0,18 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
32.875 TL
22.868 TL
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7.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74091
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.631 TL
24.090 TL
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8.030 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88752
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.949 TL
25.006 TL
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8.335 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73479
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.129 TL
25.827 TL
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8.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99166
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.718 TL
29.716 TL
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9.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64203
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
49.253 TL
34.261 TL
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11.420 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63107
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.917 TL
38.201 TL
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12.734 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124127
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.716 TL
38.756 TL
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12.919 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107500
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.098 TL
41.109 TL
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13.703 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81155
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.630 TL
44.262 TL
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14.754 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104123
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.135 TL
61.307 TL
Sepete Ekle
20.436 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122806
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.517 TL
23.315 TL
Sepete Ekle
7.772 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89240
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.948 TL
24.310 TL
Sepete Ekle
8.103 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89377
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
34.965 TL
24.322 TL
Sepete Ekle
8.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89375
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
34.965 TL
24.322 TL
Sepete Ekle
8.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124129
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.640 TL
24.791 TL
Sepete Ekle
8.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78243
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.568 TL
25.437 TL
Sepete Ekle
8.479 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39631
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
42.212 TL
29.364 TL
Sepete Ekle
9.788 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124163
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.783 TL
29.760 TL
Sepete Ekle
9.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124750
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.593 TL
31.019 TL
Sepete Ekle
10.340 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112564
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.268 TL
37.749 TL
Sepete Ekle
12.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39256
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.850 TL
24.937 TL
Sepete Ekle
8.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88976
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.035 TL
25.066 TL
Sepete Ekle
8.355 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93808
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.183 TL
25.865 TL
Sepete Ekle
8.622 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92022
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
43.246 TL
30.082 TL
Sepete Ekle
10.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39627
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
44.574 TL
31.006 TL
Sepete Ekle
10.335 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42442
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.954 TL
31.270 TL
Sepete Ekle
10.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107975
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.277 TL
31.496 TL
Sepete Ekle
10.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90813
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.527 TL
32.364 TL
Sepete Ekle
10.788 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64209
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.638 TL
33.137 TL
Sepete Ekle
11.046 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119032
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.843 TL
33.281 TL
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11.094 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93336
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.147 TL
33.491 TL
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11.164 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88842
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.063 TL
34.825 TL
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11.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25071
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.968 TL
17.368 TL
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5.789 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89405
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
35.084 TL
24.405 TL
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8.135 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49273
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.828 TL
25.618 TL
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8.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52144
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.809 TL
26.300 TL
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8.767 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72334
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.213 TL
27.277 TL
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9.092 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49480
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.708 TL
27.622 TL
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9.207 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90117
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.723 TL
27.632 TL
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9.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79696
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.965 TL
27.800 TL
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9.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91057
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
40.320 TL
28.047 TL
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9.349 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104056
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.198 TL
28.657 TL
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9.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72135
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.577 TL
28.921 TL
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9.640 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124732
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.081 TL
30.663 TL
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10.221 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98193
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.684 TL
31.082 TL
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10.361 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR51280
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.828 TL
33.269 TL
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11.090 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64396
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.542 TL
37.244 TL
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12.415 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93352
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.024 TL
43.144 TL
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14.381 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80345
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.335 TL
21.797 TL
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7.266 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88965
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
33.072 TL
23.005 TL
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7.668 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85450
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.579 TL
24.054 TL
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8.018 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98778
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
38.418 TL
26.724 TL
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8.908 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105282
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.171 TL
27.248 TL
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9.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73468
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.707 TL
31.099 TL
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10.366 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55387
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.840 TL
33.278 TL
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11.093 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107718
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.250 TL
33.563 TL
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11.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33150
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.293 TL
34.984 TL
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11.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79672
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.600 TL
35.198 TL
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11.733 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89055
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
51.646 TL
35.926 TL
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11.975 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR51749
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.038 TL
36.198 TL
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12.066 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63124
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.158 TL
49.498 TL
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16.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06210
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 14 Ayar
%30
24.684 TL
17.170 TL
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5.723 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21652
0,13 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
25.236 TL
17.554 TL
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5.851 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88857
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
27.199 TL
18.920 TL
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6.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64311
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.968 TL
23.628 TL
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7.876 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106488
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
34.502 TL
24.000 TL
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8.000 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88920
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
38.400 TL
26.711 TL
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8.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103872
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
43.543 TL
30.289 TL
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10.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125102
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.401 TL
37.146 TL
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12.382 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79667
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.658 TL
38.716 TL
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12.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63122
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
73.743 TL
51.296 TL
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17.099 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79004
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
21.772 TL
15.145 TL
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5.048 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89358
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.409 TL
16.979 TL
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5.660 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89350
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.409 TL
16.979 TL
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5.660 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33122
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.487 TL
17.034 TL
Sepete Ekle
5.678 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93586
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.979 TL
20.853 TL
Sepete Ekle
6.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89260
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.545 TL
25.421 TL
Sepete Ekle
8.474 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89254
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.545 TL
25.421 TL
Sepete Ekle
8.474 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61083
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.415 TL
28.809 TL
Sepete Ekle
9.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21074
0,09 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
16.584 TL
11.537 TL
Sepete Ekle
3.846 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110572
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
25.645 TL
17.839 TL
Sepete Ekle
5.946 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64320
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
27.752 TL
19.305 TL
Sepete Ekle
6.435 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106476
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
30.847 TL
21.457 TL
Sepete Ekle
7.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69253
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.886 TL
22.180 TL
Sepete Ekle
7.393 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113952
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.962 TL
22.233 TL
Sepete Ekle
7.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93091
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.896 TL
23.578 TL
Sepete Ekle
7.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89318
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.662 TL
25.503 TL
Sepete Ekle
8.501 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77512
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.622 TL
28.952 TL
Sepete Ekle
9.651 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45295
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.272 TL
39.839 TL
Sepete Ekle
13.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123258
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
26.175 TL
18.208 TL
Sepete Ekle
6.069 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89347
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.676 TL
19.947 TL
Sepete Ekle
6.649 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103921
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
31.800 TL
22.121 TL
Sepete Ekle
7.374 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56962
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.744 TL
23.473 TL
Sepete Ekle
7.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20557
0,07 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
40.351 TL
28.069 TL
Sepete Ekle
9.356 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110232
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
25.880 TL
18.002 TL
Sepete Ekle
6.001 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110616
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.082 TL
19.534 TL
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6.511 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79682
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.331 TL
20.403 TL
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6.801 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40838
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.999 TL
20.868 TL
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6.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR22328
0,06 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
34.267 TL
23.837 TL
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7.946 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78304
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.318 TL
23.872 TL
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7.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83958
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
38.172 TL
26.552 TL
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8.851 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124999
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
18.578 TL
12.923 TL
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4.308 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124028
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.521 TL
17.057 TL
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5.686 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124931
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
29.478 TL
20.505 TL
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6.835 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94628
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.020 TL
21.578 TL
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7.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71739
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.813 TL
29.781 TL
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9.927 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR58714
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
55.084 TL
38.317 TL
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12.772 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124970
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
16.339 TL
11.365 TL
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3.788 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124896
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
19.026 TL
13.234 TL
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4.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93886
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
20.469 TL
14.238 TL
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4.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93884
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
20.469 TL
14.238 TL
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4.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93949
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
20.728 TL
14.419 TL
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4.806 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93912
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
20.728 TL
14.419 TL
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4.806 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93908
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
21.378 TL
14.871 TL
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4.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93897
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
21.943 TL
15.264 TL
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5.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55803
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.186 TL
16.824 TL
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5.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89452
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
24.730 TL
17.203 TL
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5.734 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55804
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
23.361 TL
16.250 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101430
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
25.079 TL
17.445 TL
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5.815 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05696
0,02 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,02 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 14 Ayar
%30
13.962 TL
9.712 TL
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3.237 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90039
0,02 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,02 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
30.798 TL
21.423 TL
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7.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102235
0,01 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,01 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
40.338 TL
28.059 TL
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9.353 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04878
0,44 Karat Pırlanta Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük H VS 8 Ayar
%30
63.530 TL
44.192 TL
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14.731 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66188
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.410 TL
25.327 TL
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8.442 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91186
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
45.436 TL
31.606 TL
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10.535 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124269
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
39.037 TL
27.154 TL
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9.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75951
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
37.931 TL
26.385 TL
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8.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83476
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
34.985 TL
24.336 TL
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8.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107256
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
28.527 TL
19.843 TL
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6.614 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86023
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.917 TL
25.679 TL
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8.560 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63160
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
29.567 TL
20.567 TL
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6.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119556
0,38 Karat Pırlanta Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük W 8 Ayar
%30
58.051 TL
40.380 TL
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13.460 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88846
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
31.593 TL
21.976 TL
Sepete Ekle
7.325 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113196
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
24.367 TL
16.950 TL
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5.650 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR82805
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
24.563 TL
17.086 TL
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5.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61466
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
27.492 TL
19.124 TL
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6.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80328
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
22.354 TL
15.550 TL
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5.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR96311
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
25.629 TL
17.828 TL
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5.943 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107083
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.448 TL
14.920 TL
Sepete Ekle
4.973 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46622
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.481 TL
13.551 TL
Sepete Ekle
4.517 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62021
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.329 TL
14.837 TL
Sepete Ekle
4.946 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123250
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
24.877 TL
17.305 TL
Sepete Ekle
5.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110266
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.636 TL
14.355 TL
Sepete Ekle
4.785 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114443
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.899 TL
14.538 TL
Sepete Ekle
4.846 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117467
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.638 TL
13.660 TL
Sepete Ekle
4.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81878
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
23.363 TL
16.252 TL
Sepete Ekle
5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52777
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
17.874 TL
12.434 TL
Sepete Ekle
4.145 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89572
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.800 TL
14.469 TL
Sepete Ekle
4.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100737
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
23.747 TL
16.518 TL
Sepete Ekle
5.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR28669
0,12 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%30
26.354 TL
18.332 TL
Sepete Ekle
6.111 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73238
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.674 TL
25.510 TL
Sepete Ekle
8.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73405
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
37.526 TL
26.103 TL
Sepete Ekle
8.701 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR38284
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
15.286 TL
10.633 TL
Sepete Ekle
3.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106854
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
18.984 TL
13.206 TL
Sepete Ekle
4.402 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95561
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.303 TL
13.427 TL
Sepete Ekle
4.476 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86379
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.588 TL
15.016 TL
Sepete Ekle
5.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100682
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.910 TL
15.241 TL
Sepete Ekle
5.080 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR50329
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.752 TL
13.739 TL
Sepete Ekle
4.580 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99008
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
15.669 TL
10.899 TL
Sepete Ekle
3.633 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85657
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
16.036 TL
11.155 TL
Sepete Ekle
3.718 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109685
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
18.709 TL
13.014 TL
Sepete Ekle
4.338 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117049
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
22.620 TL
15.735 TL
Sepete Ekle
5.245 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124290
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
23.866 TL
16.602 TL
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5.534 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23114
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
66.164 TL
46.024 TL
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15.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73062
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
43.851 TL
30.503 TL
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10.168 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00932
2,24 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,24 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 18 Ayar
%30
365.037 TL
253.923 TL
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84.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00831
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G-H VSSI 18 Ayar
%30
252.893 TL
175.915 TL
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58.638 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108143
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 18 Ayar
%30
97.064 TL
67.518 TL
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22.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103748
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
238.536 TL
165.928 TL
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55.309 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114987
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
185.555 TL
129.074 TL
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43.025 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69635
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
349.217 TL
242.918 TL
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80.973 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103479
1,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
121.125 TL
84.256 TL
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28.085 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120674
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
124.074 TL
86.307 TL
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28.769 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103286
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%37
119.700 TL
75.356 TL
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25.119 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117176
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
183.204 TL
127.438 TL
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42.479 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120694
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
103.540 TL
72.023 TL
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24.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86897
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
109.773 TL
76.359 TL
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25.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121008
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
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23.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63233
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
95.563 TL
66.475 TL
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22.158 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59460
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
83.659 TL
58.194 TL
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19.398 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121015
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
85.440 TL
59.433 TL
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19.811 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55888
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
88.531 TL
61.583 TL
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20.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104462
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
78.080 TL
54.313 TL
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18.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63229
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
89.403 TL
62.190 TL
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20.730 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75952
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
90.211 TL
62.751 TL
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20.917 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57690
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar
%30
105.063 TL
73.083 TL
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24.361 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104482
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
71.061 TL
49.431 TL
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16.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69641
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
68.625 TL
47.736 TL
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15.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102825
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
63.648 TL
44.274 TL
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14.758 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83327
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
69.515 TL
48.355 TL
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16.118 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105636
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
61.710 TL
42.926 TL
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14.309 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123208
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
81.712 TL
56.839 TL
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18.946 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69056
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
59.143 TL
41.140 TL
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13.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55891
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
57.553 TL
40.035 TL
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13.345 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75584
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
65.194 TL
45.349 TL
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15.116 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100711
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
41.738 TL
29.034 TL
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9.678 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90892
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
53.381 TL
37.132 TL
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12.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73781
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
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13.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57215
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
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13.483 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121448
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
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13.483 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115095
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
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13.483 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40787
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
59.063 TL
41.085 TL
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13.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117322
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
48.587 TL
33.798 TL
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11.266 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73686
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
50.656 TL
35.237 TL
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11.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR70808
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
53.066 TL
36.913 TL
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12.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79035
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
55.057 TL
38.298 TL
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12.766 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59531
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
56.523 TL
39.318 TL
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13.106 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63247
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
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13.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83403
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
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13.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63208
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar
%30
64.683 TL
44.994 TL
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14.998 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102847
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.073 TL
32.048 TL
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10.683 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR53098
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
51.547 TL
35.857 TL
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11.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93744
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
49.967 TL
34.757 TL
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11.586 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103296
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
61.675 TL
42.902 TL
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14.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83703
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
49.415 TL
34.374 TL
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11.458 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83489
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
53.197 TL
37.005 TL
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12.335 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR52731
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
49.269 TL
34.272 TL
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11.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90769
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
61.752 TL
42.955 TL
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14.318 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108893
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.542 TL
28.896 TL
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9.632 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84062
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
48.090 TL
33.451 TL
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11.150 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73846
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.414 TL
32.286 TL
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10.762 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106720
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.414 TL
32.286 TL
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10.762 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74324
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
53.376 TL
37.129 TL
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12.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83591
0,20 Karat Pırlanta Oval Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Oval Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
40.441 TL
28.131 TL
Sepete Ekle
9.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83090
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
44.737 TL
31.120 TL
Sepete Ekle
10.373 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR90596
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
45.863 TL
31.903 TL
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10.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59454
0,19 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
36.172 TL
25.161 TL
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8.387 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83345
0,19 Karat Pırlanta Damla Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Damla Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
37.141 TL
25.836 TL
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8.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84043
0,34 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
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0,34 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
39.394 TL
27.403 TL
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9.134 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121729
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
44.789 TL
31.156 TL
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10.385 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83351
0,18 Karat Pırlanta Damla Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Damla Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
37.141 TL
25.836 TL
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8.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89566
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.807 TL
29.081 TL
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9.694 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89544
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.807 TL
29.081 TL
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9.694 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24004
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
42.265 TL
29.400 TL
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9.800 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124095
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
47.618 TL
33.124 TL
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11.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71250
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G VS 14 Ayar
%30
48.324 TL
33.614 TL
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11.205 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89442
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
47.875 TL
33.302 TL
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11.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77408
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
40.223 TL
27.980 TL
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9.327 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117188
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
36.506 TL
25.394 TL
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8.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR22582
0,10 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
31.677 TL
22.035 TL
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7.345 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118537
0,12 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
35.743 TL
24.863 TL
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8.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14527
0,09 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G VS-SI 14 Ayar
%30
44.091 TL
30.670 TL
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10.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100471
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
28.146 TL
19.579 TL
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6.526 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67771
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
36.668 TL
25.507 TL
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8.502 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103492
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
37.877 TL
26.348 TL
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8.783 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118495
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
20.362 TL
14.164 TL
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4.721 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115555
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
27.499 TL
19.128 TL
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6.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106213
0,62 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
66.214 TL
46.059 TL
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15.353 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104014
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 8 Ayar
%30
36.121 TL
25.126 TL
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8.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74377
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
44.599 TL
31.024 TL
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10.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74386
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
36.507 TL
25.394 TL
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8.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00326
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş - Dönerkol Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş - Dönerkol Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
102.893 TL
71.574 TL
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23.858 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00812
0,36 Karat Pırlanta Kolye H-I SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Kolye H-I SI 18 Ayar
%30
73.777 TL
51.320 TL
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17.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03016
0,40 Karat Pırlanta Küpe H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Küpe H VS 14 Ayar
%30
44.557 TL
30.994 TL
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10.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15811
1,74 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,74 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
157.058 TL
109.251 TL
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36.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15037
1,72 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,72 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar
%30
164.156 TL
114.188 TL
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38.063 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15032
1,13 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,13 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar
%30
124.850 TL
86.847 TL
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28.949 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14478
1,12 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,12 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
107.947 TL
75.089 TL
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25.030 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15784
0,80 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
96.114 TL
66.857 TL
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22.286 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15812
0,79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
96.437 TL
67.083 TL
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22.361 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06654
1,03 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,03 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
99.847 TL
69.455 TL
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23.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06821
0,52 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
62.593 TL
43.540 TL
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14.513 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00048
0,15 Karat Pırlanta Küpe Çıtır H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Küpe Çıtır H SI 18 Ayar
%30
56.968 TL
39.627 TL
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13.209 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00620
0,16 Karat Pırlanta Küpe İnci G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Küpe İnci G VS-SI 18 Ayar
%30
78.548 TL
54.639 TL
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18.213 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSE0250
1,26 Karat Pırlanta Küpe Turmolin H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,26 Karat Pırlanta Küpe Turmolin H VS-SI 18 Ayar
%30
85.069 TL
59.175 TL
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19.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05011
1,00 Karat Pırlanta Küpe Tria Küpe G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Küpe Tria Küpe G-H SI 14 Ayar
%30
134.785 TL
93.758 TL
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31.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21596
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
90.311 TL
62.821 TL
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20.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21598
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
103.214 TL
71.796 TL
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23.932 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25485
1,31 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,31 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
115.727 TL
80.501 TL
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26.834 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24299
1,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
108.630 TL
75.564 TL
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25.188 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23264
0,75 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
72.058 TL
50.124 TL
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16.708 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18644
0,30 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
57.118 TL
39.732 TL
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13.244 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE11736
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
71.930 TL
50.035 TL
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16.678 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13030
0,48 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
72.202 TL
50.224 TL
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16.741 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19845
0,24 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
35.793 TL
24.898 TL
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8.299 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09450
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
42.366 TL
29.471 TL
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9.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19843
0,18 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
30.538 TL
21.243 TL
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7.081 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14589
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
26.362 TL
18.337 TL
Sepete Ekle
6.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16065
0,95 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
73.285 TL
50.978 TL
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16.993 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE13803
0,86 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,86 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
64.193 TL
44.653 TL
Sepete Ekle
14.884 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16143
0,43 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
32.374 TL
22.519 TL
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7.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18044
0,64 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
46.580 TL
32.402 TL
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10.801 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE18056
0,38 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
35.414 TL
24.634 TL
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8.211 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06667
0,29 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 8 Ayar
%30
18.606 TL
12.943 TL
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4.314 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22870
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
19.800 TL
13.773 TL
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4.591 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22495
1,24 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,24 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar
%30
152.416 TL
106.021 TL
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35.340 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22486
0,78 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar
%30
136.970 TL
95.278 TL
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31.759 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21019
1,29 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,29 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
135.710 TL
94.401 TL
Sepete Ekle
31.467 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12033
0,65 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
60.909 TL
42.369 TL
Sepete Ekle
14.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17952
0,56 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.414 TL
39.938 TL
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13.313 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00030
0,58 Karat Pırlanta Bileklik H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Bileklik H SI 18 Ayar
%30
25.688 TL
17.869 TL
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5.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00268
0,16 Karat Pırlanta Bileklik 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Bileklik 18 Ayar
%30
14.893 TL
10.360 TL
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3.453 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08925
36,15 Karat Pırlanta Bileklik F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
36,15 Karat Pırlanta Bileklik F-G SI 14 Ayar
%30
241.080 TL
167.698 TL
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55.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00330
3,05 Karat Pırlanta Bileklik H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,05 Karat Pırlanta Bileklik H SI 14 Ayar
%30
29.407 TL
20.456 TL
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6.819 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00274
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar
%30
14.907 TL
10.370 TL
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3.457 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00258
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar
%30
15.324 TL
10.659 TL
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3.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00171
0,08 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 14 Ayar
%30
22.258 TL
15.483 TL
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5.161 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB02320
0,06 Karat Pırlanta Bileklik H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Bileklik H VS 8 Ayar
%30
41.487 TL
28.859 TL
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9.620 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09340
0,22 Karat Pırlanta Bileklik İlizyon Bileklik F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Bileklik İlizyon Bileklik F-G SI 14 Ayar
%30
31.258 TL
21.744 TL
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7.248 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04462
0,88 Karat Pırlanta Kelepçe Morganit SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Pırlanta Kelepçe Morganit SI 14 Ayar
%30
68.365 TL
47.555 TL
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15.852 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02819
0,51 Karat Pırlanta Kelepçe Zümrüt F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta Kelepçe Zümrüt F VS-SI 8 Ayar
%30
48.205 TL
33.532 TL
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11.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04245
1,24 Karat Pırlanta Kelepçe Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,24 Karat Pırlanta Kelepçe Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
121.036 TL
84.194 TL
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28.065 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB01098
5,87 Karat Pırlanta Kelepçe W VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
5,87 Karat Pırlanta Kelepçe W VS 18 Ayar
%30
496.154 TL
345.129 TL
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115.043 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03998
1,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
139.946 TL
97.347 TL
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32.449 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00005
0,72 Karat Pırlanta Kelepçe 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Kelepçe 18 Ayar
%30
160.760 TL
111.826 TL
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37.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00921
1,00 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 18 Ayar
%30
192.206 TL
133.700 TL
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44.567 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03573
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 18 Ayar
%30
130.365 TL
90.683 TL
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30.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03961
0,45 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 18 Ayar
%30
101.025 TL
70.274 TL
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23.425 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00359
0,69 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 18 Ayar
%30
169.239 TL
117.724 TL
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39.241 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04664
0,49 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
140.451 TL
97.698 TL
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32.566 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04366
0,28 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
107.822 TL
75.002 TL
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25.001 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03583
0,05 Karat Pırlanta Kelepçe F-G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,05 Karat Pırlanta Kelepçe F-G VS-SI 18 Ayar
%30
93.776 TL
65.231 TL
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21.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04722
1,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
186.343 TL
129.622 TL
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43.207 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04793
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
149.245 TL
103.816 TL
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34.605 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04788
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
149.245 TL
103.816 TL
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34.605 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03991
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
166.758 TL
115.998 TL
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38.666 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04816
0,90 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
140.011 TL
97.393 TL
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32.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04628
0,87 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
160.357 TL
111.546 TL
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37.182 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02993
1,07 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,07 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
206.829 TL
143.872 TL
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47.957 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04834
0,84 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
133.874 TL
93.124 TL
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31.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04456
0,73 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
155.990 TL
108.508 TL
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36.169 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03857
0,68 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
92.874 TL
64.604 TL
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21.535 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04226
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
147.572 TL
102.653 TL
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34.218 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04225
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe G-H SI 14 Ayar
%30
147.572 TL
102.653 TL
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34.218 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04553
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
160.038 TL
111.324 TL
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37.108 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04197
0,71 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
109.653 TL
76.276 TL
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25.425 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01984
0,66 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
132.863 TL
92.421 TL
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30.807 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01263
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
187.997 TL
130.772 TL
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43.591 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01264
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
189.625 TL
131.905 TL
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43.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03699
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
222.684 TL
154.901 TL
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51.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04210
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
154.438 TL
107.428 TL
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35.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00188
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar
%30
85.655 TL
59.583 TL
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19.861 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01920
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
98.625 TL
68.604 TL
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22.868 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03758
0,54 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
86.844 TL
60.410 TL
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20.137 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01104
0,52 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
90.002 TL
62.607 TL
Sepete Ekle
20.869 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03888
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
86.814 TL
60.388 TL
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20.129 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02834
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
150.529 TL
104.709 TL
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34.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03175
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
248.992 TL
173.201 TL
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57.734 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03736
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
140.996 TL
98.078 TL
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32.693 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03723
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
72.971 TL
50.759 TL
Sepete Ekle
16.920 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00862
0,47 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 14 Ayar
%30
83.374 TL
57.996 TL
Sepete Ekle
19.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03833
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
85.979 TL
59.808 TL
Sepete Ekle
19.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01107
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
73.438 TL
51.084 TL
Sepete Ekle
17.028 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02390
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
102.403 TL
71.232 TL
Sepete Ekle
23.744 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04615
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
71.452 TL
49.703 TL
Sepete Ekle
16.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02124
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
83.108 TL
57.811 TL
Sepete Ekle
19.270 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02374
0,24 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
90.958 TL
63.271 TL
Sepete Ekle
21.090 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03306
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
146.305 TL
101.771 TL
Sepete Ekle
33.924 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB01210
0,19 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar
%30
51.142 TL
35.575 TL
Sepete Ekle
11.858 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04689
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
77.777 TL
54.103 TL
Sepete Ekle
18.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02106
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
77.741 TL
54.077 TL
Sepete Ekle
18.026 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01646
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
94.623 TL
65.821 TL
Sepete Ekle
21.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03721
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
74.574 TL
51.875 TL
Sepete Ekle
17.292 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB01111
0,27 Karat Pırlanta Kelepçe 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Kelepçe 14 Ayar
%30
80.599 TL
56.066 TL
Sepete Ekle
18.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04614
0,20 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
64.066 TL
44.565 TL
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14.855 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04358
0,13 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
68.018 TL
47.314 TL
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15.771 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00046
0,12 Karat Pırlanta Kelepçe WH 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Kelepçe WH 14 Ayar
%30
43.789 TL
30.460 TL
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10.153 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03868
0,16 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
81.623 TL
56.777 TL
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18.926 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04212
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
112.422 TL
78.202 TL
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26.067 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03737
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
72.474 TL
50.414 TL
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16.805 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03884
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
81.140 TL
56.442 TL
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18.814 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02236
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
65.203 TL
45.356 TL
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15.119 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02050
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
69.031 TL
48.018 TL
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16.006 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02057
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
72.052 TL
50.120 TL
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16.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02798
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
57.530 TL
40.018 TL
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13.339 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03730
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 8 Ayar
%30
44.734 TL
31.117 TL
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10.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02812
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
53.323 TL
37.092 TL
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12.364 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02810
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
53.325 TL
37.093 TL
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12.364 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03295
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
49.622 TL
34.517 TL
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11.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04085
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
63.928 TL
44.468 TL
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14.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03473
0,30 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
46.844 TL
32.585 TL
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10.862 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03963
0,17 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
40.413 TL
28.111 TL
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9.370 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03437
0,06 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
31.752 TL
22.087 TL
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7.362 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03570
0,63 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
87.045 TL
60.550 TL
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20.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02074
0,30 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
72.321 TL
50.307 TL
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16.769 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02077
0,06 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
63.495 TL
44.167 TL
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14.722 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03621
0,23 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Kelepçe İlizyon Kelepçe F-G SI 8 Ayar
%30
40.404 TL
28.106 TL
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9.369 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11263
0,17 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar
%30
60.437 TL
42.040 TL
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14.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11201
0,15 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar
%30
36.465 TL
25.365 TL
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8.455 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11254
0,08 Karat Pırlanta Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
55.960 TL
38.926 TL
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12.975 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40181
4,06 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,06 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 18 Ayar
%30
857.613 TL
596.563 TL
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198.854 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44596
4,36 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,36 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
642.664 TL
447.043 TL
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149.014 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30466
2,72 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,72 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
310.615 TL
216.067 TL
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72.022 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32613
2,99 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,99 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
365.272 TL
254.087 TL
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84.696 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44808
2,22 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,22 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
334.595 TL
232.748 TL
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77.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46933
0,30 Karat Pırlanta Kolye Anahtar Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Kolye Anahtar Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
70.765 TL
49.225 TL
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16.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00089
0,89 Karat Pırlanta Gerdanlık İnci WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Pırlanta Gerdanlık İnci WH 8 Ayar
%30
132.973 TL
92.498 TL
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30.833 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14602
0,50 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye G-H SI 14 Ayar
%30
90.957 TL
63.271 TL
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21.090 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33466
0,20 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye E-F SI 14 Ayar
%30
35.199 TL
24.485 TL
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8.162 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43293
0,10 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
43.550 TL
30.293 TL
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10.098 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01332
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS 18 Ayar
%30
94.504 TL
65.738 TL
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21.913 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN40358
0,45 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
59.570 TL
41.437 TL
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13.812 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN10002
0,68 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS-SI 14 Ayar
%30
84.245 TL
58.602 TL
Sepete Ekle
19.534 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45820
0,63 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
66.231 TL
46.071 TL
Sepete Ekle
15.357 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43917
0,36 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
37.299 TL
25.945 TL
Sepete Ekle
8.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44230
0,57 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
60.007 TL
41.741 TL
Sepete Ekle
13.914 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21320
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 14 Ayar
%30
52.410 TL
36.456 TL
Sepete Ekle
12.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28360
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
35.770 TL
24.882 TL
Sepete Ekle
8.294 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26787
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
40.319 TL
28.047 TL
Sepete Ekle
9.349 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42528
0,27 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
33.407 TL
23.238 TL
Sepete Ekle
7.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN34039
0,12 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
36.326 TL
25.269 TL
Sepete Ekle
8.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN35510
0,09 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
28.661 TL
19.937 TL
Sepete Ekle
6.646 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28780
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
24.622 TL
17.128 TL
Sepete Ekle
5.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46547
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
29.251 TL
20.347 TL
Sepete Ekle
6.782 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31416
0,10 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
25.544 TL
17.768 TL
Sepete Ekle
5.923 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44067
0,47 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
35.078 TL
24.400 TL
Sepete Ekle
8.133 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16695
0,39 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 8 Ayar
%30
38.208 TL
26.578 TL
Sepete Ekle
8.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31458
0,21 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
22.483 TL
15.639 TL
Sepete Ekle
5.213 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41984
0,16 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
24.068 TL
16.742 TL
Sepete Ekle
5.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33297
0,53 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,53 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
73.273 TL
50.970 TL
Sepete Ekle
16.990 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42240
0,19 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
39.472 TL
27.457 TL
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9.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN34910
0,16 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
38.256 TL
26.612 TL
Sepete Ekle
8.871 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSN0154
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar
%30
31.982 TL
22.247 TL
Sepete Ekle
7.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSN0143
0,14 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar
%30
30.988 TL
21.555 TL
Sepete Ekle
7.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19424
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
76.456 TL
53.184 TL
Sepete Ekle
17.728 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN20032
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar
%30
75.644 TL
52.619 TL
Sepete Ekle
17.540 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32292
0,46 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
68.808 TL
47.863 TL
Sepete Ekle
15.954 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32349
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye H SI 14 Ayar
%30
55.869 TL
38.863 TL
Sepete Ekle
12.954 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29357
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
49.059 TL
34.126 TL
Sepete Ekle
11.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30681
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
45.680 TL
31.775 TL
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10.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43825
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
45.680 TL
31.775 TL
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10.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN36566
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
41.463 TL
28.842 TL
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9.614 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32404
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
38.582 TL
26.838 TL
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8.946 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43767
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
36.643 TL
25.490 TL
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8.497 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46075
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
34.103 TL
23.722 TL
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7.907 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32488
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
32.977 TL
22.939 TL
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7.646 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32458
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
32.977 TL
22.939 TL
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7.646 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46574
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
30.724 TL
21.372 TL
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7.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45048
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
30.724 TL
21.372 TL
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7.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN46102
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar
%30
28.707 TL
19.969 TL
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6.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43652
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
28.707 TL
19.969 TL
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6.656 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN41541
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 8 Ayar
%30
22.185 TL
15.432 TL
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5.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37711
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 8 Ayar
%30
16.606 TL
11.551 TL
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3.850 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00950
0,19 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar
%63
52.164 TL
19.232 TL
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6.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00947
0,12 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar
%63
95.557 TL
35.230 TL
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11.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57644
1,55 Karat Elmas Yüzük Safir W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,55 Karat Elmas Yüzük Safir W VS-SI 14 Ayar
%63
144.567 TL
53.298 TL
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17.766 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR46761
1,04 Karat Elmas Yüzük Safir G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Elmas Yüzük Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
55.304 TL
20.389 TL
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6.796 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77164
0,42 Karat Elmas Yüzük Safir W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Elmas Yüzük Safir W 8 Ayar
%63
52.214 TL
19.250 TL
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6.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01326
6,95 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
6,95 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar
%63
541.340 TL
199.578 TL
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66.526 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07146
7,26 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
7,26 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
559.208 TL
206.165 TL
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68.722 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45646
1,60 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,60 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
158.946 TL
58.599 TL
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19.533 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0757
1,54 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,54 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
215.503 TL
79.450 TL
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26.483 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05042
0,85 Karat Elmas Yüzük Zümrüt YESIL-ZU VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Elmas Yüzük Zümrüt YESIL-ZU VS-SI 8 Ayar
%63
65.338 TL
24.088 TL
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8.029 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03526
0,84 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
53.306 TL
19.652 TL
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6.551 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08149
0,96 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,96 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
116.359 TL
42.898 TL
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14.299 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0749
1,05 Karat Elmas Yüzük Zümrüt 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Elmas Yüzük Zümrüt 8 Ayar
%63
123.321 TL
45.465 TL
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15.155 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03324
1,08 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
200.161 TL
73.794 TL
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24.598 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04035
1,21 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,21 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH VS 8 Ayar
%63
183.608 TL
67.691 TL
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22.564 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02967
1,16 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,16 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
115.086 TL
42.429 TL
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14.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR45652
0,88 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
98.682 TL
36.381 TL
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12.127 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0927
0,64 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
78.961 TL
29.111 TL
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9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0756
0,77 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
122.354 TL
45.108 TL
Sepete Ekle
15.036 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04070
0,87 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
141.749 TL
52.259 TL
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17.420 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00765
0,48 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar
%63
90.636 TL
33.415 TL
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11.138 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02563
0,19 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H SI 8 Ayar
%63
72.837 TL
26.853 TL
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8.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01123
2,80 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,80 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
86.924 TL
32.047 TL
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10.682 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124218
1,31 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,31 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
44.353 TL
16.352 TL
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5.451 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04848
1,84 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,84 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%63
142.731 TL
52.621 TL
Sepete Ekle
17.540 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01092
1,53 Karat Elmas Yüzük Yakut I VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,53 Karat Elmas Yüzük Yakut I VS 8 Ayar
%63
310.611 TL
114.514 TL
Sepete Ekle
38.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04036
1,42 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,42 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar
%63
170.483 TL
62.853 TL
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20.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  JPY1231
0,83 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS-SI 8 Ayar
%63
48.520 TL
17.888 TL
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5.963 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61614
1,08 Karat Elmas Yüzük Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Elmas Yüzük Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
139.778 TL
51.532 TL
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17.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04034
1,04 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar
%63
111.736 TL
41.194 TL
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13.731 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02693
0,60 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
63.649 TL
23.466 TL
Sepete Ekle
7.822 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05283
1,06 Karat Elmas Yüzük Yakut 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,06 Karat Elmas Yüzük Yakut 8 Ayar
%63
50.134 TL
18.483 TL
Sepete Ekle
6.161 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01515
1,37 Karat Elmas Yüzük Elmaslı G-H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Elmas Yüzük Elmaslı G-H SI 18 Ayar
%63
444.592 TL
163.909 TL
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54.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03863
1,35 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,35 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
213.674 TL
78.776 TL
Sepete Ekle
26.259 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02901
1,43 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,43 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar
%63
224.717 TL
82.847 TL
Sepete Ekle
27.616 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0710
1,55 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H-I VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,55 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H-I VS 8 Ayar
%63
348.956 TL
128.651 TL
Sepete Ekle
42.884 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03343
0,97 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,97 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
186.801 TL
68.868 TL
Sepete Ekle
22.956 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02898
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar
%63
108.235 TL
39.903 TL
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13.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04908
0,78 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
174.665 TL
64.394 TL
Sepete Ekle
21.465 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00707
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
90.813 TL
33.480 TL
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11.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02322
0,60 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W 8 Ayar
%63
78.595 TL
28.976 TL
Sepete Ekle
9.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03330
0,58 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
80.196 TL
29.566 TL
Sepete Ekle
9.855 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00369
1,78 Karat Elmas Yüzük G VS2 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,78 Karat Elmas Yüzük G VS2 18 Ayar
%63
527.861 TL
194.608 TL
Sepete Ekle
64.869 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112735
0,49 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
125.055 TL
46.105 TL
Sepete Ekle
15.368 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68696
0,39 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
118.655 TL
43.745 TL
Sepete Ekle
14.582 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR35540
0,47 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
156.449 TL
57.678 TL
Sepete Ekle
19.226 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR22146
0,25 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
72.271 TL
26.645 TL
Sepete Ekle
8.882 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42847
0,24 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
73.991 TL
27.278 TL
Sepete Ekle
9.093 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06455
7,58 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
7,58 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
835.282 TL
307.946 TL
Sepete Ekle
102.649 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06454
7,80 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
7,80 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
804.314 TL
296.529 TL
Sepete Ekle
98.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02566
4,66 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,66 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
584.970 TL
215.663 TL
Sepete Ekle
71.888 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00709
7,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
7,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
1.454.269 TL
536.149 TL
Sepete Ekle
178.716 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02579
4,96 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,96 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
1.125.344 TL
414.884 TL
Sepete Ekle
138.295 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01328
5,07 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
5,07 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
567.334 TL
209.161 TL
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69.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02903
2,13 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,13 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
261.941 TL
96.570 TL
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32.190 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR28653
2,00 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,00 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
325.831 TL
120.125 TL
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40.042 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02443
1,23 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,23 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
194.848 TL
71.835 TL
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23.945 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07131
1,49 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,49 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
251.227 TL
92.621 TL
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30.874 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03229
1,53 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,53 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
286.003 TL
105.441 TL
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35.147 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03787
1,25 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,25 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
196.204 TL
72.335 TL
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24.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00718
1,53 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,53 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
308.323 TL
113.671 TL
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37.890 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07148
1,15 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,15 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
165.989 TL
61.196 TL
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20.399 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06632
1,01 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,01 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
163.024 TL
60.103 TL
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20.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03344
1,37 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
291.552 TL
107.488 TL
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35.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07159
0,95 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
139.559 TL
51.452 TL
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17.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02403
1,40 Karat Elmas Yüzük H-I VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,40 Karat Elmas Yüzük H-I VS-SI 8 Ayar
%63
221.432 TL
81.636 TL
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27.212 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01513
1,54 Karat Elmas Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,54 Karat Elmas Yüzük G-H SI 8 Ayar
%63
342.349 TL
126.215 TL
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42.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00358
1,07 Karat Elmas Yüzük G-H VSSI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,07 Karat Elmas Yüzük G-H VSSI 8 Ayar
%63
315.822 TL
116.435 TL
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38.812 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05633
1,04 Karat Elmas Yüzük WH VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Elmas Yüzük WH VS 8 Ayar
%63
202.054 TL
74.492 TL
Sepete Ekle
24.831 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42711
1,13 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,13 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
201.337 TL
74.228 TL
Sepete Ekle
24.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR70230
0,97 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,97 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
132.734 TL
48.935 TL
Sepete Ekle
16.312 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02630
0,83 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
291.211 TL
107.362 TL
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35.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04898
1,14 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,14 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
202.832 TL
74.779 TL
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24.926 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33344
1,04 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
211.937 TL
78.135 TL
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26.045 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05604
0,84 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
156.877 TL
57.836 TL
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19.279 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03346
0,86 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,86 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
163.793 TL
60.386 TL
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20.129 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60622
0,79 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
174.963 TL
64.504 TL
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21.501 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00404
0,73 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
183.231 TL
67.552 TL
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22.517 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36379
0,83 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
169.860 TL
62.623 TL
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20.874 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR1077
0,39 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
72.833 TL
26.852 TL
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8.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05602
0,37 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
102.933 TL
37.949 TL
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12.650 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05280
0,63 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
146.409 TL
53.977 TL
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17.992 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40807
0,55 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
114.024 TL
42.037 TL
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14.012 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03920
0,39 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
67.593 TL
24.919 TL
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8.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02871
0,45 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
79.138 TL
29.176 TL
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9.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64019
0,41 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
69.382 TL
25.579 TL
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8.526 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04888
0,51 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
137.373 TL
50.646 TL
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16.882 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07178
0,44 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
64.491 TL
23.776 TL
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7.925 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR65961
0,42 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
72.928 TL
26.887 TL
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8.962 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48559
0,52 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
109.233 TL
40.271 TL
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13.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66977
0,40 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
72.052 TL
26.564 TL
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8.855 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR32091
0,37 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
115.584 TL
42.613 TL
Sepete Ekle
14.204 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01012
0,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
52.141 TL
19.223 TL
Sepete Ekle
6.408 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00300
0,30 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
66.494 TL
24.514 TL
Sepete Ekle
8.171 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02558
0,35 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
84.119 TL
31.013 TL
Sepete Ekle
10.338 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06200
0,27 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
115.100 TL
42.434 TL
Sepete Ekle
14.145 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55957
0,19 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
153.348 TL
56.535 TL
Sepete Ekle
18.845 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05076
0,16 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
53.736 TL
19.811 TL
Sepete Ekle
6.604 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17640
0,30 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
92.256 TL
34.012 TL
Sepete Ekle
11.337 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05050
0,22 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
47.620 TL
17.556 TL
Sepete Ekle
5.852 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36428
0,20 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
53.896 TL
19.870 TL
Sepete Ekle
6.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06483
0,23 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
46.503 TL
17.144 TL
Sepete Ekle
5.715 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94105
0,29 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
75.432 TL
27.809 TL
Sepete Ekle
9.270 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109300
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
45.366 TL
16.725 TL
Sepete Ekle
5.575 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95477
0,21 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
51.511 TL
18.991 TL
Sepete Ekle
6.330 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25996
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
55.143 TL
20.330 TL
Sepete Ekle
6.777 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99359
0,17 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
47.279 TL
17.431 TL
Sepete Ekle
5.810 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR35156
0,10 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
48.965 TL
18.052 TL
Sepete Ekle
6.017 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99904
0,09 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
34.788 TL
12.826 TL
Sepete Ekle
4.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61020
0,12 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
39.824 TL
14.682 TL
Sepete Ekle
4.894 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0731
0,15 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
41.621 TL
15.345 TL
Sepete Ekle
5.115 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109337
0,18 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
45.942 TL
16.937 TL
Sepete Ekle
5.646 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62242
0,21 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
71.479 TL
26.352 TL
Sepete Ekle
8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36313
0,08 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
38.057 TL
14.030 TL
Sepete Ekle
4.677 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49040
0,13 Karat Elmas Yüzük F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%63
47.321 TL
17.446 TL
Sepete Ekle
5.815 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR65960
0,10 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
38.361 TL
14.143 TL
Sepete Ekle
4.714 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109358
0,14 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
45.127 TL
16.637 TL
Sepete Ekle
5.546 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74401
0,07 Karat Elmas Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Elmas Yüzük F-G SI 8 Ayar
%63
33.261 TL
12.262 TL
Sepete Ekle
4.087 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR41034
0,06 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
49.543 TL
18.265 TL
Sepete Ekle
6.088 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06202
0,03 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,03 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
21.790 TL
8.033 TL
Sepete Ekle
2.678 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05106
0,25 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
49.386 TL
18.207 TL
Sepete Ekle
6.069 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05048
0,44 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
74.720 TL
27.547 TL
Sepete Ekle
9.182 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06107
1,03 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,03 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
159.592 TL
58.837 TL
Sepete Ekle
19.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23109
0,35 Karat Elmas Yüzük Tria Yüzük W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Yüzük Tria Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
113.476 TL
41.835 TL
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13.945 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04267
1,35 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,35 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük W 8 Ayar
%63
193.628 TL
71.385 TL
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23.795 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06881
1,55 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük G-H VS2 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,55 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük G-H VS2 8 Ayar
%63
189.782 TL
69.968 TL
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23.323 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00917
0,87 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük WH 8 Ayar
%63
136.867 TL
50.459 TL
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16.820 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89823
0,08 Karat Elmas Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Elmas Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%63
40.563 TL
14.954 TL
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4.985 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107568
0,23 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
61.098 TL
22.526 TL
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7.509 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117372
0,16 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
55.046 TL
20.294 TL
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6.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05590
0,71 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H VS 8 Ayar
%63
267.968 TL
98.792 TL
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32.931 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06657
0,49 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
180.605 TL
66.584 TL
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22.195 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR82249
0,30 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
73.217 TL
26.993 TL
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8.998 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02570
0,45 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H-I VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H-I VS-SI 8 Ayar
%63
110.677 TL
40.803 TL
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13.601 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR82251
0,21 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
57.026 TL
21.024 TL
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7.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24293
0,15 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
41.851 TL
15.429 TL
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5.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04778
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
33.736 TL
12.438 TL
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4.146 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00005
0,06 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
40.988 TL
15.111 TL
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5.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00747
9,71 Karat Elmas Küpe Safir G-H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
9,71 Karat Elmas Küpe Safir G-H SI 18 Ayar
%63
386.073 TL
142.335 TL
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47.445 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14383
0,78 Karat Elmas Küpe Safir W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Elmas Küpe Safir W SI 14 Ayar
%63
125.778 TL
46.371 TL
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15.457 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20818
9,18 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
9,18 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar
%63
245.280 TL
90.428 TL
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30.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22320
4,59 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,59 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar
%63
161.814 TL
59.657 TL
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19.886 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26117
3,29 Karat Elmas Küpe Safir W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,29 Karat Elmas Küpe Safir W 8 Ayar
%63
60.874 TL
22.442 TL
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7.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12495
2,70 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,70 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
141.687 TL
52.236 TL
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17.412 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10702
1,45 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,45 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%71
75.022 TL
21.625 TL
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7.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10701
1,21 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,21 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
74.481 TL
27.459 TL
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9.153 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  PKP0301
1,20 Karat Elmas Küpe Safir WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Elmas Küpe Safir WH 8 Ayar
%63
89.808 TL
33.110 TL
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11.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00189
3,06 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,06 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar
%63
220.805 TL
81.405 TL
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27.135 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01820
2,30 Karat Elmas Küpe Zümrüt 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,30 Karat Elmas Küpe Zümrüt 8 Ayar
%63
171.243 TL
63.132 TL
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21.044 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00504
1,73 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,73 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar
%63
183.242 TL
67.556 TL
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22.519 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10868
4,68 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,68 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
129.557 TL
47.764 TL
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15.921 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE26128
2,61 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,61 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
55.044 TL
20.293 TL
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6.764 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00924
3,48 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,48 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
222.447 TL
82.010 TL
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27.337 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02003
3,22 Karat Elmas Küpe Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,22 Karat Elmas Küpe Yakut H VS 8 Ayar
%63
264.795 TL
97.623 TL
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32.541 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00887
1,93 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,93 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
135.092 TL
49.805 TL
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16.602 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10865
1,71 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,71 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
130.454 TL
48.095 TL
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16.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01385
1,43 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,43 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
185.664 TL
68.449 TL
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22.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01002
0,87 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
88.651 TL
32.684 TL
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10.895 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03135
0,47 Karat Elmas Küpe Elmaslı W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Elmas Küpe Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
88.343 TL
32.570 TL
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10.857 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE12856
1,22 Karat Elmas Küpe W VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,22 Karat Elmas Küpe W VS-SI 18 Ayar
%63
263.765 TL
97.243 TL
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32.414 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE16111
2,98 Karat Elmas Küpe W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,98 Karat Elmas Küpe W SI 14 Ayar
%63
626.856 TL
231.105 TL
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77.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE05747
0,81 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar
%63
160.891 TL
59.316 TL
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19.772 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09777
1,06 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,06 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar
%63
196.888 TL
72.587 TL
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24.196 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00437
4,83 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,83 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
1.810.593 TL
667.517 TL
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222.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02462
3,05 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,05 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
503.770 TL
185.727 TL
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61.909 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00268
1,86 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,86 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
733.850 TL
270.551 TL
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90.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22785
1,92 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,92 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
324.827 TL
119.755 TL
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39.918 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21070
1,75 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,75 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
290.083 TL
106.945 TL
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35.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10011
1,57 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,57 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
291.915 TL
107.621 TL
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35.874 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE09608
1,37 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
182.984 TL
67.461 TL
Sepete Ekle
22.487 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02530
1,68 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,68 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar
%63
224.577 TL
82.796 TL
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27.599 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25436
1,19 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,19 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
194.124 TL
71.568 TL
Sepete Ekle
23.856 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02082
1,22 Karat Elmas Küpe H VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,22 Karat Elmas Küpe H VS-SI 8 Ayar
%63
204.839 TL
75.518 TL
Sepete Ekle
25.173 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01970
1,16 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,16 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
278.361 TL
102.624 TL
Sepete Ekle
34.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  VPK0172
0,66 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
188.467 TL
69.483 TL
Sepete Ekle
23.161 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00702
0,79 Karat Elmas Küpe G-H WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Elmas Küpe G-H WH 8 Ayar
%63
192.377 TL
70.924 TL
Sepete Ekle
23.641 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10128
1,15 Karat Elmas Küpe F VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,15 Karat Elmas Küpe F VS-SI 8 Ayar
%63
199.716 TL
73.630 TL
Sepete Ekle
24.543 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00694
0,58 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
120.345 TL
44.368 TL
Sepete Ekle
14.789 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23478
0,58 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
140.392 TL
51.759 TL
Sepete Ekle
17.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01262
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
74.255 TL
27.376 TL
Sepete Ekle
9.125 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01647
0,72 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
145.935 TL
53.802 TL
Sepete Ekle
17.934 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01423
0,69 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
122.881 TL
45.303 TL
Sepete Ekle
15.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10087
1,22 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,22 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
197.268 TL
72.727 TL
Sepete Ekle
24.242 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01567
0,63 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
124.752 TL
45.993 TL
Sepete Ekle
15.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17573
0,63 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,63 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
130.874 TL
48.250 TL
Sepete Ekle
16.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01836
0,77 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
177.044 TL
65.271 TL
Sepete Ekle
21.757 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14465
0,47 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
81.990 TL
30.228 TL
Sepete Ekle
10.076 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02146
0,55 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
140.541 TL
51.814 TL
Sepete Ekle
17.271 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02278
0,35 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
75.082 TL
27.680 TL
Sepete Ekle
9.227 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08185
0,47 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
70.323 TL
25.926 TL
Sepete Ekle
8.642 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14467
0,43 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
76.842 TL
28.329 TL
Sepete Ekle
9.443 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01240
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
130.525 TL
48.121 TL
Sepete Ekle
16.040 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE17570
0,61 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
139.787 TL
51.535 TL
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17.178 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02141
0,66 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
169.750 TL
62.582 TL
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20.861 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15114
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
102.379 TL
37.744 TL
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12.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04497
0,46 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar
%63
114.931 TL
42.372 TL
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14.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01288
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
99.308 TL
36.612 TL
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12.204 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE10150
0,42 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%78
95.001 TL
20.691 TL
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6.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21894
0,40 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
77.350 TL
28.517 TL
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9.506 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE03769
0,59 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
118.555 TL
43.708 TL
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14.569 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00311
0,43 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
103.125 TL
38.019 TL
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12.673 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE00120
0,33 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
73.784 TL
27.202 TL
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9.067 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE14471
0,34 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
75.932 TL
27.994 TL
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9.331 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06026
0,22 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
52.462 TL
19.341 TL
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6.447 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15008
0,20 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
62.048 TL
22.875 TL
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7.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15006
0,26 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
69.344 TL
25.565 TL
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8.522 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15007
0,17 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
57.214 TL
21.093 TL
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7.031 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE20135
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
28.578 TL
10.536 TL
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3.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19489
0,29 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
60.714 TL
22.384 TL
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7.461 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19490
0,17 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
47.938 TL
17.674 TL
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5.891 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19487
0,22 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
52.635 TL
19.405 TL
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6.468 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE15547
0,56 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
113.612 TL
41.886 TL
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13.962 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01565
0,60 Karat Elmas Küpe Tektaş – H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Elmas Küpe Tektaş – H VS 8 Ayar
%63
123.674 TL
45.595 TL
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15.198 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE04553
0,58 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 8 Ayar
%63
150.503 TL
55.487 TL
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18.496 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01646
0,55 Karat Elmas Küpe Tektaş – 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Elmas Küpe Tektaş – 8 Ayar
%63
92.434 TL
34.078 TL
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11.359 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23750
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar
%63
91.775 TL
33.835 TL
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11.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE02491
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W VS 8 Ayar
%63
59.080 TL
21.781 TL
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7.260 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE07940
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar
%63
73.401 TL
27.061 TL
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9.020 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE01873
1,60 Karat Elmas Küpe Tektaş - Klasik Küpe H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,60 Karat Elmas Küpe Tektaş - Klasik Küpe H VS 8 Ayar
%63
523.816 TL
193.116 TL
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64.372 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00068
1,05 Karat Elmas Kelepçe Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Elmas Kelepçe Zümrüt W 8 Ayar
%63
120.932 TL
44.585 TL
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14.862 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00026
33,06 Karat Elmas Kelepçe Yakut WH 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
33,06 Karat Elmas Kelepçe Yakut WH 14 Ayar
%63
606.952 TL
223.767 TL
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74.589 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00578
4,62 Karat Elmas Kelepçe Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,62 Karat Elmas Kelepçe Yakut W 8 Ayar
%63
423.026 TL
155.958 TL
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51.986 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00163
1,61 Karat Elmas Kelepçe Elmaslı 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,61 Karat Elmas Kelepçe Elmaslı 8 Ayar
%63
346.068 TL
127.586 TL
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42.529 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01102
0,83 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 14 Ayar
%63
203.983 TL
75.203 TL
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25.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00382
0,57 Karat Elmas Kelepçe W VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Elmas Kelepçe W VS 14 Ayar
%63
216.931 TL
79.977 TL
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26.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00225
14,53 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
14,53 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
2.282.571 TL
841.522 TL
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280.507 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00168
10,67 Karat Elmas Kelepçe W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
10,67 Karat Elmas Kelepçe W VS 8 Ayar
%63
2.407.943 TL
887.743 TL
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295.914 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00065
0,68 Karat Elmas Kelepçe 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Elmas Kelepçe 8 Ayar
%63
142.721 TL
52.618 TL
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17.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00995
0,62 Karat Elmas Kelepçe WH VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Elmas Kelepçe WH VS 8 Ayar
%63
127.037 TL
46.835 TL
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15.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00851
0,58 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
171.578 TL
63.256 TL
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21.085 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01814
0,26 Karat Elmas Kelepçe G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Elmas Kelepçe G VS-SI 8 Ayar
%63
101.470 TL
37.409 TL
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12.470 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00818
0,42 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
123.631 TL
45.579 TL
Sepete Ekle
15.193 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00671
0,44 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
120.751 TL
44.518 TL
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14.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01346
0,16 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
74.224 TL
27.364 TL
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9.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00672
0,23 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
83.158 TL
30.658 TL
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10.219 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19020
0,69 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
161.909 TL
59.692 TL
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19.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45338
1,10 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,10 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
182.386 TL
67.241 TL
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22.414 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00958
0,49 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
80.247 TL
29.585 TL
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9.862 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01518
0,95 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
108.701 TL
40.075 TL
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13.358 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21411
0,48 Karat Elmas Gerdanlık BR 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Elmas Gerdanlık BR 8 Ayar
%63
140.227 TL
51.698 TL
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17.233 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29419
0,87 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
159.773 TL
58.904 TL
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19.635 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00937
0,88 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,88 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
125.995 TL
46.451 TL
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15.484 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01175
0,69 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
115.997 TL
42.765 TL
Sepete Ekle
14.255 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45293
0,39 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
65.041 TL
23.979 TL
Sepete Ekle
7.993 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14762
0,38 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
98.737 TL
36.402 TL
Sepete Ekle
12.134 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00969
0,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
99.927 TL
36.840 TL
Sepete Ekle
12.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18928
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
80.586 TL
29.710 TL
Sepete Ekle
9.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01168
0,39 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
83.525 TL
30.794 TL
Sepete Ekle
10.265 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22722
0,36 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
116.313 TL
42.881 TL
Sepete Ekle
14.294 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14705
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
66.974 TL
24.692 TL
Sepete Ekle
8.231 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN33061
0,24 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
82.831 TL
30.538 TL
Sepete Ekle
10.179 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E2N0004
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
78.963 TL
29.111 TL
Sepete Ekle
9.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21245
0,17 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
82.733 TL
30.501 TL
Sepete Ekle
10.167 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00677
0,16 Karat Elmas Gerdanlık H-I VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Elmas Gerdanlık H-I VS-SI 8 Ayar
%63
40.907 TL
15.082 TL
Sepete Ekle
5.027 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12804
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
51.777 TL
19.089 TL
Sepete Ekle
6.363 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00270
0,15 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
82.620 TL
30.460 TL
Sepete Ekle
10.153 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL01053
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
77.990 TL
28.752 TL
Sepete Ekle
9.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00812
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
82.866 TL
30.551 TL
Sepete Ekle
10.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02764
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
72.968 TL
26.901 TL
Sepete Ekle
8.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02987
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
73.252 TL
27.006 TL
Sepete Ekle
9.002 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31115
3,44 Karat Elmas Gerdanlık Gerdanlık W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,44 Karat Elmas Gerdanlık Gerdanlık W SI 14 Ayar
%63
688.618 TL
253.875 TL
Sepete Ekle
84.625 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12151
0,27 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar
%63
115.847 TL
42.710 TL
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14.237 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12189
0,13 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar
%63
58.869 TL
21.703 TL
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7.234 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28551
0,68 Karat Elmas Gerdanlık Safir W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Elmas Gerdanlık Safir W SI 14 Ayar
%63
164.128 TL
60.510 TL
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20.170 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN23342
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Safir G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
49.734 TL
18.336 TL
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6.112 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14700
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
50.624 TL
18.663 TL
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6.221 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN10785
2,96 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,96 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
492.736 TL
181.658 TL
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60.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11416
1,72 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,72 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
285.660 TL
105.315 TL
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35.105 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02941
1,13 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,13 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS-SI 8 Ayar
%63
222.028 TL
81.856 TL
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27.285 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29997
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W SI 14 Ayar
%63
87.702 TL
32.334 TL
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10.778 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00841
4,38 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,38 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
822.250 TL
303.141 TL
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101.047 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12358
2,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
433.390 TL
159.779 TL
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53.260 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11656
1,84 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,84 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
295.592 TL
108.977 TL
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36.326 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11925
1,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
240.753 TL
88.759 TL
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29.586 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21608
0,66 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
124.835 TL
46.023 TL
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15.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN24036
0,99 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,99 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
250.833 TL
92.476 TL
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30.825 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00557
0,64 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar
%63
102.428 TL
37.763 TL
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12.588 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16506
3,89 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,89 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
159.398 TL
58.766 TL
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19.589 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02774
2,94 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,94 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
162.534 TL
59.922 TL
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19.974 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00387
2,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
138.324 TL
50.996 TL
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16.999 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16441
2,16 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,16 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
104.740 TL
38.615 TL
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12.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16437
1,64 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,64 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
64.906 TL
23.929 TL
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7.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12199
1,79 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,79 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
117.111 TL
43.176 TL
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14.392 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02805
2,04 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,04 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
157.446 TL
58.046 TL
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19.349 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02670
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
66.930 TL
24.675 TL
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8.225 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN30186
1,37 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G SI 8 Ayar
%63
68.953 TL
25.421 TL
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8.474 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01015
1,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
113.803 TL
41.956 TL
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13.985 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45291
1,58 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,58 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
145.701 TL
53.716 TL
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17.905 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12105
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar
%63
128.502 TL
47.375 TL
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15.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01927
0,36 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
92.882 TL
34.243 TL
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11.414 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02796
0,45 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
84.669 TL
31.215 TL
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10.405 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02828
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
116.056 TL
42.787 TL
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14.262 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11777
0,14 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,14 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar
%63
73.535 TL
27.110 TL
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9.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26510
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 18 Ayar
%63
141.650 TL
52.222 TL
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17.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11827
0,97 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,97 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
183.187 TL
67.536 TL
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22.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12874
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
155.030 TL
57.155 TL
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19.052 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45318
0,71 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
100.145 TL
36.921 TL
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12.307 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28676
0,75 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
131.518 TL
48.487 TL
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16.162 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12160
0,51 Karat Elmas Gerdanlık Safir W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Elmas Gerdanlık Safir W 8 Ayar
%63
88.899 TL
32.775 TL
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10.925 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01034
3,74 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,74 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
240.682 TL
88.733 TL
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29.578 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16491
2,34 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,34 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
99.889 TL
36.826 TL
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12.275 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00608
2,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H SI 8 Ayar
%63
226.984 TL
83.683 TL
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27.894 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DP01249
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
108.307 TL
39.930 TL
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13.310 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11615
1,87 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,87 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
186.865 TL
68.892 TL
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22.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02671
1,43 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,43 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
99.320 TL
36.616 TL
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12.205 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14755
1,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
88.638 TL
32.678 TL
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10.893 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01902
1,19 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,19 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar
%63
93.041 TL
34.302 TL
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11.434 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44685
1,25 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,25 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
106.013 TL
39.084 TL
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13.028 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11652
1,54 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,54 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
141.415 TL
52.136 TL
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17.379 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E2N0001
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
67.429 TL
24.859 TL
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8.286 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21239
0,38 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
82.604 TL
30.454 TL
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10.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14774
0,56 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
166.627 TL
61.430 TL
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20.477 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN26080
0,35 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
114.515 TL
42.219 TL
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14.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02770
0,42 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
88.493 TL
32.625 TL
Sepete Ekle
10.875 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00883
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
113.382 TL
41.801 TL
Sepete Ekle
13.934 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18288
0,30 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
75.088 TL
27.683 TL
Sepete Ekle
9.228 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45438
0,82 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
163.627 TL
60.325 TL
Sepete Ekle
20.108 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02797
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
95.347 TL
35.152 TL
Sepete Ekle
11.717 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN09947
0,48 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
96.092 TL
35.426 TL
Sepete Ekle
11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16700
0,83 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
68.839 TL
25.379 TL
Sepete Ekle
8.460 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11907
0,85 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
111.783 TL
41.211 TL
Sepete Ekle
13.737 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16451
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
73.911 TL
27.249 TL
Sepete Ekle
9.083 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16452
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
81.811 TL
30.162 TL
Sepete Ekle
10.054 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01126
0,66 Karat Elmas Gerdanlık Yakut 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,66 Karat Elmas Gerdanlık Yakut 8 Ayar
%63
141.964 TL
52.338 TL
Sepete Ekle
17.446 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16495
0,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
109.133 TL
40.234 TL
Sepete Ekle
13.411 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14744
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
119.722 TL
44.138 TL
Sepete Ekle
14.713 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14745
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
131.694 TL
48.552 TL
Sepete Ekle
16.184 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45436
0,70 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VSSI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VSSI 8 Ayar
%63
82.538 TL
30.430 TL
Sepete Ekle
10.143 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21903
0,65 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 14 Ayar
%63
156.029 TL
57.524 TL
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19.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06046
2,12 Karat Elmas Bileklik W SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,12 Karat Elmas Bileklik W SI 14 Ayar
%63
490.049 TL
180.668 TL
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60.223 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB00916
4,41 Karat Elmas Bileklik W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,41 Karat Elmas Bileklik W VS 8 Ayar
%63
609.878 TL
224.845 TL
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74.948 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00010
1,29 Karat Elmas Bileklik WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,29 Karat Elmas Bileklik WH 8 Ayar
%63
276.648 TL
101.993 TL
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33.998 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14761
1,20 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,20 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
236.840 TL
87.316 TL
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29.105 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11128
1,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS 8 Ayar
%63
228.196 TL
84.130 TL
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28.043 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14798
0,95 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
239.628 TL
88.345 TL
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29.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16566
0,84 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
172.311 TL
63.526 TL
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21.175 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN13872
0,83 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
200.073 TL
73.762 TL
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24.587 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01886
0,81 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
130.904 TL
48.261 TL
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16.087 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14791
0,89 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
159.971 TL
58.977 TL
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19.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18278
0,74 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,74 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
127.674 TL
47.070 TL
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15.690 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00301
0,93 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,93 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
346.663 TL
127.805 TL
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42.602 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11642
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
138.407 TL
51.027 TL
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17.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02700
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
52.227 TL
19.255 TL
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6.418 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16621
0,21 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
57.250 TL
21.106 TL
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7.035 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN31156
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
63.601 TL
23.448 TL
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7.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42369
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
68.264 TL
25.167 TL
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8.389 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45276
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
67.031 TL
24.713 TL
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8.238 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN17936
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
71.841 TL
26.486 TL
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8.829 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01915
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
78.410 TL
28.908 TL
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9.636 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN02885
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
50.042 TL
18.449 TL
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6.150 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN11710
0,23 Karat Elmas Gerdanlık H VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Gerdanlık H VS-SI 8 Ayar
%63
65.166 TL
24.025 TL
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8.008 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN34429
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
59.754 TL
22.030 TL
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7.343 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14805
0,36 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
69.429 TL
25.597 TL
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8.532 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12664
0,43 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
99.939 TL
36.845 TL
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12.282 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN42378
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
62.367 TL
22.993 TL
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7.664 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN47046
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
53.301 TL
19.651 TL
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6.550 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19410
0,13 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
43.459 TL
16.022 TL
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5.341 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28680
0,17 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
53.272 TL
19.640 TL
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6.547 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00004
0,08 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar
%63
83.219 TL
30.681 TL
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10.227 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29275
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
45.301 TL
16.701 TL
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5.567 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN29272
0,12 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
48.617 TL
17.924 TL
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5.975 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22619
0,13 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
62.118 TL
22.901 TL
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7.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14776
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
62.854 TL
23.172 TL
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7.724 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN21453
0,60 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
128.649 TL
47.429 TL
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15.810 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12528
0,57 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
142.533 TL
52.548 TL
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17.516 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01905
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W VS 8 Ayar
%63
72.494 TL
26.726 TL
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8.909 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12324
0,94 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,94 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS-SI 8 Ayar
%63
98.011 TL
36.134 TL
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12.045 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12218
0,96 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,96 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
135.166 TL
49.832 TL
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16.611 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16486
1,16 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,16 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
108.489 TL
39.997 TL
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13.332 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN01900
0,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar
%63
78.008 TL
28.759 TL
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9.586 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12359
0,75 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
57.769 TL
21.298 TL
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7.099 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16461
0,82 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
75.179 TL
27.717 TL
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9.239 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN44924
0,73 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
72.193 TL
26.616 TL
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8.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16480
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
86.783 TL
31.994 TL
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10.665 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN28343
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
61.941 TL
22.836 TL
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7.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN16489
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
42.938 TL
15.830 TL
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5.277 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14743
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
54.263 TL
20.005 TL
Sepete Ekle
6.668 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN14192
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W VS 14 Ayar
%63
77.979 TL
28.749 TL
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9.583 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN37719
0,82 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
153.787 TL
56.697 TL
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18.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN09946
0,47 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
83.457 TL
30.768 TL
Sepete Ekle
10.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN19029
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
102.554 TL
37.809 TL
Sepete Ekle
12.603 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32685
0,31 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
69.396 TL
25.585 TL
Sepete Ekle
8.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN27703
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
98.662 TL
36.374 TL
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12.125 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45341
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
68.601 TL
25.291 TL
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8.430 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN00179
0,41 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar
%63
82.601 TL
30.453 TL
Sepete Ekle
10.151 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN45366
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
71.438 TL
26.337 TL
Sepete Ekle
8.779 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN12096
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
73.274 TL
27.014 TL
Sepete Ekle
9.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN18295
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
89.207 TL
32.888 TL
Sepete Ekle
10.963 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN25992
0,25 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – G VS-SI 8 Ayar
%63
83.643 TL
30.837 TL
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10.279 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN43560
0,12 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
65.996 TL
24.331 TL
Sepete Ekle
8.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN20050
0,20 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
67.836 TL
25.010 TL
Sepete Ekle
8.337 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN22593
0,52 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
70.259 TL
25.903 TL
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8.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB03000
0,69 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar
%63
82.226 TL
30.424 TL
Sepete Ekle
10.141 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03617
4,79 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,79 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
136.773 TL
95.141 TL
Sepete Ekle
31.714 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07514
3,82 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
3,82 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar
%30
121.475 TL
84.499 TL
Sepete Ekle
28.166 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03064
1,47 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,47 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
122.244 TL
85.034 TL
Sepete Ekle
28.345 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0665
0,71 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
65.462 TL
45.536 TL
Sepete Ekle
15.179 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR95551
4,55 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
4,55 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.192 TL
37.001 TL
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12.334 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119978
2,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
43.404 TL
30.192 TL
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10.064 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100987
2,44 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,44 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar
%30
59.823 TL
41.613 TL
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13.871 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109139
2,30 Karat Pırlanta Yüzük MRG. SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
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2,30 Karat Pırlanta Yüzük MRG. SI 14 Ayar
%30
62.665 TL
43.591 TL
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14.530 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101004
1,65 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,65 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar
%30
65.728 TL
45.721 TL
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15.240 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107107
1,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
29.458 TL
20.491 TL
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6.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR82294
1,51 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,51 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
59.267 TL
41.226 TL
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13.742 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR116028
1,37 Karat Pırlanta Yüzük MRG VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,37 Karat Pırlanta Yüzük MRG VS-SI 14 Ayar
%30
34.460 TL
23.971 TL
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7.990 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83879
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.712 TL
25.538 TL
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8.513 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109186
1,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.758 TL
24.873 TL
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8.291 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101026
1,25 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,25 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar
%30
48.158 TL
33.499 TL
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11.166 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121415
0,91 Karat Pırlanta Yüzük TRMLN SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük TRMLN SI 14 Ayar
%30
37.729 TL
26.245 TL
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8.748 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107189
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
29.178 TL
20.296 TL
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6.765 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61891
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
41.275 TL
28.711 TL
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9.570 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113938
1,00 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.117 TL
32.079 TL
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10.693 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118983
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.122 TL
29.300 TL
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9.767 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73605
0,89 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
44.031 TL
30.628 TL
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10.209 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110944
0,76 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,76 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
30.710 TL
21.362 TL
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7.121 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107965
0,65 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar
%30
27.676 TL
19.252 TL
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6.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75439
0,48 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
28.001 TL
19.477 TL
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6.492 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110876
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
32.216 TL
22.409 TL
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7.470 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120370
0,44 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
26.729 TL
18.593 TL
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6.198 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112089
0,59 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
29.977 TL
20.852 TL
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6.951 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99202
0,76 Karat Pırlanta Yüzük TURM SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,76 Karat Pırlanta Yüzük TURM SI 14 Ayar
%30
45.751 TL
31.825 TL
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10.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117512
0,47 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
35.423 TL
24.641 TL
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8.214 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112544
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük 14 Ayar
%30
25.292 TL
17.593 TL
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5.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107963
0,48 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
29.465 TL
20.496 TL
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6.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR70570
0,26 Karat Morganit Yüzük 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Morganit Yüzük 14 Ayar
%30
23.462 TL
16.320 TL
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5.440 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37716
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
25.722 TL
17.892 TL
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5.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109999
2,33 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
2,33 Karat Pırlanta Blue Topaz Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
28.499 TL
19.824 TL
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6.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57702
1,60 Karat Pırlanta Yüzük GREEN SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,60 Karat Pırlanta Yüzük GREEN SI 8 Ayar
%30
19.873 TL
13.824 TL
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4.608 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00847
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt G-H VSSI 18 Ayar
%30
141.981 TL
98.763 TL
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32.921 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02281
0,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
84.338 TL
58.666 TL
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19.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03803
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
67.890 TL
47.225 TL
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15.742 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01180
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
38.956 TL
27.098 TL
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9.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01258
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VSSI 18 Ayar
%30
52.988 TL
36.859 TL
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12.286 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107686
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 18 Ayar
%30
97.569 TL
67.870 TL
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22.623 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR21956
1,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar
%30
76.359 TL
53.115 TL
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17.705 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118987
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar
%30
50.253 TL
34.956 TL
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11.652 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115051
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
42.262 TL
29.398 TL
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9.799 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107121
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
42.989 TL
29.904 TL
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9.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121791
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
40.985 TL
28.510 TL
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9.503 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83016
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
59.115 TL
41.121 TL
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13.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123078
0,94 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,94 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
57.686 TL
40.127 TL
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13.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102065
0,59 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar
%30
40.032 TL
27.846 TL
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9.282 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124080
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.593 TL
32.410 TL
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10.803 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118970
1,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
102.473 TL
71.281 TL
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23.760 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115607
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
35.379 TL
24.610 TL
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8.203 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR81021
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
38.019 TL
26.447 TL
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8.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73509
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.523 TL
32.362 TL
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10.787 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08171
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 14 Ayar
%30
49.766 TL
34.617 TL
Sepete Ekle
11.539 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR125134
0,58 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.954 TL
32.662 TL
Sepete Ekle
10.887 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115920
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
30.951 TL
21.530 TL
Sepete Ekle
7.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121661
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
38.143 TL
26.533 TL
Sepete Ekle
8.844 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124870
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
20.587 TL
14.320 TL
Sepete Ekle
4.773 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124946
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
27.581 TL
19.185 TL
Sepete Ekle
6.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72709
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
25.705 TL
17.880 TL
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5.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124911
0,21 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar
%30
18.280 TL
12.716 TL
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4.239 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124992
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.006 TL
32.002 TL
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10.667 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110507
0,22 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
23.203 TL
16.140 TL
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5.380 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109926
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
33.429 TL
23.253 TL
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7.751 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06884
1,03 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,03 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
61.468 TL
42.758 TL
Sepete Ekle
14.253 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06879
0,98 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,98 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
60.794 TL
42.289 TL
Sepete Ekle
14.096 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0774
0,70 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
43.077 TL
29.965 TL
Sepete Ekle
9.988 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0782
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
48.271 TL
33.577 TL
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11.192 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09478
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 18 Ayar
%30
73.058 TL
50.819 TL
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16.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR03806
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 18 Ayar
%30
64.948 TL
45.179 TL
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15.060 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00200
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut 18 Ayar
%30
29.649 TL
20.624 TL
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6.875 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24797
6,48 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
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6,48 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
96.957 TL
67.444 TL
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22.481 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR40513
2,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
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2,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
82.931 TL
57.688 TL
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19.229 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR42159
1,59 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,59 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
35.725 TL
24.851 TL
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8.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86309
1,57 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,57 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
42.346 TL
29.456 TL
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9.819 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94805
1,27 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,27 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
33.744 TL
23.472 TL
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7.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78705
1,42 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,42 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
49.771 TL
34.621 TL
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11.540 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08197
1,50 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,50 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
77.637 TL
54.005 TL
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18.002 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85563
1,75 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,75 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
84.938 TL
59.084 TL
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19.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57734
1,31 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,31 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.111 TL
33.467 TL
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11.156 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86065
1,08 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,08 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
39.502 TL
27.478 TL
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9.159 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80982
0,89 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,89 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
34.766 TL
24.183 TL
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8.061 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114056
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar
%30
21.606 TL
15.029 TL
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5.010 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17757
1,23 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,23 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
55.319 TL
38.480 TL
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12.827 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75555
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
27.240 TL
18.948 TL
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6.316 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08206
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
46.876 TL
32.607 TL
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10.869 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73533
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
39.712 TL
27.624 TL
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9.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08202
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
62.135 TL
43.222 TL
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14.407 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118961
1,49 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,49 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB SI 14 Ayar
%30
103.650 TL
72.100 TL
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24.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80960
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
40.107 TL
27.899 TL
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9.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48335
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
36.043 TL
25.072 TL
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8.357 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124037
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.003 TL
33.391 TL
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11.130 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110871
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
32.368 TL
22.515 TL
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7.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR39848
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
71.826 TL
49.963 TL
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16.654 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124964
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar
%30
27.183 TL
18.908 TL
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6.303 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124900
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar
%30
19.076 TL
13.269 TL
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4.423 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85875
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar
%30
41.916 TL
29.157 TL
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9.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR114734
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RUBY SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RUBY SI 14 Ayar
%30
18.993 TL
13.212 TL
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4.404 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64331
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.757 TL
33.916 TL
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11.305 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR12535
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
38.017 TL
26.445 TL
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8.815 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78701
0,47 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,47 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
47.913 TL
33.329 TL
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11.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110597
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
22.094 TL
15.369 TL
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5.123 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110533
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
21.538 TL
14.982 TL
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4.994 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110506
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
21.642 TL
15.054 TL
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5.018 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0771
1,17 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,17 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
36.637 TL
25.485 TL
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8.495 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06438
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
38.456 TL
26.751 TL
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8.917 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06887
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
58.143 TL
40.445 TL
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13.482 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0750
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 8 Ayar
%30
64.768 TL
45.053 TL
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15.018 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02971
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük 18 Ayar
%30
36.248 TL
25.215 TL
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8.405 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118645
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
90.007 TL
62.610 TL
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20.870 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118152
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
102.346 TL
71.193 TL
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23.731 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR118651
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
48.078 TL
33.444 TL
Sepete Ekle
11.148 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115247
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük G-H SI 14 Ayar
%30
58.520 TL
40.707 TL
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13.569 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97803
0,34 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
42.432 TL
29.516 TL
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9.839 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60990
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.969 TL
31.976 TL
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10.659 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64389
0,31 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.403 TL
27.409 TL
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9.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR98044
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
26.444 TL
18.395 TL
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6.132 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68961
0,31 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.362 TL
32.249 TL
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10.750 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR117620
0,13 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.278 TL
37.756 TL
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12.585 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR62285
0,15 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.167 TL
39.766 TL
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13.255 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR55798
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.337 TL
25.276 TL
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8.425 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66966
0,09 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
37.797 TL
26.292 TL
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8.764 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120183
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
18.588 TL
12.930 TL
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4.310 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR99154
0,05 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,05 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
17.433 TL
12.127 TL
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4.042 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06699
1,75 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,75 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G VS-SI 18 Ayar
%30
171.522 TL
119.312 TL
Sepete Ekle
39.771 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07700
1,13 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,13 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 18 Ayar
%30
158.896 TL
110.529 TL
Sepete Ekle
36.843 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR02705
0,48 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G VS 18 Ayar
%30
63.856 TL
44.419 TL
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14.806 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72572
1,76 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,76 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
135.399 TL
94.185 TL
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31.395 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108174
1,71 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,71 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
130.549 TL
90.811 TL
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30.270 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104958
1,70 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,70 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
129.372 TL
89.993 TL
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29.998 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104957
1,70 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,70 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
129.632 TL
90.173 TL
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30.058 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112631
1,69 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,69 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F SI 14 Ayar
%30
130.254 TL
90.606 TL
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30.202 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60801
1,63 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,63 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G-H SI 14 Ayar
%30
135.171 TL
94.026 TL
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31.342 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60802
1,60 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,60 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
127.149 TL
88.446 TL
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29.482 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR35231
1,49 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,49 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
112.838 TL
78.491 TL
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26.164 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112214
1,32 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,32 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
105.356 TL
73.286 TL
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24.429 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72546
1,30 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,30 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
122.907 TL
85.495 TL
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28.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72042
1,24 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,24 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
95.660 TL
66.542 TL
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22.181 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83858
1,22 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,22 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
77.331 TL
53.792 TL
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17.931 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72596
1,02 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,02 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.629 TL
49.826 TL
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16.609 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97230
0,93 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,93 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
85.690 TL
59.607 TL
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19.869 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83110
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
60.948 TL
42.396 TL
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14.132 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112197
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
65.016 TL
45.226 TL
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15.075 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124778
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.974 TL
50.066 TL
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16.689 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112135
0,86 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,86 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.643 TL
48.444 TL
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16.148 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR14084
0,78 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,78 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
56.864 TL
39.554 TL
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13.185 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105487
1,05 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
81.575 TL
56.744 TL
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18.915 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75291
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.741 TL
37.383 TL
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12.461 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110228
0,52 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
37.544 TL
26.115 TL
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8.705 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57185
1,27 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,27 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.594 TL
72.061 TL
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24.020 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83191
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
25.954 TL
18.054 TL
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6.018 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83122
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
26.122 TL
18.170 TL
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6.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR04074
1,05 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,05 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
119.914 TL
83.413 TL
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27.804 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89212
1,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar
%30
139.633 TL
97.130 TL
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32.377 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR27762
1,21 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,21 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
120.119 TL
83.556 TL
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27.852 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59413
1,54 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,54 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar
%30
160.991 TL
111.987 TL
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37.329 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR18538
0,94 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,94 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G SI 14 Ayar
%30
92.931 TL
64.644 TL
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21.548 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR17404
0,92 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,92 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
98.222 TL
68.324 TL
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22.775 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR91714
0,90 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.677 TL
67.249 TL
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22.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR27474
0,90 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,90 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.677 TL
67.249 TL
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22.416 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89678
0,81 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
86.593 TL
60.235 TL
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20.078 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61849
0,61 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar
%30
75.592 TL
52.583 TL
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17.528 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR18373
0,51 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar
%30
67.813 TL
47.171 TL
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15.724 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77672
0,49 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar
%30
61.710 TL
42.926 TL
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14.309 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64477
0,48 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,48 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 14 Ayar
%30
54.847 TL
38.152 TL
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12.717 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124362
0,45 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
58.043 TL
40.375 TL
Sepete Ekle
13.458 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR12291
0,45 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 14 Ayar
%30
53.590 TL
37.278 TL
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12.426 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80319
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
54.428 TL
37.861 TL
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12.620 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94832
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
40.127 TL
27.913 TL
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9.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89673
0,23 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 14 Ayar
%30
41.044 TL
28.550 TL
Sepete Ekle
9.517 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24652
0,22 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
80.611 TL
56.074 TL
Sepete Ekle
18.691 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97424
0,20 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 14 Ayar
%30
37.691 TL
26.218 TL
Sepete Ekle
8.739 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR88394
0,17 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
34.365 TL
23.904 TL
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7.968 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94896
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
33.396 TL
23.230 TL
Sepete Ekle
7.743 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68165
0,79 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,79 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
64.172 TL
44.639 TL
Sepete Ekle
14.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106299
0,50 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar
%30
48.116 TL
33.470 TL
Sepete Ekle
11.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109516
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar
%30
40.991 TL
28.514 TL
Sepete Ekle
9.505 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109515
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
39.472 TL
27.457 TL
Sepete Ekle
9.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR59733
0,39 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,39 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
36.303 TL
25.253 TL
Sepete Ekle
8.418 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94874
0,33 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar
%30
31.510 TL
21.919 TL
Sepete Ekle
7.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80009
0,32 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
30.331 TL
21.098 TL
Sepete Ekle
7.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66690
0,31 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
26.664 TL
18.548 TL
Sepete Ekle
6.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103017
0,30 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
28.891 TL
20.097 TL
Sepete Ekle
6.699 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR96879
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 8 Ayar
%30
30.357 TL
21.117 TL
Sepete Ekle
7.039 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR96882
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
28.183 TL
19.605 TL
Sepete Ekle
6.535 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR77911
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
26.009 TL
18.092 TL
Sepete Ekle
6.031 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR106355
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F SI 8 Ayar
%30
28.157 TL
19.586 TL
Sepete Ekle
6.529 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103081
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
27.109 TL
18.857 TL
Sepete Ekle
6.286 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103053
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
25.040 TL
17.418 TL
Sepete Ekle
5.806 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR70185
0,22 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük H SI 8 Ayar
%30
23.678 TL
16.471 TL
Sepete Ekle
5.490 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101451
0,21 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
23.835 TL
16.580 TL
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5.527 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR101534
0,20 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
22.002 TL
15.305 TL
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5.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66392
0,17 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
20.718 TL
14.412 TL
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4.804 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66289
0,16 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük G-H SI 8 Ayar
%30
19.828 TL
13.792 TL
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4.597 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121084
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük E-F SI 8 Ayar
%30
23.154 TL
16.107 TL
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5.369 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103827
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
21.504 TL
14.959 TL
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4.986 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR49174
0,05 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,05 Karat Pırlanta Yüzük 5taşklasik Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
26.448 TL
18.397 TL
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6.132 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR07910
0,38 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük H VS-SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
64.868 TL
45.122 TL
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15.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00740
0,51 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G-H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G-H VSSI 18 Ayar
%30
82.088 TL
57.101 TL
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19.034 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR109340
0,35 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
56.207 TL
39.098 TL
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13.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR01179
0,22 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük H VSSI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük H VSSI 18 Ayar
%30
35.824 TL
24.919 TL
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8.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89772
1,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
1,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
94.977 TL
66.067 TL
Sepete Ekle
22.022 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103920
0,46 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,46 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
58.215 TL
40.495 TL
Sepete Ekle
13.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121916
0,71 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,71 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
67.720 TL
47.107 TL
Sepete Ekle
15.702 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74999
0,33 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.291 TL
39.852 TL
Sepete Ekle
13.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR113965
0,37 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
43.321 TL
30.134 TL
Sepete Ekle
10.045 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR121789
0,44 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,44 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
56.015 TL
38.965 TL
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12.988 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR96705
0,57 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
84.376 TL
58.693 TL
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19.564 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110341
0,29 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
40.803 TL
28.383 TL
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9.461 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56849
0,32 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.123 TL
32.084 TL
Sepete Ekle
10.695 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76492
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.433 TL
25.343 TL
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8.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR80267
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.268 TL
37.053 TL
Sepete Ekle
12.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92497
0,23 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
41.993 TL
29.211 TL
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9.737 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR76272
0,33 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.177 TL
39.773 TL
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13.258 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105035
0,30 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
56.080 TL
39.010 TL
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13.003 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107991
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.873 TL
25.649 TL
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8.550 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78620
0,50 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.117 TL
39.731 TL
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13.244 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92490
0,19 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
38.107 TL
26.508 TL
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8.836 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124426
0,36 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
50.088 TL
34.841 TL
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11.614 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124784
0,24 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
73.215 TL
50.929 TL
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16.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123990
0,29 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
52.636 TL
36.614 TL
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12.205 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86001
0,16 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
32.984 TL
22.944 TL
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7.648 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33322
0,24 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,24 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
50.673 TL
35.249 TL
Sepete Ekle
11.750 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33204
0,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
31.244 TL
21.734 TL
Sepete Ekle
7.245 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR110208
0,19 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
44.379 TL
30.871 TL
Sepete Ekle
10.290 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR22163
0,08 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
35.796 TL
24.900 TL
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8.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR32125
0,13 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
42.808 TL
29.778 TL
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9.926 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR24548
0,07 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,07 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
30.951 TL
21.530 TL
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7.177 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR64607
0,06 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
27.710 TL
19.275 TL
Sepete Ekle
6.425 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR41082
0,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
42.380 TL
29.480 TL
Sepete Ekle
9.827 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102123
0,08 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,08 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
41.050 TL
28.555 TL
Sepete Ekle
9.518 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR111663
0,50 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
43.619 TL
30.342 TL
Sepete Ekle
10.114 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83064
0,57 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,57 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
44.137 TL
30.702 TL
Sepete Ekle
10.234 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR112264
0,42 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
33.316 TL
23.175 TL
Sepete Ekle
7.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105550
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
22.260 TL
15.485 TL
Sepete Ekle
5.162 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93917
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
26.314 TL
18.304 TL
Sepete Ekle
6.101 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR108237
0,37 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
34.238 TL
23.816 TL
Sepete Ekle
7.939 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR100376
0,26 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,26 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
28.151 TL
19.582 TL
Sepete Ekle
6.527 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122549
0,31 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
27.198 TL
18.919 TL
Sepete Ekle
6.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR69655
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
22.824 TL
15.877 TL
Sepete Ekle
5.292 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR60268
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
35.979 TL
25.027 TL
Sepete Ekle
8.342 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120935
0,21 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
22.978 TL
15.983 TL
Sepete Ekle
5.328 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR111526
0,15 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
18.375 TL
12.782 TL
Sepete Ekle
4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94020
0,18 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
24.120 TL
16.778 TL
Sepete Ekle
5.593 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00998
0,81 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,81 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 18 Ayar
%30
166.701 TL
115.959 TL
Sepete Ekle
38.653 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09545
0,51 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,51 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar
%30
151.044 TL
105.068 TL
Sepete Ekle
35.023 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105056
0,34 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,34 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar
%30
63.340 TL
44.060 TL
Sepete Ekle
14.687 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR05782
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 18 Ayar
%30
66.359 TL
46.160 TL
Sepete Ekle
15.387 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR41014
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 18 Ayar
%30
57.701 TL
40.138 TL
Sepete Ekle
13.379 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR06829
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 18 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 18 Ayar
%30
50.119 TL
34.863 TL
Sepete Ekle
11.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20698
0,85 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,85 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
144.898 TL
100.792 TL
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33.597 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20709
0,84 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,84 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
142.854 TL
99.371 TL
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33.124 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26859
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
137.957 TL
95.964 TL
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31.988 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26875
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
132.849 TL
92.411 TL
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30.804 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123716
0,75 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,75 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
137.590 TL
95.709 TL
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31.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78112
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
127.218 TL
88.494 TL
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29.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37211
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
118.443 TL
82.390 TL
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27.463 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR53285
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
126.222 TL
87.801 TL
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29.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR25666
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
117.526 TL
81.752 TL
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27.251 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123675
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
113.152 TL
78.709 TL
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26.236 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123670
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
113.938 TL
79.256 TL
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26.419 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR19716
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
113.938 TL
79.256 TL
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26.419 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37353
0,62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
96.991 TL
67.468 TL
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22.489 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120505
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
103.225 TL
71.804 TL
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23.935 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26956
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
92.565 TL
64.389 TL
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21.463 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR26957
0,60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
103.225 TL
71.804 TL
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23.935 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86150
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
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23.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR37074
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
90.862 TL
63.204 TL
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21.068 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79558
0,58 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,58 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
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23.498 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123683
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
88.269 TL
61.401 TL
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20.467 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR33746
0,54 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,54 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
81.930 TL
56.992 TL
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18.997 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR20647
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
74.230 TL
51.635 TL
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17.212 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120537
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
81.983 TL
57.028 TL
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19.009 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR107534
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
76.325 TL
53.092 TL
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17.697 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73078
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
73.497 TL
51.125 TL
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17.042 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72774
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
74.832 TL
52.054 TL
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17.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR15443
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar
%30
128.658 TL
89.495 TL
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29.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR31574
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
71.139 TL
49.485 TL
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16.495 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105027
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
68.494 TL
47.645 TL
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15.882 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63302
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
61.055 TL
42.470 TL
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14.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86925
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
58.802 TL
40.903 TL
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13.634 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120616
0,41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
64.853 TL
45.112 TL
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15.037 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11100
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
60.374 TL
41.997 TL
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13.999 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR102897
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
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13.483 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120790
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
58.933 TL
40.995 TL
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13.665 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR120791
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
54.874 TL
38.170 TL
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12.723 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR10489
0,38 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,38 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
52.830 TL
36.749 TL
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12.250 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR30991
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
58.253 TL
40.521 TL
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13.507 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR36333
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
52.228 TL
36.330 TL
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12.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR08290
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
58.255 TL
40.523 TL
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13.508 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56234
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
52.228 TL
36.330 TL
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12.110 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84278
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
48.639 TL
33.834 TL
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11.278 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123429
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.833 TL
32.577 TL
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10.859 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR13412
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
51.599 TL
35.893 TL
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11.964 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57337
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
48.037 TL
33.415 TL
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11.138 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR23257
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 14 Ayar
%30
49.150 TL
34.189 TL
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11.396 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR119727
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.256 TL
32.176 TL
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10.725 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105347
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
50.316 TL
35.000 TL
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11.667 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105348
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F VS 14 Ayar
%30
49.136 TL
34.179 TL
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11.393 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105355
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
46.859 TL
32.595 TL
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10.865 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR74744
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
43.349 TL
30.154 TL
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10.051 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR70055
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar
%30
43.588 TL
30.320 TL
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10.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR43011
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
47.723 TL
33.197 TL
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11.066 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105334
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
44.449 TL
30.919 TL
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10.306 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR19426
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
42.799 TL
29.771 TL
Sepete Ekle
9.924 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR48267
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
46.518 TL
32.358 TL
Sepete Ekle
10.786 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87311
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 14 Ayar
%30
31.431 TL
21.864 TL
Sepete Ekle
7.288 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87806
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
39.865 TL
27.731 TL
Sepete Ekle
9.244 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87789
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
38.372 TL
26.692 TL
Sepete Ekle
8.897 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR105004
0,21 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,21 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
37.875 TL
26.346 TL
Sepete Ekle
8.782 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123217
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
42.223 TL
29.371 TL
Sepete Ekle
9.790 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR11997
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar
%30
44.144 TL
30.707 TL
Sepete Ekle
10.236 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR73119
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
39.315 TL
27.348 TL
Sepete Ekle
9.116 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR00885
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.307 TL
32.212 TL
Sepete Ekle
10.737 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89603
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar
%30
38.373 TL
26.693 TL
Sepete Ekle
8.898 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR86582
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
41.070 TL
28.569 TL
Sepete Ekle
9.523 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89815
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
36.513 TL
25.398 TL
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8.466 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123736
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
38.687 TL
26.911 TL
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8.970 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR63402
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
36.015 TL
25.052 TL
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8.351 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR56262
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
34.679 TL
24.123 TL
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8.041 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR94088
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük D SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük D SI 14 Ayar
%30
40.179 TL
27.949 TL
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9.316 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR87252
0,12 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,12 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
29.859 TL
20.771 TL
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6.924 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89950
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
27.319 TL
19.003 TL
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6.334 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR89808
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
26.376 TL
18.348 TL
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6.116 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DSR0355
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
25.931 TL
18.038 TL
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6.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR09049
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
52.527 TL
36.539 TL
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12.180 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR67718
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
37.140 TL
25.835 TL
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8.612 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR93173
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
16.273 TL
11.319 TL
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3.773 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47214
0,02 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,02 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
18.284 TL
12.718 TL
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4.239 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85155
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
90.050 TL
62.639 TL
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20.880 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85162
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
88.709 TL
61.707 TL
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20.569 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85254
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
61.998 TL
43.126 TL
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14.375 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85229
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
59.693 TL
41.523 TL
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13.841 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61262
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
61.238 TL
42.598 TL
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14.199 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR75992
0,43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
54.455 TL
37.879 TL
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12.626 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85189
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
46.178 TL
32.121 TL
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10.707 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104163
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
50.788 TL
35.328 TL
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11.776 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68440
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
47.278 TL
32.887 TL
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10.962 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR68450
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
45.523 TL
31.666 TL
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10.555 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR57805
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
44.868 TL
31.210 TL
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10.403 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR58374
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
41.751 TL
29.042 TL
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9.681 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85328
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
39.630 TL
27.566 TL
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9.189 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR61260
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
44.187 TL
30.737 TL
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10.246 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123894
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
44.187 TL
30.737 TL
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10.246 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR122440
0,33 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,33 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
41.201 TL
28.660 TL
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9.553 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78856
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
36.329 TL
25.271 TL
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8.424 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71170
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
34.993 TL
24.342 TL
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8.114 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92570
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
38.398 TL
26.710 TL
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8.903 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104579
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
35.727 TL
24.852 TL
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8.284 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78171
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
34.417 TL
23.941 TL
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7.980 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71154
0,29 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,29 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
34.817 TL
24.219 TL
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8.073 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR123876
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
35.124 TL
24.433 TL
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8.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR72986
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar
%30
25.145 TL
17.491 TL
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5.830 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66713
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
31.484 TL
21.900 TL
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7.300 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR104538
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
34.522 TL
24.014 TL
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8.005 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR66615
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
32.138 TL
22.355 TL
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7.452 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR78150
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
26.762 TL
18.617 TL
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6.206 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR79936
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
30.960 TL
21.536 TL
Sepete Ekle
7.179 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR115087
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
33.291 TL
23.157 TL
Sepete Ekle
7.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71071
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar
%30
23.311 TL
16.216 TL
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5.405 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84846
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
27.915 TL
19.417 TL
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6.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR97015
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
30.331 TL
21.098 TL
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7.033 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR71102
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
27.188 TL
18.912 TL
Sepete Ekle
6.304 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR103848
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
29.755 TL
20.698 TL
Sepete Ekle
6.899 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR83774
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
27.686 TL
19.259 TL
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6.420 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR47662
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
26.664 TL
18.548 TL
Sepete Ekle
6.183 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR84911
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 8 Ayar
%30
26.434 TL
18.388 TL
Sepete Ekle
6.129 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR124353
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
28.576 TL
19.878 TL
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6.626 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR85028
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
25.617 TL
17.819 TL
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5.940 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR92161
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
26.742 TL
18.602 TL
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6.201 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR111070
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar - Lizay Pırlanta Çarşı Pazar
ÇP
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
26.193 TL
18.220 TL