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Ürün Kodu : DR12523
0,40 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
26.728 TL
18.592 TL
Ürün Kodu : DR15551
0,15 Karat Siyah Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
35.526 TL
24.712 TL
Ürün Kodu : DE04068
Ürün Kodu : DN11820
1,23 Karat Siyah Pırlanta Kolye OT VS 8 Ayar
%30
35.091 TL
24.410 TL
Ürün Kodu : DB07691
Ürün Kodu : DR99222
Ürün Kodu : DR00280
0,24 Karat Pırlanta Yüzük Erkek Yüzük WH 8 Ayar
%30
30.507 TL
21.221 TL
Ürün Kodu : DR07041
Ürün Kodu : DR07028
0,07 Karat Pırlanta Yüzük Kalp Yüzük H VS 14 Ayar
%30
38.375 TL
26.694 TL
Ürün Kodu : DR109780
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
49.191 TL
34.218 TL
Ürün Kodu : DR103441
0,06 Karat Pırlanta Yüzük Harf Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
50.313 TL
34.998 TL
Ürün Kodu : DR00775
1,97 Karat Pırlanta Yüzük Turmoline G-H VSSI 18 Ayar
%30
133.633 TL
92.957 TL
Ürün Kodu : DR23413
2,05 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 18 Ayar
%30
104.167 TL
72.459 TL
Ürün Kodu : DR06522
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar
%30
68.528 TL
47.669 TL
Ürün Kodu : DR108008
0,74 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 18 Ayar
%30
87.680 TL
60.991 TL
Ürün Kodu : DR04050
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS 18 Ayar
%30
60.999 TL
42.432 TL
Ürün Kodu : DR105826
6,87 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
63.086 TL
43.883 TL
Ürün Kodu : DR100977
4,70 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
93.880 TL
65.303 TL
Ürün Kodu : DR101163
3,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
71.734 TL
49.898 TL
Ürün Kodu : DR79117
4,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
52.154 TL
36.279 TL
Ürün Kodu : DR36947
2,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
44.823 TL
31.180 TL
Ürün Kodu : DR115801
2,67 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
99.970 TL
69.540 TL
Ürün Kodu : DR33083
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK 14 Ayar
%30
34.670 TL
24.117 TL
Ürün Kodu : DR108681
2,55 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
76.002 TL
52.868 TL
Ürün Kodu : DR82608
1,84 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.089 TL
22.321 TL
Ürün Kodu : DR124241
1,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
30.398 TL
21.145 TL
Ürün Kodu : DR98249
2,36 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G VS-SI 14 Ayar
%30
90.726 TL
63.110 TL
Ürün Kodu : DR109399
1,81 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
61.620 TL
42.864 TL
Ürün Kodu : DR44943
1,51 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.208 TL
25.882 TL
Ürün Kodu : DR115318
1,98 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
112.852 TL
78.501 TL
Ürün Kodu : DR124738
1,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir LTPZ VS-SI 14 Ayar
%30
64.443 TL
44.827 TL
Ürün Kodu : DR55067
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
30.615 TL
21.296 TL
Ürün Kodu : DR94808
1,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.758 TL
24.179 TL
Ürün Kodu : DR40625
2,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
77.912 TL
54.196 TL
Ürün Kodu : DR111836
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.052 TL
18.817 TL
Ürün Kodu : DR85416
1,07 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
42.356 TL
29.463 TL
Ürün Kodu : DR59332
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
43.665 TL
30.374 TL
Ürün Kodu : DR95832
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.710 TL
26.231 TL
Ürün Kodu : DR112740
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
59.286 TL
41.240 TL
Ürün Kodu : DR95835
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
38.182 TL
26.559 TL
Ürün Kodu : DR49310
1,01 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
39.267 TL
27.315 TL
Ürün Kodu : DR68113
1,62 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
90.048 TL
62.638 TL
Ürün Kodu : DR83791
0,95 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
41.743 TL
29.037 TL
Ürün Kodu : DR46468
1,26 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
54.499 TL
37.910 TL
Ürün Kodu : DR89917
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
50.690 TL
35.260 TL
Ürün Kodu : DR81230
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
53.001 TL
36.868 TL
Ürün Kodu : DR118751
1,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
94.899 TL
66.012 TL
Ürün Kodu : DR85404
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
42.305 TL
29.428 TL
Ürün Kodu : DR95811
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.604 TL
26.158 TL
Ürün Kodu : DR117400
1,12 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS SI 14 Ayar
%30
67.399 TL
46.883 TL
Ürün Kodu : DR45690
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
45.283 TL
31.499 TL
Ürün Kodu : DR107575
0,76 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
30.830 TL
21.446 TL
Ürün Kodu : DR119207
1,20 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
86.452 TL
60.137 TL
Ürün Kodu : DR85358
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
44.984 TL
31.291 TL
Ürün Kodu : DR20915
1,37 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
70.642 TL
49.139 TL
Ürün Kodu : DR75457
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.225 TL
18.938 TL
Ürün Kodu : DR94643
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
60.099 TL
41.805 TL
Ürün Kodu : DR121072
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.228 TL
22.418 TL
Ürün Kodu : DR124092
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
40.627 TL
28.260 TL
Ürün Kodu : DR119666
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
31.420 TL
21.856 TL
Ürün Kodu : DR69206
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
42.754 TL
29.740 TL
Ürün Kodu : DR26657
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
53.397 TL
37.144 TL
Ürün Kodu : DR75548
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
24.526 TL
17.061 TL
Ürün Kodu : DR114023
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
25.155 TL
17.498 TL
Ürün Kodu : DR68689
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.531 TL
22.629 TL
Ürün Kodu : DR16676
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
58.419 TL
40.637 TL
Ürün Kodu : DR125117
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
42.657 TL
29.672 TL
Ürün Kodu : DR57263
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Safir PINK SI 14 Ayar
%30
30.293 TL
21.072 TL
Ürün Kodu : DR115930
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
26.490 TL
18.426 TL
Ürün Kodu : DR79067
0,96 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
43.485 TL
30.248 TL
Ürün Kodu : DR83320
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
53.457 TL
37.185 TL
Ürün Kodu : DR60645
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
46.439 TL
32.303 TL
Ürün Kodu : DR68678
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
37.063 TL
25.781 TL
Ürün Kodu : DR110973
0,53 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
24.734 TL
17.205 TL
Ürün Kodu : DR105677
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.204 TL
18.923 TL
Ürün Kodu : DR107216
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
28.460 TL
19.797 TL
Ürün Kodu : DR110842
0,56 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.300 TL
23.859 TL
Ürün Kodu : DR99898
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
36.905 TL
25.672 TL
Ürün Kodu : DR123953
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
49.323 TL
34.309 TL
Ürün Kodu : DR86275
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
76.294 TL
53.071 TL
Ürün Kodu : DR09926
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Safir H VS-SI 14 Ayar
%30
38.633 TL
26.874 TL
Ürün Kodu : DR33481
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
72.296 TL
50.290 TL
Ürün Kodu : DR124860
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
23.879 TL
16.610 TL
Ürün Kodu : DR122833
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
34.685 TL
24.127 TL
Ürün Kodu : DR42850
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Safir F SI 14 Ayar
%30
25.166 TL
17.506 TL
Ürün Kodu : DR64652
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
27.406 TL
19.064 TL
Ürün Kodu : DR114731
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
15.810 TL
10.997 TL
Ürün Kodu : DR111738
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
23.672 TL
16.466 TL
Ürün Kodu : DR13922
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Safir 14 Ayar
%30
51.898 TL
36.101 TL
Ürün Kodu : DR109921
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
32.100 TL
22.329 TL
Ürün Kodu : DR17377
0,25 Karat Pırlanta Yüzük Safir G VS-SI 14 Ayar
%30
44.717 TL
31.106 TL
Ürün Kodu : DR58210
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F VS-SI 14 Ayar
%30
39.747 TL
27.648 TL
Ürün Kodu : DR76467
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 14 Ayar
%30
43.934 TL
30.561 TL
Ürün Kodu : DR80104
1,13 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
23.539 TL
16.373 TL
Ürün Kodu : DR80022
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
29.913 TL
20.808 TL
Ürün Kodu : DR57694
1,22 Karat Pırlanta Yüzük Safir F-G SI 8 Ayar
%30
36.235 TL
25.205 TL
Ürün Kodu : DR58881
22,73 Karat Pırlanta Yüzük QU SI 18 Ayar
%30
115.571 TL
80.392 TL
Ürün Kodu : DR90438
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
194.655 TL
135.404 TL
Ürün Kodu : DR06883
1,28 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
136.634 TL
95.044 TL
Ürün Kodu : DR07720
1,33 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar
%30
132.458 TL
92.139 TL
Ürün Kodu : DR01458
1,05 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
203.588 TL
141.618 TL
Ürün Kodu : DR00353
1,01 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar
%30
196.658 TL
136.798 TL
Ürün Kodu : DSR0949
0,98 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
113.735 TL
79.115 TL
Ürün Kodu : DR01526
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G-H SI 18 Ayar
%30
238.712 TL
166.050 TL
Ürün Kodu : DR103806
1,23 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
138.815 TL
96.561 TL
Ürün Kodu : DR01686
1,57 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
147.920 TL
102.894 TL
Ürün Kodu : DR103809
1,10 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
112.047 TL
77.941 TL
Ürün Kodu : DR00829
1,73 Karat Pırlanta Yüzük G-H VSSI 18 Ayar
%30
299.197 TL
208.124 TL
Ürün Kodu : DR00379
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
205.046 TL
142.632 TL
Ürün Kodu : DR07760
1,08 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 18 Ayar
%30
150.456 TL
104.659 TL
Ürün Kodu : DR90368
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
224.985 TL
156.502 TL
Ürün Kodu : DR94035
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
143.661 TL
99.932 TL
Ürün Kodu : DR10792
1,03 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
125.410 TL
87.236 TL
Ürün Kodu : DR03690
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
95.343 TL
66.322 TL
Ürün Kodu : DR07377
0,59 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
89.574 TL
62.308 TL
Ürün Kodu : DR13559
0,67 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
93.538 TL
65.066 TL
Ürün Kodu : DR97204
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
105.429 TL
73.337 TL
Ürün Kodu : DR12181
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
68.113 TL
47.380 TL
Ürün Kodu : DR94036
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
144.393 TL
100.441 TL
Ürün Kodu : DR94038
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
146.119 TL
101.642 TL
Ürün Kodu : DR116451
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
133.860 TL
93.114 TL
Ürün Kodu : DR07248
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
118.339 TL
82.318 TL
Ürün Kodu : DSR0661
0,39 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
70.077 TL
48.746 TL
Ürün Kodu : DR07212
0,51 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
102.044 TL
70.982 TL
Ürün Kodu : WPY0277
0,35 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar
%30
68.646 TL
47.751 TL
Ürün Kodu : DR90439
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
80.425 TL
55.944 TL
Ürün Kodu : JPY0741
0,32 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
107.999 TL
75.125 TL
Ürün Kodu : DR07214
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS-SI 18 Ayar
%30
68.826 TL
47.876 TL
Ürün Kodu : DR102085
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
111.170 TL
77.331 TL
Ürün Kodu : DR122843
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
98.359 TL
68.420 TL
Ürün Kodu : DR13982
0,28 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
68.914 TL
47.937 TL
Ürün Kodu : DR97166
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
76.326 TL
53.093 TL
Ürün Kodu : DR81142
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
88.296 TL
61.420 TL
Ürün Kodu : JPY1093
0,33 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
80.389 TL
55.920 TL
Ürün Kodu : DR20734
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
63.409 TL
44.108 TL
Ürün Kodu : DR94034
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
142.636 TL
99.219 TL
Ürün Kodu : DR119963
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
105.067 TL
73.085 TL
Ürün Kodu : DR14006
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS 18 Ayar
%30
60.964 TL
42.407 TL
Ürün Kodu : DR97224
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
67.750 TL
47.127 TL
Ürün Kodu : DR94041
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
96.547 TL
67.159 TL
Ürün Kodu : DR81631
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
36.324 TL
25.267 TL
Ürün Kodu : DR90437
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
101.573 TL
70.655 TL
Ürün Kodu : DR01288
0,15 Karat Pırlanta Yüzük 18 Ayar
%30
32.756 TL
22.786 TL
Ürün Kodu : DR05238
0,15 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
56.750 TL
39.476 TL
Ürün Kodu : DR105103
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
95.764 TL
66.614 TL
Ürün Kodu : DR81141
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
77.923 TL
54.204 TL
Ürün Kodu : DR108099
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
75.697 TL
52.656 TL
Ürün Kodu : DR01172
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
24.053 TL
16.732 TL
Ürün Kodu : DR80761
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 18 Ayar
%30
66.315 TL
46.130 TL
Ürün Kodu : DR06016
0,11 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
72.714 TL
50.580 TL
Ürün Kodu : DR03733
0,17 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
81.564 TL
56.737 TL
Ürün Kodu : DR84012
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
60.619 TL
42.167 TL
Ürün Kodu : DR108002
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 18 Ayar
%30
67.775 TL
47.145 TL
Ürün Kodu : DR10245
0,06 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 18 Ayar
%30
44.114 TL
30.686 TL
Ürün Kodu : DR04137
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
46.583 TL
32.404 TL
Ürün Kodu : DR108089
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F SI 18 Ayar
%30
53.141 TL
36.966 TL
Ürün Kodu : DR07452
1,25 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
125.690 TL
87.431 TL
Ürün Kodu : DR07886
1,19 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
130.843 TL
91.015 TL
Ürün Kodu : DR33271
1,20 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
58.041 TL
40.374 TL
Ürün Kodu : DR90159
1,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
118.835 TL
82.663 TL
Ürün Kodu : DR74444
1,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
167.858 TL
116.764 TL
Ürün Kodu : DR80921
1,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
168.997 TL
117.555 TL
Ürün Kodu : DR124203
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
96.006 TL
66.783 TL
Ürün Kodu : DR76453
2,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
186.896 TL
130.007 TL
Ürün Kodu : DR85646
1,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
115.212 TL
80.142 TL
Ürün Kodu : DR07893
0,81 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
123.276 TL
85.751 TL
Ürün Kodu : DR115829
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
148.492 TL
103.293 TL
Ürün Kodu : DR22059
0,80 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar
%30
89.328 TL
62.137 TL
Ürün Kodu : DR115849
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
152.958 TL
106.399 TL
Ürün Kodu : DR90178
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
127.323 TL
88.567 TL
Ürün Kodu : DR42716
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
106.871 TL
74.341 TL
Ürün Kodu : DR75479
1,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
174.855 TL
121.631 TL
Ürün Kodu : DR89231
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
115.019 TL
80.009 TL
Ürün Kodu : DR116441
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
105.427 TL
73.336 TL
Ürün Kodu : DR76671
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
109.083 TL
75.879 TL
Ürün Kodu : DR55711
1,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
141.178 TL
98.205 TL
Ürün Kodu : DR122403
1,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.581 TL
67.182 TL
Ürün Kodu : DR40629
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.745 TL
83.991 TL
Ürün Kodu : DR37401
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
93.450 TL
65.005 TL
Ürün Kodu : DR93361
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
118.220 TL
82.234 TL
Ürün Kodu : DR24529
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.324 TL
60.047 TL
Ürün Kodu : DR74749
1,05 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.942 TL
72.303 TL
Ürün Kodu : DR76135
0,98 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
111.457 TL
77.531 TL
Ürün Kodu : DR102540
1,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
116.349 TL
80.934 TL
Ürün Kodu : DR110211
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.562 TL
62.996 TL
Ürün Kodu : DR33279
0,90 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
94.769 TL
65.923 TL
Ürün Kodu : DR90122
0,93 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.809 TL
70.124 TL
Ürün Kodu : DR108086
1,07 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
109.258 TL
76.001 TL
Ürün Kodu : DR117382
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
114.308 TL
79.514 TL
Ürün Kodu : DR119525
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.788 TL
54.110 TL
Ürün Kodu : DR33281
0,73 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
83.744 TL
58.253 TL
Ürün Kodu : DR115009
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
112.990 TL
78.596 TL
Ürün Kodu : DR103995
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
101.848 TL
70.846 TL
Ürün Kodu : DR108151
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
115.293 TL
80.199 TL
Ürün Kodu : DR118285
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
97.219 TL
67.627 TL
Ürün Kodu : DR81210
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
64.578 TL
44.921 TL
Ürün Kodu : DR55238
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
73.459 TL
51.099 TL
Ürün Kodu : DR105063
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.072 TL
61.264 TL
Ürün Kodu : DR119997
1,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
160.881 TL
111.910 TL
Ürün Kodu : DR119117
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
61.058 TL
42.472 TL
Ürün Kodu : DR120167
1,03 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
123.357 TL
85.808 TL
Ürün Kodu : DR114886
1,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
129.781 TL
90.277 TL
Ürün Kodu : DR55864
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.667 TL
70.025 TL
Ürün Kodu : DR86155
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.315 TL
48.216 TL
Ürün Kodu : DR78978
0,47 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.068 TL
59.174 TL
Ürün Kodu : DR98172
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
96.242 TL
66.947 TL
Ürün Kodu : DR85857
0,94 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
104.667 TL
72.808 TL
Ürün Kodu : DR40286
0,72 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
43.091 TL
29.974 TL
Ürün Kodu : DR55842
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.606 TL
53.983 TL
Ürün Kodu : DR122351
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.996 TL
59.820 TL
Ürün Kodu : DR124479
1,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
96.010 TL
66.786 TL
Ürün Kodu : DR91558
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.510 TL
68.524 TL
Ürün Kodu : DR116589
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.533 TL
69.932 TL
Ürün Kodu : DR88837
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
113.793 TL
79.155 TL
Ürün Kodu : DR95647
1,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
115.730 TL
80.503 TL
Ürün Kodu : DR61631
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.577 TL
83.875 TL
Ürün Kodu : DR07462
0,44 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
71.013 TL
49.397 TL
Ürün Kodu : DR15560
0,68 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.721 TL
54.064 TL
Ürün Kodu : DR120261
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.387 TL
55.918 TL
Ürün Kodu : DR107745
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.074 TL
57.092 TL
Ürün Kodu : DR108152
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
112.966 TL
78.580 TL
Ürün Kodu : DR72645
0,61 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.630 TL
52.609 TL
Ürün Kodu : DR55714
1,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
134.013 TL
93.220 TL
Ürün Kodu : DR90198
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.014 TL
47.312 TL
Ürün Kodu : DR113437
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.702 TL
54.050 TL
Ürün Kodu : DR112582
0,66 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.358 TL
60.767 TL
Ürün Kodu : DR91565
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.746 TL
61.037 TL
Ürün Kodu : DR122384
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.543 TL
62.983 TL
Ürün Kodu : DR84077
0,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
104.938 TL
72.996 TL
Ürün Kodu : DR76893
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
107.546 TL
74.811 TL
Ürün Kodu : DR112714
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.219 TL
83.625 TL
Ürün Kodu : DR26802
0,69 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.492 TL
53.904 TL
Ürün Kodu : DR124538
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.523 TL
72.012 TL
Ürün Kodu : DR76085
0,78 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
104.064 TL
72.388 TL
Ürün Kodu : DR81558
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
79.845 TL
55.541 TL
Ürün Kodu : DR33276
0,56 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
80.059 TL
55.690 TL
Ürün Kodu : DR108642
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.282 TL
62.801 TL
Ürün Kodu : DR103787
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.563 TL
60.214 TL
Ürün Kodu : DR121097
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
100.570 TL
69.958 TL
Ürün Kodu : DR77515
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
111.097 TL
77.280 TL
Ürün Kodu : DR52356
0,94 Karat Pırlanta Yüzük E-F VS-SI 14 Ayar
%30
123.951 TL
86.221 TL
Ürün Kodu : DR38120
0,55 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.024 TL
60.535 TL
Ürün Kodu : DR122290
0,73 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
91.941 TL
63.955 TL
Ürün Kodu : DR118874
0,71 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.113 TL
65.466 TL
Ürün Kodu : DR75531
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.387 TL
71.917 TL
Ürün Kodu : DR45251
0,53 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
112.181 TL
78.034 TL
Ürün Kodu : DR107651
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.194 TL
42.568 TL
Ürün Kodu : DR67445
0,62 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.108 TL
43.203 TL
Ürün Kodu : DR124432
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.423 TL
47.596 TL
Ürün Kodu : DR33881
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
73.603 TL
51.199 TL
Ürün Kodu : DR81586
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.557 TL
62.993 TL
Ürün Kodu : DR107229
0,85 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
92.885 TL
64.612 TL
Ürün Kodu : DR116466
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
102.318 TL
71.174 TL
Ürün Kodu : DR107769
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.227 TL
37.721 TL
Ürün Kodu : DR124062
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
64.308 TL
44.733 TL
Ürün Kodu : DR75657
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.125 TL
47.388 TL
Ürün Kodu : DR78009
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
85.251 TL
59.301 TL
Ürün Kodu : DR45252
0,61 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
96.669 TL
67.244 TL
Ürün Kodu : DR72348
0,87 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
97.933 TL
68.123 TL
Ürün Kodu : DR112588
0,63 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.259 TL
71.828 TL
Ürün Kodu : DR33269
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
110.836 TL
77.098 TL
Ürün Kodu : DR105510
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.431 TL
49.688 TL
Ürün Kodu : DR122260
0,67 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
84.124 TL
58.517 TL
Ürün Kodu : DR77465
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
86.154 TL
59.929 TL
Ürün Kodu : DR80901
0,90 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.383 TL
68.436 TL
Ürün Kodu : DR38132
0,80 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
98.970 TL
68.845 TL
Ürün Kodu : DR118011
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.345 TL
45.455 TL
Ürün Kodu : DR71633
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.425 TL
57.336 TL
Ürün Kodu : DR112585
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
84.427 TL
58.728 TL
Ürün Kodu : DR77556
0,68 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
87.213 TL
60.666 TL
Ürün Kodu : DR107924
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.945 TL
61.871 TL
Ürün Kodu : DR112584
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
90.069 TL
62.652 TL
Ürün Kodu : DR69647
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
62.699 TL
43.614 TL
Ürün Kodu : DR77842
0,79 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.963 TL
56.319 TL
Ürün Kodu : DR64269
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
102.907 TL
71.583 TL
Ürün Kodu : DR120128
0,83 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
103.289 TL
71.849 TL
Ürün Kodu : DR33236
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.044 TL
36.898 TL
Ürün Kodu : DR125064
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.894 TL
40.967 TL
Ürün Kodu : DR115670
0,57 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
61.562 TL
42.823 TL
Ürün Kodu : DR74405
0,72 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
81.500 TL
56.692 TL
Ürün Kodu : DR109384
0,54 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%30
87.470 TL
60.845 TL
Ürün Kodu : DR122379
0,82 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.437 TL
65.691 TL
Ürün Kodu : DR72356
0,70 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
101.441 TL
70.563 TL
Ürün Kodu : DR06681
0,31 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 14 Ayar
%30
27.223 TL
18.936 TL
Ürün Kodu : DR113769
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.240 TL
43.990 TL
Ürün Kodu : DR59286
0,54 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.686 TL
50.561 TL
Ürün Kodu : DR117208
0,56 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
84.511 TL
58.787 TL
Ürün Kodu : DR100720
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
85.989 TL
59.815 TL
Ürün Kodu : DR119941
0,74 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
94.503 TL
65.737 TL
Ürün Kodu : DR123970
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.905 TL
32.628 TL
Ürün Kodu : DR118104
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.133 TL
34.873 TL
Ürün Kodu : DR116584
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.425 TL
43.423 TL
Ürün Kodu : DR52304
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
64.836 TL
45.101 TL
Ürün Kodu : DR74536
0,77 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
71.429 TL
49.686 TL
Ürün Kodu : DR117852
0,69 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
80.992 TL
56.339 TL
Ürün Kodu : DR107518
0,59 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.995 TL
61.906 TL
Ürün Kodu : DR71229
0,91 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
120.507 TL
83.826 TL
Ürün Kodu : DR21959
0,29 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
45.845 TL
31.890 TL
Ürün Kodu : DR33945
0,45 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
59.300 TL
41.250 TL
Ürün Kodu : DR100918
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.140 TL
52.268 TL
Ürün Kodu : DR121864
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.505 TL
33.740 TL
Ürün Kodu : DR113815
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.963 TL
41.711 TL
Ürün Kodu : DR123230
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.415 TL
48.285 TL
Ürün Kodu : DR89542
Ürün Kodu : DR89532
Ürün Kodu : DR98866
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
73.978 TL
51.459 TL
Ürün Kodu : DR114940
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
92.500 TL
64.344 TL
Ürün Kodu : DR107504
0,88 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
122.615 TL
85.292 TL
Ürün Kodu : DR124043
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
32.678 TL
22.731 TL
Ürün Kodu : DR124563
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
79.628 TL
55.390 TL
Ürün Kodu : DR90912
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
89.317 TL
62.130 TL
Ürün Kodu : DR123183
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.347 TL
32.935 TL
Ürün Kodu : DR85617
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.504 TL
39.304 TL
Ürün Kodu : DR85112
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.786 TL
40.197 TL
Ürün Kodu : DR117601
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
65.472 TL
45.543 TL
Ürün Kodu : DR116583
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.770 TL
45.750 TL
Ürün Kodu : DR38255
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.198 TL
48.135 TL
Ürün Kodu : DR103980
0,60 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
70.412 TL
48.979 TL
Ürün Kodu : DR108686
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.399 TL
50.361 TL
Ürün Kodu : DR49589
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
74.894 TL
52.097 TL
Ürün Kodu : DR120136
0,49 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.932 TL
54.210 TL
Ürün Kodu : DR76883
0,97 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
123.539 TL
85.935 TL
Ürün Kodu : DR84116
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.401 TL
33.668 TL
Ürün Kodu : DR90183
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.872 TL
36.082 TL
Ürün Kodu : DR120880
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.416 TL
36.461 TL
Ürün Kodu : DR92466
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.201 TL
39.094 TL
Ürün Kodu : DR81204
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.132 TL
42.524 TL
Ürün Kodu : DR64263
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.801 TL
42.989 TL
Ürün Kodu : DR69292
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
74.948 TL
52.134 TL
Ürün Kodu : DR120738
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
81.916 TL
56.981 TL
Ürün Kodu : DR59121
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.286 TL
30.806 TL
Ürün Kodu : DR116623
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.262 TL
32.180 TL
Ürün Kodu : DR78980
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
49.467 TL
34.410 TL
Ürün Kodu : DR125049
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.036 TL
36.197 TL
Ürün Kodu : DR74448
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.977 TL
36.851 TL
Ürün Kodu : DR125075
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.287 TL
37.763 TL
Ürün Kodu : DR89418
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.171 TL
39.768 TL
Ürün Kodu : DR75253
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.699 TL
44.310 TL
Ürün Kodu : DR85516
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.053 TL
48.034 TL
Ürün Kodu : DR71975
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.123 TL
48.082 TL
Ürün Kodu : DR118547
0,65 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.885 TL
52.786 TL
Ürün Kodu : DR104130
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
85.071 TL
59.176 TL
Ürün Kodu : DR109310
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
35.975 TL
25.025 TL
Ürün Kodu : DR64388
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.630 TL
25.480 TL
Ürün Kodu : DR98115
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
45.338 TL
31.538 TL
Ürün Kodu : DR103992
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.845 TL
39.542 TL
Ürün Kodu : DR61360
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.072 TL
41.091 TL
Ürün Kodu : DR116547
0,64 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
68.188 TL
47.432 TL
Ürün Kodu : DR116570
0,52 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.668 TL
48.461 TL
Ürün Kodu : DR118145
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
69.677 TL
48.468 TL
Ürün Kodu : DR81162
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
70.519 TL
49.054 TL
Ürün Kodu : DR118707
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
70.608 TL
49.116 TL
Ürün Kodu : DR75313
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.298 TL
52.378 TL
Ürün Kodu : DR20342
0,38 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
77.946 TL
54.220 TL
Ürün Kodu : DR47543
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
82.906 TL
57.670 TL
Ürün Kodu : DR89205
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.267 TL
29.401 TL
Ürün Kodu : DR43645
0,43 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
53.396 TL
37.143 TL
Ürün Kodu : DR124558
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
55.456 TL
38.576 TL
Ürün Kodu : DR86353
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.783 TL
38.803 TL
Ürün Kodu : DR118139
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.485 TL
39.986 TL
Ürün Kodu : DR78311
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
57.604 TL
40.070 TL
Ürün Kodu : DR32215
0,40 Karat Pırlanta Yüzük E VS-SI 14 Ayar
%30
58.129 TL
40.435 TL
Ürün Kodu : DR81288
0,42 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
67.254 TL
46.782 TL
Ürün Kodu : DR107811
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.147 TL
36.969 TL
Ürün Kodu : DR117844
0,41 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.455 TL
37.184 TL
Ürün Kodu : DR119125
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
74.278 TL
51.668 TL
Ürün Kodu : DR33255
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
75.911 TL
52.804 TL
Ürün Kodu : DR61637
0,53 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
77.756 TL
54.087 TL
Ürün Kodu : DR59076
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.867 TL
27.732 TL
Ürün Kodu : DR19277
0,37 Karat Pırlanta Yüzük G VS 14 Ayar
%30
46.572 TL
32.396 TL
Ürün Kodu : DR118805
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.424 TL
35.771 TL
Ürün Kodu : DR47456
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.794 TL
41.594 TL
Ürün Kodu : DR18941
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS 14 Ayar
%30
60.158 TL
41.846 TL
Ürün Kodu : DR103195
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
72.402 TL
50.363 TL
Ürün Kodu : DR89182
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
32.504 TL
22.610 TL
Ürün Kodu : DR89431
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
38.777 TL
26.974 TL
Ürün Kodu : DR44245
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.679 TL
31.775 TL
Ürün Kodu : DR83712
0,31 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.547 TL
32.379 TL
Ürün Kodu : DR58498
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.772 TL
36.709 TL
Ürün Kodu : DR103843
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.917 TL
38.201 TL
Ürün Kodu : DR121943
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.015 TL
38.965 TL
Ürün Kodu : DR81590
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.092 TL
40.409 TL
Ürün Kodu : DR81560
0,37 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
60.166 TL
41.852 TL
Ürün Kodu : DR62275
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
61.542 TL
42.809 TL
Ürün Kodu : DR13934
0,30 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
61.783 TL
42.976 TL
Ürün Kodu : DR81169
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
65.130 TL
45.305 TL
Ürün Kodu : DR119521
Ürün Kodu : DR119516
Ürün Kodu : DR41093
0,37 Karat Pırlanta Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%30
82.903 TL
57.668 TL
Ürün Kodu : DR83718
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.591 TL
33.105 TL
Ürün Kodu : DR124264
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
51.987 TL
36.163 TL
Ürün Kodu : DR56946
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.167 TL
36.287 TL
Ürün Kodu : DR107994
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.436 TL
36.475 TL
Ürün Kodu : DR103275
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.233 TL
37.029 TL
Ürün Kodu : DR103265
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.664 TL
39.416 TL
Ürün Kodu : DR92005
0,40 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
60.191 TL
41.869 TL
Ürün Kodu : DR93624
0,45 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
67.046 TL
46.638 TL
Ürün Kodu : DR93652
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
69.472 TL
48.325 TL
Ürün Kodu : DR77492
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.353 TL
24.592 TL
Ürün Kodu : DR43985
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.487 TL
26.076 TL
Ürün Kodu : DR63128
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
44.397 TL
30.883 TL
Ürün Kodu : DR85464
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.883 TL
31.221 TL
Ürün Kodu : DR54436
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.293 TL
31.506 TL
Ürün Kodu : DR124153
0,30 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.456 TL
31.619 TL
Ürün Kodu : DR92950
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
47.146 TL
32.795 TL
Ürün Kodu : DR52977
0,24 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.250 TL
34.954 TL
Ürün Kodu : DR125056
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.711 TL
38.753 TL
Ürün Kodu : DR107734
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
56.552 TL
39.338 TL
Ürün Kodu : DR62962
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.224 TL
39.806 TL
Ürün Kodu : DR104108
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
80.620 TL
56.080 TL
Ürün Kodu : DR90085
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.922 TL
25.683 TL
Ürün Kodu : DR89395
Ürün Kodu : DR89390
Ürün Kodu : DR93845
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
40.551 TL
28.207 TL
Ürün Kodu : DR24789
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F SI 14 Ayar
%30
41.780 TL
29.063 TL
Ürün Kodu : DR95777
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
42.359 TL
29.465 TL
Ürün Kodu : DR117582
0,25 Karat Pırlanta Yüzük H SI 14 Ayar
%30
43.704 TL
30.401 TL
Ürün Kodu : DR102256
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
46.084 TL
32.056 TL
Ürün Kodu : DR64207
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.310 TL
34.996 TL
Ürün Kodu : DR103830
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.337 TL
35.015 TL
Ürün Kodu : DR124198
0,46 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
51.254 TL
35.653 TL
Ürün Kodu : DR123511
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.854 TL
37.461 TL
Ürün Kodu : DR124725
0,36 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
58.430 TL
40.644 TL
Ürün Kodu : DR37937
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.106 TL
19.551 TL
Ürün Kodu : DR37946
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.113 TL
19.556 TL
Ürün Kodu : DR38551
0,18 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
32.875 TL
22.868 TL
Ürün Kodu : DR74091
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.631 TL
24.090 TL
Ürün Kodu : DR88752
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.949 TL
25.006 TL
Ürün Kodu : DR73479
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.129 TL
25.827 TL
Ürün Kodu : DR99166
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.718 TL
29.716 TL
Ürün Kodu : DR64203
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
49.253 TL
34.261 TL
Ürün Kodu : DR63107
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.917 TL
38.201 TL
Ürün Kodu : DR124127
0,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.716 TL
38.756 TL
Ürün Kodu : DR107500
0,33 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
59.098 TL
41.109 TL
Ürün Kodu : DR81155
0,35 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
63.630 TL
44.262 TL
Ürün Kodu : DR104123
0,44 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
88.135 TL
61.307 TL
Ürün Kodu : DR122806
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.517 TL
23.315 TL
Ürün Kodu : DR89240
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.948 TL
24.310 TL
Ürün Kodu : DR89377
Ürün Kodu : DR89375
Ürün Kodu : DR124129
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.640 TL
24.791 TL
Ürün Kodu : DR78243
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.568 TL
25.437 TL
Ürün Kodu : DR39631
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
42.212 TL
29.364 TL
Ürün Kodu : DR124163
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.783 TL
29.760 TL
Ürün Kodu : DR124750
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.593 TL
31.019 TL
Ürün Kodu : DR112564
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
54.268 TL
37.749 TL
Ürün Kodu : DR39256
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.850 TL
24.937 TL
Ürün Kodu : DR88976
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.035 TL
25.066 TL
Ürün Kodu : DR93808
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.183 TL
25.865 TL
Ürün Kodu : DR92022
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
43.246 TL
30.082 TL
Ürün Kodu : DR39627
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
44.574 TL
31.006 TL
Ürün Kodu : DR42442
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.954 TL
31.270 TL
Ürün Kodu : DR107975
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
45.277 TL
31.496 TL
Ürün Kodu : DR90813
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.527 TL
32.364 TL
Ürün Kodu : DR64209
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.638 TL
33.137 TL
Ürün Kodu : DR119032
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.843 TL
33.281 TL
Ürün Kodu : DR93336
0,32 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.147 TL
33.491 TL
Ürün Kodu : DR88842
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.063 TL
34.825 TL
Ürün Kodu : DR25071
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.968 TL
17.368 TL
Ürün Kodu : DR89405
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
35.084 TL
24.405 TL
Ürün Kodu : DR49273
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.828 TL
25.618 TL
Ürün Kodu : DR52144
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
37.809 TL
26.300 TL
Ürün Kodu : DR72334
0,26 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.213 TL
27.277 TL
Ürün Kodu : DR49480
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.708 TL
27.622 TL
Ürün Kodu : DR90117
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.723 TL
27.632 TL
Ürün Kodu : DR79696
0,22 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.965 TL
27.800 TL
Ürün Kodu : DR91057
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
40.320 TL
28.047 TL
Ürün Kodu : DR104056
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.198 TL
28.657 TL
Ürün Kodu : DR72135
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.577 TL
28.921 TL
Ürün Kodu : DR124732
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.081 TL
30.663 TL
Ürün Kodu : DR98193
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.684 TL
31.082 TL
Ürün Kodu : DR51280
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.828 TL
33.269 TL
Ürün Kodu : DR64396
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.542 TL
37.244 TL
Ürün Kodu : DR93352
0,34 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
62.024 TL
43.144 TL
Ürün Kodu : DR80345
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.335 TL
21.797 TL
Ürün Kodu : DR88965
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
33.072 TL
23.005 TL
Ürün Kodu : DR85450
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.579 TL
24.054 TL
Ürün Kodu : DR98778
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
38.418 TL
26.724 TL
Ürün Kodu : DR105282
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
39.171 TL
27.248 TL
Ürün Kodu : DR73468
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
44.707 TL
31.099 TL
Ürün Kodu : DR55387
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
47.840 TL
33.278 TL
Ürün Kodu : DR107718
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
48.250 TL
33.563 TL
Ürün Kodu : DR33150
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.293 TL
34.984 TL
Ürün Kodu : DR79672
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
50.600 TL
35.198 TL
Ürün Kodu : DR89055
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
51.646 TL
35.926 TL
Ürün Kodu : DR51749
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
52.038 TL
36.198 TL
Ürün Kodu : DR63124
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
71.158 TL
49.498 TL
Ürün Kodu : DR06210
0,10 Karat Pırlanta Yüzük H VS 14 Ayar
%30
24.684 TL
17.170 TL
Ürün Kodu : DR21652
0,13 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
25.236 TL
17.554 TL
Ürün Kodu : DR88857
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
27.199 TL
18.920 TL
Ürün Kodu : DR64311
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.968 TL
23.628 TL
Ürün Kodu : DR106488
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
34.502 TL
24.000 TL
Ürün Kodu : DR88920
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
38.400 TL
26.711 TL
Ürün Kodu : DR103872
0,20 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
43.543 TL
30.289 TL
Ürün Kodu : DR125102
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
53.401 TL
37.146 TL
Ürün Kodu : DR79667
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
55.658 TL
38.716 TL
Ürün Kodu : DR63122
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
73.743 TL
51.296 TL
Ürün Kodu : DR79004
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
21.772 TL
15.145 TL
Ürün Kodu : DR89358
Ürün Kodu : DR89350
Ürün Kodu : DR33122
0,16 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.487 TL
17.034 TL
Ürün Kodu : DR93586
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.979 TL
20.853 TL
Ürün Kodu : DR89260
Ürün Kodu : DR89254
Ürün Kodu : DR61083
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.415 TL
28.809 TL
Ürün Kodu : DR21074
0,09 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
16.584 TL
11.537 TL
Ürün Kodu : DR110572
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
25.645 TL
17.839 TL
Ürün Kodu : DR64320
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
27.752 TL
19.305 TL
Ürün Kodu : DR106476
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
30.847 TL
21.457 TL
Ürün Kodu : DR69253
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.886 TL
22.180 TL
Ürün Kodu : DR113952
0,17 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.962 TL
22.233 TL
Ürün Kodu : DR93091
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.896 TL
23.578 TL
Ürün Kodu : DR89318
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
36.662 TL
25.503 TL
Ürün Kodu : DR77512
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
41.622 TL
28.952 TL
Ürün Kodu : DR45295
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
57.272 TL
39.839 TL
Ürün Kodu : DR123258
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
26.175 TL
18.208 TL
Ürün Kodu : DR89347
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.676 TL
19.947 TL
Ürün Kodu : DR103921
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
31.800 TL
22.121 TL
Ürün Kodu : DR56962
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
33.744 TL
23.473 TL
Ürün Kodu : DR20557
0,07 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
40.351 TL
28.069 TL
Ürün Kodu : DR110232
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
25.880 TL
18.002 TL
Ürün Kodu : DR110616
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
28.082 TL
19.534 TL
Ürün Kodu : DR79682
0,11 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.331 TL
20.403 TL
Ürün Kodu : DR40838
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
29.999 TL
20.868 TL
Ürün Kodu : DR22328
0,06 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
34.267 TL
23.837 TL
Ürün Kodu : DR78304
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
34.318 TL
23.872 TL
Ürün Kodu : DR83958
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
38.172 TL
26.552 TL
Ürün Kodu : DR124999
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
18.578 TL
12.923 TL
Ürün Kodu : DR124028
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.521 TL
17.057 TL
Ürün Kodu : DR124931
0,05 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
29.478 TL
20.505 TL
Ürün Kodu : DR94628
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
31.020 TL
21.578 TL
Ürün Kodu : DR71739
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.813 TL
29.781 TL
Ürün Kodu : DR58714
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
55.084 TL
38.317 TL
Ürün Kodu : DR124970
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
16.339 TL
11.365 TL
Ürün Kodu : DR124896
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
19.026 TL
13.234 TL
Ürün Kodu : DR93886
Ürün Kodu : DR93884
Ürün Kodu : DR93949
Ürün Kodu : DR93912
Ürün Kodu : DR93908
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
21.378 TL
14.871 TL
Ürün Kodu : DR93897
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G VS-SI 14 Ayar
%30
21.943 TL
15.264 TL
Ürün Kodu : DR55803
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
24.186 TL
16.824 TL
Ürün Kodu : DR89452
0,04 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
24.730 TL
17.203 TL
Ürün Kodu : DR55804
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
23.361 TL
16.250 TL
Ürün Kodu : DR101430
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
25.079 TL
17.445 TL
Ürün Kodu : DR05696
0,02 Karat Pırlanta Yüzük H VS-SI 14 Ayar
%30
13.962 TL
9.712 TL
Ürün Kodu : DR90039
0,02 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
30.798 TL
21.423 TL
Ürün Kodu : DR102235
0,01 Karat Pırlanta Yüzük G SI 14 Ayar
%30
40.338 TL
28.059 TL
Ürün Kodu : DR04878
0,44 Karat Pırlanta Yüzük H VS 8 Ayar
%30
63.530 TL
44.192 TL
Ürün Kodu : DR66188
0,38 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.410 TL
25.327 TL
Ürün Kodu : DR91186
0,50 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
45.436 TL
31.606 TL
Ürün Kodu : DR124269
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
39.037 TL
27.154 TL
Ürün Kodu : DR75951
0,43 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
37.931 TL
26.385 TL
Ürün Kodu : DR83476
0,39 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
34.985 TL
24.336 TL
Ürün Kodu : DR107256
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
28.527 TL
19.843 TL
Ürün Kodu : DR86023
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.917 TL
25.679 TL
Ürün Kodu : DR63160
0,27 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
29.567 TL
20.567 TL
Ürün Kodu : DR119556
0,38 Karat Pırlanta Yüzük W 8 Ayar
%30
58.051 TL
40.380 TL
Ürün Kodu : DR88846
0,29 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
31.593 TL
21.976 TL
Ürün Kodu : DR113196
0,25 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
24.367 TL
16.950 TL
Ürün Kodu : DR82805
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
24.563 TL
17.086 TL
Ürün Kodu : DR61466
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
27.492 TL
19.124 TL
Ürün Kodu : DR80328
0,23 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
22.354 TL
15.550 TL
Ürün Kodu : DR96311
0,18 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
25.629 TL
17.828 TL
Ürün Kodu : DR107083
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.448 TL
14.920 TL
Ürün Kodu : DR46622
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.481 TL
13.551 TL
Ürün Kodu : DR62021
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.329 TL
14.837 TL
Ürün Kodu : DR123250
0,21 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
24.877 TL
17.305 TL
Ürün Kodu : DR110266
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.636 TL
14.355 TL
Ürün Kodu : DR114443
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.899 TL
14.538 TL
Ürün Kodu : DR117467
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.638 TL
13.660 TL
Ürün Kodu : DR81878
0,19 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
23.363 TL
16.252 TL
Ürün Kodu : DR52777
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
17.874 TL
12.434 TL
Ürün Kodu : DR89572
0,13 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
20.800 TL
14.469 TL
Ürün Kodu : DR100737
0,15 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
23.747 TL
16.518 TL
Ürün Kodu : DR28669
0,12 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%30
26.354 TL
18.332 TL
Ürün Kodu : DR73238
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
36.674 TL
25.510 TL
Ürün Kodu : DR73405
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
37.526 TL
26.103 TL
Ürün Kodu : DR38284
0,08 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
15.286 TL
10.633 TL
Ürün Kodu : DR106854
0,14 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
18.984 TL
13.206 TL
Ürün Kodu : DR95561
0,12 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.303 TL
13.427 TL
Ürün Kodu : DR86379
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.588 TL
15.016 TL
Ürün Kodu : DR100682
0,10 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
21.910 TL
15.241 TL
Ürün Kodu : DR50329
0,09 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
19.752 TL
13.739 TL
Ürün Kodu : DR99008
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
15.669 TL
10.899 TL
Ürün Kodu : DR85657
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
16.036 TL
11.155 TL
Ürün Kodu : DR109685
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
18.709 TL
13.014 TL
Ürün Kodu : DR117049
0,07 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%30
22.620 TL
15.735 TL
Ürün Kodu : DR124290
0,06 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
23.866 TL
16.602 TL
Ürün Kodu : DR23114
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
66.164 TL
46.024 TL
Ürün Kodu : DR73062
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tria Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
43.851 TL
30.503 TL
Ürün Kodu : DR00932
2,24 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 18 Ayar
%30
365.037 TL
253.923 TL
Ürün Kodu : DR00831
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G-H VSSI 18 Ayar
%30
252.893 TL
175.915 TL
Ürün Kodu : DR108143
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 18 Ayar
%30
97.064 TL
67.518 TL
Ürün Kodu : DR103748
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
238.536 TL
165.928 TL
Ürün Kodu : DR114987
1,11 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
185.555 TL
129.074 TL
Ürün Kodu : DR69635
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
349.217 TL
242.918 TL
Ürün Kodu : DR103479
1,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
121.125 TL
84.256 TL
Ürün Kodu : DR120674
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
124.074 TL
86.307 TL
Ürün Kodu : DR103286
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%37
119.700 TL
75.356 TL
Ürün Kodu : DR117176
0,80 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
183.204 TL
127.438 TL
Ürün Kodu : DR120694
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
103.540 TL
72.023 TL
Ürün Kodu : DR86897
0,72 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
109.773 TL
76.359 TL
Ürün Kodu : DR121008
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
Ürün Kodu : DR63233
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
95.563 TL
66.475 TL
Ürün Kodu : DR59460
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
83.659 TL
58.194 TL
Ürün Kodu : DR121015
0,63 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
85.440 TL
59.433 TL
Ürün Kodu : DR55888
0,60 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
88.531 TL
61.583 TL
Ürün Kodu : DR104462
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
78.080 TL
54.313 TL
Ürün Kodu : DR63229
0,66 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
89.403 TL
62.190 TL
Ürün Kodu : DR75952
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
90.211 TL
62.751 TL
Ürün Kodu : DR57690
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar
%30
105.063 TL
73.083 TL
Ürün Kodu : DR104482
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
71.061 TL
49.431 TL
Ürün Kodu : DR69641
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
68.625 TL
47.736 TL
Ürün Kodu : DR102825
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
63.648 TL
44.274 TL
Ürün Kodu : DR83327
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
69.515 TL
48.355 TL
Ürün Kodu : DR105636
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
61.710 TL
42.926 TL
Ürün Kodu : DR123208
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
81.712 TL
56.839 TL
Ürün Kodu : DR69056
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
59.143 TL
41.140 TL
Ürün Kodu : DR55891
0,46 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
57.553 TL
40.035 TL
Ürün Kodu : DR75584
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
65.194 TL
45.349 TL
Ürün Kodu : DR100711
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
41.738 TL
29.034 TL
Ürün Kodu : DR90892
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
53.381 TL
37.132 TL
Ürün Kodu : DR73781
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
Ürün Kodu : DR57215
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
Ürün Kodu : DR121448
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
Ürün Kodu : DR115095
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
Ürün Kodu : DR40787
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
59.063 TL
41.085 TL
Ürün Kodu : DR117322
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
48.587 TL
33.798 TL
Ürün Kodu : DR73686
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
50.656 TL
35.237 TL
Ürün Kodu : DR70808
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
53.066 TL
36.913 TL
Ürün Kodu : DR79035
0,49 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
55.057 TL
38.298 TL
Ürün Kodu : DR59531
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
56.523 TL
39.318 TL
Ürün Kodu : DR63247
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F VS-SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
Ürün Kodu : DR83403
0,44 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.205 TL
39.792 TL
Ürün Kodu : DR63208
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E-F SI 14 Ayar
%30
64.683 TL
44.994 TL
Ürün Kodu : DR102847
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.073 TL
32.048 TL
Ürün Kodu : DR53098
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
51.547 TL
35.857 TL
Ürün Kodu : DR93744
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
49.967 TL
34.757 TL
Ürün Kodu : DR103296
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
61.675 TL
42.902 TL
Ürün Kodu : DR83703
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 14 Ayar
%30
49.415 TL
34.374 TL
Ürün Kodu : DR83489
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
53.197 TL
37.005 TL
Ürün Kodu : DR52731
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
49.269 TL
34.272 TL
Ürün Kodu : DR90769
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
61.752 TL
42.955 TL
Ürün Kodu : DR108893
0,23 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.542 TL
28.896 TL
Ürün Kodu : DR84062
0,38 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
48.090 TL
33.451 TL
Ürün Kodu : DR73846
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.414 TL
32.286 TL
Ürün Kodu : DR106720
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
46.414 TL
32.286 TL
Ürün Kodu : DR74324
0,41 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
53.376 TL
37.129 TL
Ürün Kodu : DR83591
Ürün Kodu : DR83090
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
44.737 TL
31.120 TL
Ürün Kodu : DR90596
0,36 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
45.863 TL
31.903 TL
Ürün Kodu : DR59454
0,19 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
36.172 TL
25.161 TL
Ürün Kodu : DR83345
Ürün Kodu : DR84043
0,34 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
39.394 TL
27.403 TL
Ürün Kodu : DR121729
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
44.789 TL
31.156 TL
Ürün Kodu : DR83351
Ürün Kodu : DR89566
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.807 TL
29.081 TL
Ürün Kodu : DR89544
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
41.807 TL
29.081 TL
Ürün Kodu : DR24004
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
42.265 TL
29.400 TL
Ürün Kodu : DR124095
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
47.618 TL
33.124 TL
Ürün Kodu : DR71250
0,40 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G VS 14 Ayar
%30
48.324 TL
33.614 TL
Ürün Kodu : DR89442
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
47.875 TL
33.302 TL
Ürün Kodu : DR77408
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
40.223 TL
27.980 TL
Ürün Kodu : DR117188
0,27 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
36.506 TL
25.394 TL
Ürün Kodu : DR22582
0,10 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
31.677 TL
22.035 TL
Ürün Kodu : DR118537
0,12 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
35.743 TL
24.863 TL
Ürün Kodu : DR14527
0,09 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – G VS-SI 14 Ayar
%30
44.091 TL
30.670 TL
Ürün Kodu : DR100471
Ürün Kodu : DR67771
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
36.668 TL
25.507 TL
Ürün Kodu : DR103492
0,08 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
37.877 TL
26.348 TL
Ürün Kodu : DR118495
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
20.362 TL
14.164 TL
Ürün Kodu : DR115555
0,03 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F SI 14 Ayar
%30
27.499 TL
19.128 TL
Ürün Kodu : DR106213
0,62 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
66.214 TL
46.059 TL
Ürün Kodu : DR104014
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – H SI 8 Ayar
%30
36.121 TL
25.126 TL
Ürün Kodu : DR74377
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
44.599 TL
31.024 TL
Ürün Kodu : DR74386
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Tektaş – F-G SI 8 Ayar
%30
36.507 TL
25.394 TL
Ürün Kodu : DR00326
Ürün Kodu : DN00812
0,36 Karat Pırlanta Kolye H-I SI 18 Ayar
%30
73.777 TL
51.320 TL
Ürün Kodu : DE03016
0,40 Karat Pırlanta Küpe H VS 14 Ayar
%30
44.557 TL
30.994 TL
Ürün Kodu : DE15811
1,74 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
157.058 TL
109.251 TL
Ürün Kodu : DE15037
1,72 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar
%30
164.156 TL
114.188 TL
Ürün Kodu : DE15032
1,13 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G-H VS-SI 14 Ayar
%30
124.850 TL
86.847 TL
Ürün Kodu : DE14478
1,12 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
107.947 TL
75.089 TL
Ürün Kodu : DE15784
0,80 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
96.114 TL
66.857 TL
Ürün Kodu : DE15812
0,79 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
96.437 TL
67.083 TL
Ürün Kodu : DE06654
1,03 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
99.847 TL
69.455 TL
Ürün Kodu : DE06821
0,52 Karat Pırlanta Su Yolu Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
62.593 TL
43.540 TL
Ürün Kodu : DE00048
0,15 Karat Pırlanta Küpe Çıtır H SI 18 Ayar
%30
56.968 TL
39.627 TL
Ürün Kodu : DE00620
0,16 Karat Pırlanta Küpe İnci G VS-SI 18 Ayar
%30
78.548 TL
54.639 TL
Ürün Kodu : DSE0250
1,26 Karat Pırlanta Küpe Turmolin H VS-SI 18 Ayar
%30
85.069 TL
59.175 TL
Ürün Kodu : DE05011
1,00 Karat Pırlanta Küpe Tria Küpe G-H SI 14 Ayar
%30
134.785 TL
93.758 TL
Ürün Kodu : DE21596
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
90.311 TL
62.821 TL
Ürün Kodu : DE21598
0,91 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
103.214 TL
71.796 TL
Ürün Kodu : DE25485
1,31 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
115.727 TL
80.501 TL
Ürün Kodu : DE24299
1,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
108.630 TL
75.564 TL
Ürün Kodu : DE23264
0,75 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
72.058 TL
50.124 TL
Ürün Kodu : DE18644
0,30 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
57.118 TL
39.732 TL
Ürün Kodu : DE11736
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
71.930 TL
50.035 TL
Ürün Kodu : DE13030
0,48 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
72.202 TL
50.224 TL
Ürün Kodu : DE19845
0,24 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
35.793 TL
24.898 TL
Ürün Kodu : DE09450
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
42.366 TL
29.471 TL
Ürün Kodu : DE19843
0,18 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
30.538 TL
21.243 TL
Ürün Kodu : DE14589
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
26.362 TL
18.337 TL
Ürün Kodu : DE16065
0,95 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
73.285 TL
50.978 TL
Ürün Kodu : DE13803
0,86 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
64.193 TL
44.653 TL
Ürün Kodu : DE16143
0,43 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
32.374 TL
22.519 TL
Ürün Kodu : DE18044
0,64 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
46.580 TL
32.402 TL
Ürün Kodu : DE18056
0,38 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
35.414 TL
24.634 TL
Ürün Kodu : DE06667
0,29 Karat Pırlanta İlizyon Küpe G VS-SI 8 Ayar
%30
18.606 TL
12.943 TL
Ürün Kodu : DE22870
0,11 Karat Pırlanta İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
19.800 TL
13.773 TL
Ürün Kodu : DE22495
1,24 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar
%30
152.416 TL
106.021 TL
Ürün Kodu : DE22486
0,78 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 18 Ayar
%30
136.970 TL
95.278 TL
Ürün Kodu : DE21019
1,29 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
135.710 TL
94.401 TL
Ürün Kodu : DE12033
0,65 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
60.909 TL
42.369 TL
Ürün Kodu : DE17952
0,56 Karat Pırlanta Küpe Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
57.414 TL
39.938 TL
Ürün Kodu : DB00030
0,58 Karat Pırlanta Bileklik H SI 18 Ayar
%30
25.688 TL
17.869 TL
Ürün Kodu : DB00268
0,16 Karat Pırlanta Bileklik 18 Ayar
%30
14.893 TL
10.360 TL
Ürün Kodu : DB08925
36,15 Karat Pırlanta Bileklik F-G SI 14 Ayar
%30
241.080 TL
167.698 TL
Ürün Kodu : DB00330
3,05 Karat Pırlanta Bileklik H SI 14 Ayar
%30
29.407 TL
20.456 TL
Ürün Kodu : DB00274
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar
%30
14.907 TL
10.370 TL
Ürün Kodu : DB00258
0,09 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 18 Ayar
%30
15.324 TL
10.659 TL
Ürün Kodu : DB00171
0,08 Karat Pırlanta Bileklik H VS-SI 14 Ayar
%30
22.258 TL
15.483 TL
Ürün Kodu : DB02320
0,06 Karat Pırlanta Bileklik H VS 8 Ayar
%30
41.487 TL
28.859 TL
Ürün Kodu : DB09340
Ürün Kodu : DL04462
0,88 Karat Pırlanta Kelepçe Morganit SI 14 Ayar
%30
68.365 TL
47.555 TL
Ürün Kodu : DL02819
0,51 Karat Pırlanta Kelepçe Zümrüt F VS-SI 8 Ayar
%30
48.205 TL
33.532 TL
Ürün Kodu : DL04245
1,24 Karat Pırlanta Kelepçe Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
121.036 TL
84.194 TL
Ürün Kodu : DB01098
5,87 Karat Pırlanta Kelepçe W VS 18 Ayar
%30
496.154 TL
345.129 TL
Ürün Kodu : DL03998
1,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
139.946 TL
97.347 TL
Ürün Kodu : DL00005
0,72 Karat Pırlanta Kelepçe 18 Ayar
%30
160.760 TL
111.826 TL
Ürün Kodu : DL00921
1,00 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 18 Ayar
%30
192.206 TL
133.700 TL
Ürün Kodu : DL03573
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 18 Ayar
%30
130.365 TL
90.683 TL
Ürün Kodu : DL03961
0,45 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 18 Ayar
%30
101.025 TL
70.274 TL
Ürün Kodu : DL00359
0,69 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 18 Ayar
%30
169.239 TL
117.724 TL
Ürün Kodu : DL04664
0,49 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
140.451 TL
97.698 TL
Ürün Kodu : DL04366
0,28 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 18 Ayar
%30
107.822 TL
75.002 TL
Ürün Kodu : DL03583
0,05 Karat Pırlanta Kelepçe F-G VS-SI 18 Ayar
%30
93.776 TL
65.231 TL
Ürün Kodu : DL04722
1,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
186.343 TL
129.622 TL
Ürün Kodu : DL04793
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
149.245 TL
103.816 TL
Ürün Kodu : DL04788
0,98 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
149.245 TL
103.816 TL
Ürün Kodu : DL03991
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
166.758 TL
115.998 TL
Ürün Kodu : DL04816
0,90 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
140.011 TL
97.393 TL
Ürün Kodu : DL04628
0,87 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
160.357 TL
111.546 TL
Ürün Kodu : DL02993
1,07 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
206.829 TL
143.872 TL
Ürün Kodu : DL04834
0,84 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
133.874 TL
93.124 TL
Ürün Kodu : DL04456
0,73 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
155.990 TL
108.508 TL
Ürün Kodu : DL03857
0,68 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
92.874 TL
64.604 TL
Ürün Kodu : DL04226
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
147.572 TL
102.653 TL
Ürün Kodu : DL04225
1,26 Karat Pırlanta Kelepçe G-H SI 14 Ayar
%30
147.572 TL
102.653 TL
Ürün Kodu : DL04553
0,95 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
160.038 TL
111.324 TL
Ürün Kodu : DL04197
0,71 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
109.653 TL
76.276 TL
Ürün Kodu : DL01984
0,66 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
132.863 TL
92.421 TL
Ürün Kodu : DL01263
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
187.997 TL
130.772 TL
Ürün Kodu : DL01264
0,61 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
189.625 TL
131.905 TL
Ürün Kodu : DL03699
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
222.684 TL
154.901 TL
Ürün Kodu : DL04210
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
154.438 TL
107.428 TL
Ürün Kodu : DL00188
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar
%30
85.655 TL
59.583 TL
Ürün Kodu : DL01920
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
98.625 TL
68.604 TL
Ürün Kodu : DL03758
0,54 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
86.844 TL
60.410 TL
Ürün Kodu : DL01104
0,52 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
90.002 TL
62.607 TL
Ürün Kodu : DL03888
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
86.814 TL
60.388 TL
Ürün Kodu : DL02834
0,37 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
150.529 TL
104.709 TL
Ürün Kodu : DL03175
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
248.992 TL
173.201 TL
Ürün Kodu : DL03736
0,56 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
140.996 TL
98.078 TL
Ürün Kodu : DL03723
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
72.971 TL
50.759 TL
Ürün Kodu : DL00862
0,47 Karat Pırlanta Kelepçe G VS 14 Ayar
%30
83.374 TL
57.996 TL
Ürün Kodu : DL03833
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
85.979 TL
59.808 TL
Ürün Kodu : DL01107
0,36 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
73.438 TL
51.084 TL
Ürün Kodu : DL02390
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
102.403 TL
71.232 TL
Ürün Kodu : DL04615
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
71.452 TL
49.703 TL
Ürün Kodu : DL02124
0,50 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
83.108 TL
57.811 TL
Ürün Kodu : DL02374
0,24 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
90.958 TL
63.271 TL
Ürün Kodu : DL03306
0,25 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
146.305 TL
101.771 TL
Ürün Kodu : DB01210
0,19 Karat Pırlanta Kelepçe H VS 14 Ayar
%30
51.142 TL
35.575 TL
Ürün Kodu : DL04689
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
77.777 TL
54.103 TL
Ürün Kodu : DL02106
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
77.741 TL
54.077 TL
Ürün Kodu : DL01646
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
94.623 TL
65.821 TL
Ürün Kodu : DL03721
0,26 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
74.574 TL
51.875 TL
Ürün Kodu : DB01111
0,27 Karat Pırlanta Kelepçe 14 Ayar
%30
80.599 TL
56.066 TL
Ürün Kodu : DL04614
0,20 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
64.066 TL
44.565 TL
Ürün Kodu : DL04358
0,13 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
68.018 TL
47.314 TL
Ürün Kodu : DL00046
0,12 Karat Pırlanta Kelepçe WH 14 Ayar
%30
43.789 TL
30.460 TL
Ürün Kodu : DL03868
0,16 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
81.623 TL
56.777 TL
Ürün Kodu : DL04212
0,35 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
112.422 TL
78.202 TL
Ürün Kodu : DL03737
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 14 Ayar
%30
72.474 TL
50.414 TL
Ürün Kodu : DL03884
0,15 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
81.140 TL
56.442 TL
Ürün Kodu : DL02236
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 14 Ayar
%30
65.203 TL
45.356 TL
Ürün Kodu : DL02050
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
69.031 TL
48.018 TL
Ürün Kodu : DL02057
0,04 Karat Pırlanta Kelepçe G VS-SI 14 Ayar
%30
72.052 TL
50.120 TL
Ürün Kodu : DL02798
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
57.530 TL
40.018 TL
Ürün Kodu : DL03730
0,38 Karat Pırlanta Kelepçe F-G SI 8 Ayar
%30
44.734 TL
31.117 TL
Ürün Kodu : DL02812
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
53.323 TL
37.092 TL
Ürün Kodu : DL02810
0,44 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
53.325 TL
37.093 TL
Ürün Kodu : DL03295
0,32 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
49.622 TL
34.517 TL
Ürün Kodu : DL04085
0,48 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
63.928 TL
44.468 TL
Ürün Kodu : DL03473
0,30 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
46.844 TL
32.585 TL
Ürün Kodu : DL03963
0,17 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
40.413 TL
28.111 TL
Ürün Kodu : DL03437
0,06 Karat Pırlanta Kelepçe F VS-SI 8 Ayar
%30
31.752 TL
22.087 TL
Ürün Kodu : DL03570
Ürün Kodu : DL02074
Ürün Kodu : DL02077
Ürün Kodu : DL03621
Ürün Kodu : DN11263
0,17 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar
%30
60.437 TL
42.040 TL
Ürün Kodu : DN11201
0,15 Karat Pırlanta Kolye H VS 14 Ayar
%30
36.465 TL
25.365 TL
Ürün Kodu : DN11254
0,08 Karat Pırlanta Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
55.960 TL
38.926 TL
Ürün Kodu : DN40181
4,06 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 18 Ayar
%30
857.613 TL
596.563 TL
Ürün Kodu : DN44596
4,36 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
642.664 TL
447.043 TL
Ürün Kodu : DN30466
2,72 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
310.615 TL
216.067 TL
Ürün Kodu : DN32613
2,99 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
365.272 TL
254.087 TL
Ürün Kodu : DN44808
2,22 Karat Pırlanta Gerdanlık F VS-SI 14 Ayar
%30
334.595 TL
232.748 TL
Ürün Kodu : DN46933
Ürün Kodu : DN00089
0,89 Karat Pırlanta Gerdanlık İnci WH 8 Ayar
%30
132.973 TL
92.498 TL
Ürün Kodu : DN14602
0,50 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye G-H SI 14 Ayar
%30
90.957 TL
63.271 TL
Ürün Kodu : DN33466
Ürün Kodu : DN43293
0,10 Karat Pırlanta Kolye Tria Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
43.550 TL
30.293 TL
Ürün Kodu : DN01332
0,51 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS 18 Ayar
%30
94.504 TL
65.738 TL
Ürün Kodu : DN40358
0,45 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
59.570 TL
41.437 TL
Ürün Kodu : DN10002
0,68 Karat Pırlanta İlizyon Kolye H VS-SI 14 Ayar
%30
84.245 TL
58.602 TL
Ürün Kodu : DN45820
0,63 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
66.231 TL
46.071 TL
Ürün Kodu : DN43917
0,36 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
37.299 TL
25.945 TL
Ürün Kodu : DN44230
0,57 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
60.007 TL
41.741 TL
Ürün Kodu : DN21320
0,23 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 14 Ayar
%30
52.410 TL
36.456 TL
Ürün Kodu : DN28360
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
35.770 TL
24.882 TL
Ürün Kodu : DN26787
0,20 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
40.319 TL
28.047 TL
Ürün Kodu : DN42528
0,27 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
33.407 TL
23.238 TL
Ürün Kodu : DN34039
0,12 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
36.326 TL
25.269 TL
Ürün Kodu : DN35510
0,09 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
28.661 TL
19.937 TL
Ürün Kodu : DN28780
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
24.622 TL
17.128 TL
Ürün Kodu : DN46547
0,06 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
29.251 TL
20.347 TL
Ürün Kodu : DN31416
0,10 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 14 Ayar
%30
25.544 TL
17.768 TL
Ürün Kodu : DN44067
0,47 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
35.078 TL
24.400 TL
Ürün Kodu : DN16695
0,39 Karat Pırlanta İlizyon Kolye G VS-SI 8 Ayar
%30
38.208 TL
26.578 TL
Ürün Kodu : DN31458
0,21 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
22.483 TL
15.639 TL
Ürün Kodu : DN41984
0,16 Karat Pırlanta İlizyon Kolye F-G SI 8 Ayar
%30
24.068 TL
16.742 TL
Ürün Kodu : DN33297
0,53 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – F-G SI 14 Ayar
%30
73.273 TL
50.970 TL
Ürün Kodu : DN42240
0,19 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – E SI 14 Ayar
%30
39.472 TL
27.457 TL
Ürün Kodu : DN34910
0,16 Karat Pırlanta Kolye Tektaş – G SI 14 Ayar
%30
38.256 TL
26.612 TL
Ürün Kodu : DSN0154
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar
%30
31.982 TL
22.247 TL
Ürün Kodu : DSN0143
0,14 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 18 Ayar
%30
30.988 TL
21.555 TL
Ürün Kodu : DN19424
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
76.456 TL
53.184 TL
Ürün Kodu : DN20032
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar
%30
75.644 TL
52.619 TL
Ürün Kodu : DN32292
0,46 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
68.808 TL
47.863 TL
Ürün Kodu : DN32349
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Kolye H SI 14 Ayar
%30
55.869 TL
38.863 TL
Ürün Kodu : DN29357
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
49.059 TL
34.126 TL
Ürün Kodu : DN30681
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
45.680 TL
31.775 TL
Ürün Kodu : DN43825
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
45.680 TL
31.775 TL
Ürün Kodu : DN36566
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
41.463 TL
28.842 TL
Ürün Kodu : DN32404
0,24 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
38.582 TL
26.838 TL
Ürün Kodu : DN43767
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
36.643 TL
25.490 TL
Ürün Kodu : DN46075
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
34.103 TL
23.722 TL
Ürün Kodu : DN32488
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
32.977 TL
22.939 TL
Ürün Kodu : DN32458
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
32.977 TL
22.939 TL
Ürün Kodu : DN46574
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
30.724 TL
21.372 TL
Ürün Kodu : DN45048
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Kolye G SI 14 Ayar
%30
30.724 TL
21.372 TL
Ürün Kodu : DN46102
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 14 Ayar
%30
28.707 TL
19.969 TL
Ürün Kodu : DN43652
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 14 Ayar
%30
28.707 TL
19.969 TL
Ürün Kodu : DN41541
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Kolye E SI 8 Ayar
%30
22.185 TL
15.432 TL
Ürün Kodu : DN37711
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Kolye F SI 8 Ayar
%30
16.606 TL
11.551 TL
Ürün Kodu : DR00950
0,19 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar
%63
52.164 TL
19.232 TL
Ürün Kodu : DR00947
0,12 Karat Elmas Yüzük İnci WH 8 Ayar
%63
95.557 TL
35.230 TL
Ürün Kodu : DR57644
1,55 Karat Elmas Yüzük Safir W VS-SI 14 Ayar
%63
144.567 TL
53.298 TL
Ürün Kodu : DR46761
1,04 Karat Elmas Yüzük Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
55.304 TL
20.389 TL
Ürün Kodu : DR77164
0,42 Karat Elmas Yüzük Safir W 8 Ayar
%63
52.214 TL
19.250 TL
Ürün Kodu : DR01326
6,95 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar
%63
541.340 TL
199.578 TL
Ürün Kodu : DR07146
7,26 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
559.208 TL
206.165 TL
Ürün Kodu : DR45646
1,60 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
158.946 TL
58.599 TL
Ürün Kodu : DSR0757
1,54 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
215.503 TL
79.450 TL
Ürün Kodu : DR05042
Ürün Kodu : DR03526
0,84 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
53.306 TL
19.652 TL
Ürün Kodu : DR08149
0,96 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
116.359 TL
42.898 TL
Ürün Kodu : DSR0749
1,05 Karat Elmas Yüzük Zümrüt 8 Ayar
%63
123.321 TL
45.465 TL
Ürün Kodu : DR03324
1,08 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
200.161 TL
73.794 TL
Ürün Kodu : DR04035
1,21 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH VS 8 Ayar
%63
183.608 TL
67.691 TL
Ürün Kodu : DR02967
1,16 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
115.086 TL
42.429 TL
Ürün Kodu : DR45652
0,88 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
98.682 TL
36.381 TL
Ürün Kodu : DSR0927
0,64 Karat Elmas Yüzük Zümrüt W 8 Ayar
%63
78.961 TL
29.111 TL
Ürün Kodu : DSR0756
0,77 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
122.354 TL
45.108 TL
Ürün Kodu : DR04070
0,87 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
141.749 TL
52.259 TL
Ürün Kodu : DR00765
0,48 Karat Elmas Yüzük Zümrüt WH 8 Ayar
%63
90.636 TL
33.415 TL
Ürün Kodu : DR02563
0,19 Karat Elmas Yüzük Zümrüt H SI 8 Ayar
%63
72.837 TL
26.853 TL
Ürün Kodu : DR01123
2,80 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
86.924 TL
32.047 TL
Ürün Kodu : DR124218
1,31 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
44.353 TL
16.352 TL
Ürün Kodu : DR04848
1,84 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%63
142.731 TL
52.621 TL
Ürün Kodu : DR01092
1,53 Karat Elmas Yüzük Yakut I VS 8 Ayar
%63
310.611 TL
114.514 TL
Ürün Kodu : DR04036
1,42 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar
%63
170.483 TL
62.853 TL
Ürün Kodu : JPY1231
0,83 Karat Elmas Yüzük Yakut H VS-SI 8 Ayar
%63
48.520 TL
17.888 TL
Ürün Kodu : DR61614
1,08 Karat Elmas Yüzük Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
139.778 TL
51.532 TL
Ürün Kodu : DR04034
1,04 Karat Elmas Yüzük Yakut WH VS 8 Ayar
%63
111.736 TL
41.194 TL
Ürün Kodu : DR02693
0,60 Karat Elmas Yüzük Yakut W 8 Ayar
%63
63.649 TL
23.466 TL
Ürün Kodu : DR05283
1,06 Karat Elmas Yüzük Yakut 8 Ayar
%63
50.134 TL
18.483 TL
Ürün Kodu : DR01515
1,37 Karat Elmas Yüzük Elmaslı G-H SI 18 Ayar
%63
444.592 TL
163.909 TL
Ürün Kodu : DR03863
1,35 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
213.674 TL
78.776 TL
Ürün Kodu : DR02901
1,43 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar
%63
224.717 TL
82.847 TL
Ürün Kodu : DSR0710
1,55 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H-I VS 8 Ayar
%63
348.956 TL
128.651 TL
Ürün Kodu : DR03343
0,97 Karat Elmas Yüzük Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
186.801 TL
68.868 TL
Ürün Kodu : DR02898
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W SI 8 Ayar
%63
108.235 TL
39.903 TL
Ürün Kodu : DR04908
0,78 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
174.665 TL
64.394 TL
Ürün Kodu : DR00707
0,56 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
90.813 TL
33.480 TL
Ürün Kodu : DR02322
0,60 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W 8 Ayar
%63
78.595 TL
28.976 TL
Ürün Kodu : DR03330
0,58 Karat Elmas Yüzük Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
80.196 TL
29.566 TL
Ürün Kodu : DR00369
1,78 Karat Elmas Yüzük G VS2 18 Ayar
%63
527.861 TL
194.608 TL
Ürün Kodu : DR112735
0,49 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
125.055 TL
46.105 TL
Ürün Kodu : DR68696
0,39 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
118.655 TL
43.745 TL
Ürün Kodu : DR35540
0,47 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
156.449 TL
57.678 TL
Ürün Kodu : DR22146
0,25 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
72.271 TL
26.645 TL
Ürün Kodu : DR42847
0,24 Karat Elmas Yüzük W SI 14 Ayar
%63
73.991 TL
27.278 TL
Ürün Kodu : DR06455
7,58 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
835.282 TL
307.946 TL
Ürün Kodu : DR06454
7,80 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
804.314 TL
296.529 TL
Ürün Kodu : DR02566
4,66 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
584.970 TL
215.663 TL
Ürün Kodu : DR00709
7,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
1.454.269 TL
536.149 TL
Ürün Kodu : DR02579
4,96 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
1.125.344 TL
414.884 TL
Ürün Kodu : DR01328
5,07 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
567.334 TL
209.161 TL
Ürün Kodu : DR02903
2,13 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
261.941 TL
96.570 TL
Ürün Kodu : DR28653
2,00 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
325.831 TL
120.125 TL
Ürün Kodu : DR02443
1,23 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
194.848 TL
71.835 TL
Ürün Kodu : DR07131
1,49 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
251.227 TL
92.621 TL
Ürün Kodu : DR03229
1,53 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
286.003 TL
105.441 TL
Ürün Kodu : DR03787
1,25 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
196.204 TL
72.335 TL
Ürün Kodu : DR00718
1,53 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
308.323 TL
113.671 TL
Ürün Kodu : DR07148
1,15 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
165.989 TL
61.196 TL
Ürün Kodu : DR06632
1,01 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
163.024 TL
60.103 TL
Ürün Kodu : DR03344
1,37 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
291.552 TL
107.488 TL
Ürün Kodu : DR07159
0,95 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
139.559 TL
51.452 TL
Ürün Kodu : DR02403
1,40 Karat Elmas Yüzük H-I VS-SI 8 Ayar
%63
221.432 TL
81.636 TL
Ürün Kodu : DR01513
1,54 Karat Elmas Yüzük G-H SI 8 Ayar
%63
342.349 TL
126.215 TL
Ürün Kodu : DR00358
1,07 Karat Elmas Yüzük G-H VSSI 8 Ayar
%63
315.822 TL
116.435 TL
Ürün Kodu : DR05633
1,04 Karat Elmas Yüzük WH VS 8 Ayar
%63
202.054 TL
74.492 TL
Ürün Kodu : DR42711
1,13 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
201.337 TL
74.228 TL
Ürün Kodu : DR70230
0,97 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
132.734 TL
48.935 TL
Ürün Kodu : DR02630
0,83 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
291.211 TL
107.362 TL
Ürün Kodu : DR04898
1,14 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
202.832 TL
74.779 TL
Ürün Kodu : DR33344
1,04 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
211.937 TL
78.135 TL
Ürün Kodu : DR05604
0,84 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
156.877 TL
57.836 TL
Ürün Kodu : DR03346
0,86 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
163.793 TL
60.386 TL
Ürün Kodu : DR60622
0,79 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
174.963 TL
64.504 TL
Ürün Kodu : DR00404
0,73 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
183.231 TL
67.552 TL
Ürün Kodu : DR36379
0,83 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
169.860 TL
62.623 TL
Ürün Kodu : DSR1077
0,39 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
72.833 TL
26.852 TL
Ürün Kodu : DR05602
0,37 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
102.933 TL
37.949 TL
Ürün Kodu : DR05280
0,63 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
146.409 TL
53.977 TL
Ürün Kodu : DR40807
0,55 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
114.024 TL
42.037 TL
Ürün Kodu : DR03920
0,39 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
67.593 TL
24.919 TL
Ürün Kodu : DR02871
0,45 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
79.138 TL
29.176 TL
Ürün Kodu : DR64019
0,41 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
69.382 TL
25.579 TL
Ürün Kodu : DR04888
0,51 Karat Elmas Yüzük W VS 8 Ayar
%63
137.373 TL
50.646 TL
Ürün Kodu : DR07178
0,44 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
64.491 TL
23.776 TL
Ürün Kodu : DR65961
0,42 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
72.928 TL
26.887 TL
Ürün Kodu : DR48559
0,52 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
109.233 TL
40.271 TL
Ürün Kodu : DR66977
0,40 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
72.052 TL
26.564 TL
Ürün Kodu : DR32091
0,37 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
115.584 TL
42.613 TL
Ürün Kodu : DR01012
0,20 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
52.141 TL
19.223 TL
Ürün Kodu : DR00300
0,30 Karat Elmas Yüzük WH 8 Ayar
%63
66.494 TL
24.514 TL
Ürün Kodu : DR02558
0,35 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
84.119 TL
31.013 TL
Ürün Kodu : DR06200
0,27 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
115.100 TL
42.434 TL
Ürün Kodu : DR55957
0,19 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
153.348 TL
56.535 TL
Ürün Kodu : DR05076
0,16 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
53.736 TL
19.811 TL
Ürün Kodu : DR17640
0,30 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
92.256 TL
34.012 TL
Ürün Kodu : DR05050
0,22 Karat Elmas Yüzük H VS 8 Ayar
%63
47.620 TL
17.556 TL
Ürün Kodu : DR36428
0,20 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
53.896 TL
19.870 TL
Ürün Kodu : DR06483
0,23 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
46.503 TL
17.144 TL
Ürün Kodu : DR94105
0,29 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
75.432 TL
27.809 TL
Ürün Kodu : DR109300
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
45.366 TL
16.725 TL
Ürün Kodu : DR95477
0,21 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
51.511 TL
18.991 TL
Ürün Kodu : DR25996
0,17 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
55.143 TL
20.330 TL
Ürün Kodu : DR99359
0,17 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
47.279 TL
17.431 TL
Ürün Kodu : DR35156
0,10 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
48.965 TL
18.052 TL
Ürün Kodu : DR99904
0,09 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
34.788 TL
12.826 TL
Ürün Kodu : DR61020
0,12 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
39.824 TL
14.682 TL
Ürün Kodu : DSR0731
0,15 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
41.621 TL
15.345 TL
Ürün Kodu : DR109337
0,18 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
45.942 TL
16.937 TL
Ürün Kodu : DR62242
0,21 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
71.479 TL
26.352 TL
Ürün Kodu : DR36313
0,08 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
38.057 TL
14.030 TL
Ürün Kodu : DR49040
0,13 Karat Elmas Yüzük F VS-SI 8 Ayar
%63
47.321 TL
17.446 TL
Ürün Kodu : DR65960
0,10 Karat Elmas Yüzük W VS-SI 8 Ayar
%63
38.361 TL
14.143 TL
Ürün Kodu : DR109358
0,14 Karat Elmas Yüzük W SI 8 Ayar
%63
45.127 TL
16.637 TL
Ürün Kodu : DR74401
0,07 Karat Elmas Yüzük F-G SI 8 Ayar
%63
33.261 TL
12.262 TL
Ürün Kodu : DR41034
0,06 Karat Elmas Yüzük G VS-SI 8 Ayar
%63
49.543 TL
18.265 TL
Ürün Kodu : DR06202
0,03 Karat Elmas Yüzük W 8 Ayar
%63
21.790 TL
8.033 TL
Ürün Kodu : DR05106
0,25 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
49.386 TL
18.207 TL
Ürün Kodu : DR05048
0,44 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
74.720 TL
27.547 TL
Ürün Kodu : DR06107
1,03 Karat Elmas Yüzük 8 Ayar
%63
159.592 TL
58.837 TL
Ürün Kodu : DR23109
0,35 Karat Elmas Yüzük Tria Yüzük W VS-SI 14 Ayar
%63
113.476 TL
41.835 TL
Ürün Kodu : DR04267
1,35 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük W 8 Ayar
%63
193.628 TL
71.385 TL
Ürün Kodu : DR06881
1,55 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük G-H VS2 8 Ayar
%63
189.782 TL
69.968 TL
Ürün Kodu : DR00917
0,87 Karat Elmas Yüzük Tam Tur Yüzük WH 8 Ayar
%63
136.867 TL
50.459 TL
Ürün Kodu : DR89823
Ürün Kodu : DR107568
0,23 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
61.098 TL
22.526 TL
Ürün Kodu : DR117372
0,16 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
55.046 TL
20.294 TL
Ürün Kodu : DR05590
0,71 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H VS 8 Ayar
%63
267.968 TL
98.792 TL
Ürün Kodu : DR06657
0,49 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
180.605 TL
66.584 TL
Ürün Kodu : DR82249
0,30 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
73.217 TL
26.993 TL
Ürün Kodu : DR02570
0,45 Karat Elmas Yüzük Tektaş – H-I VS-SI 8 Ayar
%63
110.677 TL
40.803 TL
Ürün Kodu : DR82251
0,21 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
57.026 TL
21.024 TL
Ürün Kodu : DR24293
0,15 Karat Elmas Yüzük Tektaş – W 8 Ayar
%63
41.851 TL
15.429 TL
Ürün Kodu : DE04778
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
33.736 TL
12.438 TL
Ürün Kodu : DE00005
0,06 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
40.988 TL
15.111 TL
Ürün Kodu : DE00747
9,71 Karat Elmas Küpe Safir G-H SI 18 Ayar
%63
386.073 TL
142.335 TL
Ürün Kodu : DE14383
0,78 Karat Elmas Küpe Safir W SI 14 Ayar
%63
125.778 TL
46.371 TL
Ürün Kodu : DE20818
9,18 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar
%63
245.280 TL
90.428 TL
Ürün Kodu : DE22320
4,59 Karat Elmas Küpe Safir W SI 8 Ayar
%63
161.814 TL
59.657 TL
Ürün Kodu : DE26117
3,29 Karat Elmas Küpe Safir W 8 Ayar
%63
60.874 TL
22.442 TL
Ürün Kodu : DE12495
2,70 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
141.687 TL
52.236 TL
Ürün Kodu : DE10702
1,45 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%71
75.022 TL
21.625 TL
Ürün Kodu : DE10701
1,21 Karat Elmas Küpe Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
74.481 TL
27.459 TL
Ürün Kodu : PKP0301
1,20 Karat Elmas Küpe Safir WH 8 Ayar
%63
89.808 TL
33.110 TL
Ürün Kodu : DE00189
3,06 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar
%63
220.805 TL
81.405 TL
Ürün Kodu : DE01820
2,30 Karat Elmas Küpe Zümrüt 8 Ayar
%63
171.243 TL
63.132 TL
Ürün Kodu : DE00504
1,73 Karat Elmas Küpe Zümrüt WH 8 Ayar
%63
183.242 TL
67.556 TL
Ürün Kodu : DE10868
4,68 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
129.557 TL
47.764 TL
Ürün Kodu : DE26128
2,61 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
55.044 TL
20.293 TL
Ürün Kodu : DE00924
3,48 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
222.447 TL
82.010 TL
Ürün Kodu : DE02003
3,22 Karat Elmas Küpe Yakut H VS 8 Ayar
%63
264.795 TL
97.623 TL
Ürün Kodu : DE00887
1,93 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
135.092 TL
49.805 TL
Ürün Kodu : DE10865
1,71 Karat Elmas Küpe Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
130.454 TL
48.095 TL
Ürün Kodu : DE01385
1,43 Karat Elmas Küpe Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
185.664 TL
68.449 TL
Ürün Kodu : DE01002
0,87 Karat Elmas Küpe Yakut W 8 Ayar
%63
88.651 TL
32.684 TL
Ürün Kodu : DE03135
0,47 Karat Elmas Küpe Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
88.343 TL
32.570 TL
Ürün Kodu : DE12856
1,22 Karat Elmas Küpe W VS-SI 18 Ayar
%63
263.765 TL
97.243 TL
Ürün Kodu : DE16111
2,98 Karat Elmas Küpe W SI 14 Ayar
%63
626.856 TL
231.105 TL
Ürün Kodu : DE05747
0,81 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar
%63
160.891 TL
59.316 TL
Ürün Kodu : DE09777
1,06 Karat Elmas Küpe W VS-SI 14 Ayar
%63
196.888 TL
72.587 TL
Ürün Kodu : DE00437
4,83 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
1.810.593 TL
667.517 TL
Ürün Kodu : DE02462
3,05 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
503.770 TL
185.727 TL
Ürün Kodu : DE00268
1,86 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
733.850 TL
270.551 TL
Ürün Kodu : DE22785
1,92 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
324.827 TL
119.755 TL
Ürün Kodu : DE21070
1,75 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
290.083 TL
106.945 TL
Ürün Kodu : DE10011
1,57 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
291.915 TL
107.621 TL
Ürün Kodu : DE09608
1,37 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
182.984 TL
67.461 TL
Ürün Kodu : DE02530
1,68 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar
%63
224.577 TL
82.796 TL
Ürün Kodu : DE25436
1,19 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
194.124 TL
71.568 TL
Ürün Kodu : DE02082
1,22 Karat Elmas Küpe H VS-SI 8 Ayar
%63
204.839 TL
75.518 TL
Ürün Kodu : DE01970
1,16 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
278.361 TL
102.624 TL
Ürün Kodu : VPK0172
0,66 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
188.467 TL
69.483 TL
Ürün Kodu : DE00702
0,79 Karat Elmas Küpe G-H WH 8 Ayar
%63
192.377 TL
70.924 TL
Ürün Kodu : DE10128
1,15 Karat Elmas Küpe F VS-SI 8 Ayar
%63
199.716 TL
73.630 TL
Ürün Kodu : DE00694
0,58 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
120.345 TL
44.368 TL
Ürün Kodu : DE23478
0,58 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
140.392 TL
51.759 TL
Ürün Kodu : DE01262
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
74.255 TL
27.376 TL
Ürün Kodu : DE01647
0,72 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
145.935 TL
53.802 TL
Ürün Kodu : DE01423
0,69 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
122.881 TL
45.303 TL
Ürün Kodu : DE10087
1,22 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%63
197.268 TL
72.727 TL
Ürün Kodu : DE01567
0,63 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
124.752 TL
45.993 TL
Ürün Kodu : DE17573
0,63 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
130.874 TL
48.250 TL
Ürün Kodu : DE01836
0,77 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
177.044 TL
65.271 TL
Ürün Kodu : DE14465
0,47 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
81.990 TL
30.228 TL
Ürün Kodu : DE02146
0,55 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
140.541 TL
51.814 TL
Ürün Kodu : DE02278
0,35 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
75.082 TL
27.680 TL
Ürün Kodu : DE08185
0,47 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
70.323 TL
25.926 TL
Ürün Kodu : DE14467
0,43 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
76.842 TL
28.329 TL
Ürün Kodu : DE01240
0,62 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
130.525 TL
48.121 TL
Ürün Kodu : DE17570
0,61 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
139.787 TL
51.535 TL
Ürün Kodu : DE02141
0,66 Karat Elmas Küpe H VS 8 Ayar
%63
169.750 TL
62.582 TL
Ürün Kodu : DE15114
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
102.379 TL
37.744 TL
Ürün Kodu : DE04497
0,46 Karat Elmas Küpe W VS 8 Ayar
%63
114.931 TL
42.372 TL
Ürün Kodu : DE01288
0,57 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
99.308 TL
36.612 TL
Ürün Kodu : DE10150
0,42 Karat Elmas Küpe G VS-SI 8 Ayar
%78
95.001 TL
20.691 TL
Ürün Kodu : DE21894
0,40 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
77.350 TL
28.517 TL
Ürün Kodu : DE03769
0,59 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
118.555 TL
43.708 TL
Ürün Kodu : DE00311
0,43 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
103.125 TL
38.019 TL
Ürün Kodu : DE00120
0,33 Karat Elmas Küpe WH 8 Ayar
%63
73.784 TL
27.202 TL
Ürün Kodu : DE14471
0,34 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
75.932 TL
27.994 TL
Ürün Kodu : DE06026
0,22 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
52.462 TL
19.341 TL
Ürün Kodu : DE15008
0,20 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
62.048 TL
22.875 TL
Ürün Kodu : DE15006
0,26 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
69.344 TL
25.565 TL
Ürün Kodu : DE15007
0,17 Karat Elmas Küpe W VS-SI 8 Ayar
%63
57.214 TL
21.093 TL
Ürün Kodu : DE20135
0,08 Karat Elmas Küpe W 8 Ayar
%63
28.578 TL
10.536 TL
Ürün Kodu : DE19489
0,29 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
60.714 TL
22.384 TL
Ürün Kodu : DE19490
0,17 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
47.938 TL
17.674 TL
Ürün Kodu : DE19487
0,22 Karat Elmas Küpe İlizyon Küpe F-G SI 8 Ayar
%63
52.635 TL
19.405 TL
Ürün Kodu : DE15547
0,56 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 14 Ayar
%63
113.612 TL
41.886 TL
Ürün Kodu : DE01565
0,60 Karat Elmas Küpe Tektaş – H VS 8 Ayar
%63
123.674 TL
45.595 TL
Ürün Kodu : DE04553
0,58 Karat Elmas Küpe Tektaş – W SI 8 Ayar
%63
150.503 TL
55.487 TL
Ürün Kodu : DE01646
0,55 Karat Elmas Küpe Tektaş – 8 Ayar
%63
92.434 TL
34.078 TL
Ürün Kodu : DE23750
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar
%63
91.775 TL
33.835 TL
Ürün Kodu : DE02491
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W VS 8 Ayar
%63
59.080 TL
21.781 TL
Ürün Kodu : DE07940
0,29 Karat Elmas Küpe Tektaş – W 8 Ayar
%63
73.401 TL
27.061 TL
Ürün Kodu : DE01873
Ürün Kodu : DL00068
1,05 Karat Elmas Kelepçe Zümrüt W 8 Ayar
%63
120.932 TL
44.585 TL
Ürün Kodu : DL00026
33,06 Karat Elmas Kelepçe Yakut WH 14 Ayar
%63
606.952 TL
223.767 TL
Ürün Kodu : DB00578
4,62 Karat Elmas Kelepçe Yakut W 8 Ayar
%63
423.026 TL
155.958 TL
Ürün Kodu : DL00163
1,61 Karat Elmas Kelepçe Elmaslı 8 Ayar
%63
346.068 TL
127.586 TL
Ürün Kodu : DL01102
0,83 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 14 Ayar
%63
203.983 TL
75.203 TL
Ürün Kodu : DL00382
0,57 Karat Elmas Kelepçe W VS 14 Ayar
%63
216.931 TL
79.977 TL
Ürün Kodu : DL00225
14,53 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
2.282.571 TL
841.522 TL
Ürün Kodu : DL00168
10,67 Karat Elmas Kelepçe W VS 8 Ayar
%63
2.407.943 TL
887.743 TL
Ürün Kodu : DL00065
0,68 Karat Elmas Kelepçe 8 Ayar
%63
142.721 TL
52.618 TL
Ürün Kodu : DB00995
0,62 Karat Elmas Kelepçe WH VS 8 Ayar
%63
127.037 TL
46.835 TL
Ürün Kodu : DL00851
0,58 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
171.578 TL
63.256 TL
Ürün Kodu : DL01814
0,26 Karat Elmas Kelepçe G VS-SI 8 Ayar
%63
101.470 TL
37.409 TL
Ürün Kodu : DL00818
0,42 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
123.631 TL
45.579 TL
Ürün Kodu : DL00671
0,44 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
120.751 TL
44.518 TL
Ürün Kodu : DL01346
0,16 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
74.224 TL
27.364 TL
Ürün Kodu : DL00672
0,23 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
83.158 TL
30.658 TL
Ürün Kodu : DN19020
0,69 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
161.909 TL
59.692 TL
Ürün Kodu : DN45338
1,10 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
182.386 TL
67.241 TL
Ürün Kodu : DN00958
0,49 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
80.247 TL
29.585 TL
Ürün Kodu : DN01518
0,95 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
108.701 TL
40.075 TL
Ürün Kodu : DN21411
0,48 Karat Elmas Gerdanlık BR 8 Ayar
%63
140.227 TL
51.698 TL
Ürün Kodu : DN29419
0,87 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
159.773 TL
58.904 TL
Ürün Kodu : DN00937
0,88 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
125.995 TL
46.451 TL
Ürün Kodu : DN01175
0,69 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
115.997 TL
42.765 TL
Ürün Kodu : DN45293
0,39 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
65.041 TL
23.979 TL
Ürün Kodu : DN14762
0,38 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
98.737 TL
36.402 TL
Ürün Kodu : DN00969
0,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
99.927 TL
36.840 TL
Ürün Kodu : DN18928
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
80.586 TL
29.710 TL
Ürün Kodu : DN01168
0,39 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
83.525 TL
30.794 TL
Ürün Kodu : DN22722
0,36 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
116.313 TL
42.881 TL
Ürün Kodu : DN14705
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
66.974 TL
24.692 TL
Ürün Kodu : DN33061
0,24 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
82.831 TL
30.538 TL
Ürün Kodu : E2N0004
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
78.963 TL
29.111 TL
Ürün Kodu : DN21245
0,17 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
82.733 TL
30.501 TL
Ürün Kodu : DN00677
0,16 Karat Elmas Gerdanlık H-I VS-SI 8 Ayar
%63
40.907 TL
15.082 TL
Ürün Kodu : DN12804
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
51.777 TL
19.089 TL
Ürün Kodu : DL00270
0,15 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
82.620 TL
30.460 TL
Ürün Kodu : DL01053
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
77.990 TL
28.752 TL
Ürün Kodu : DL00812
0,09 Karat Elmas Kelepçe W 8 Ayar
%63
82.866 TL
30.551 TL
Ürün Kodu : DL02764
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
72.968 TL
26.901 TL
Ürün Kodu : DL02987
0,13 Karat Elmas Kelepçe W VS-SI 8 Ayar
%63
73.252 TL
27.006 TL
Ürün Kodu : DN31115
3,44 Karat Elmas Gerdanlık Gerdanlık W SI 14 Ayar
%63
688.618 TL
253.875 TL
Ürün Kodu : DN12151
0,27 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar
%63
115.847 TL
42.710 TL
Ürün Kodu : DN12189
0,13 Karat Elmas Gerdanlık İnci W 8 Ayar
%63
58.869 TL
21.703 TL
Ürün Kodu : DN28551
0,68 Karat Elmas Gerdanlık Safir W SI 14 Ayar
%63
164.128 TL
60.510 TL
Ürün Kodu : DN23342
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Safir G VS-SI 8 Ayar
%63
49.734 TL
18.336 TL
Ürün Kodu : DN14700
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
50.624 TL
18.663 TL
Ürün Kodu : DN10785
2,96 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
492.736 TL
181.658 TL
Ürün Kodu : DN11416
1,72 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS 8 Ayar
%63
285.660 TL
105.315 TL
Ürün Kodu : DN02941
1,13 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS-SI 8 Ayar
%63
222.028 TL
81.856 TL
Ürün Kodu : DN29997
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W SI 14 Ayar
%63
87.702 TL
32.334 TL
Ürün Kodu : DN00841
4,38 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
822.250 TL
303.141 TL
Ürün Kodu : DN12358
2,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
433.390 TL
159.779 TL
Ürün Kodu : DN11656
1,84 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
295.592 TL
108.977 TL
Ürün Kodu : DN11925
1,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
240.753 TL
88.759 TL
Ürün Kodu : DN21608
0,66 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
124.835 TL
46.023 TL
Ürün Kodu : DN24036
0,99 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
250.833 TL
92.476 TL
Ürün Kodu : DB00557
0,64 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar
%63
102.428 TL
37.763 TL
Ürün Kodu : DN16506
3,89 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
159.398 TL
58.766 TL
Ürün Kodu : DN02774
2,94 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
162.534 TL
59.922 TL
Ürün Kodu : DN00387
2,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
138.324 TL
50.996 TL
Ürün Kodu : DN16441
2,16 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
104.740 TL
38.615 TL
Ürün Kodu : DN16437
1,64 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
64.906 TL
23.929 TL
Ürün Kodu : DN12199
1,79 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
117.111 TL
43.176 TL
Ürün Kodu : DN02805
2,04 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
157.446 TL
58.046 TL
Ürün Kodu : DN02670
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Yakut H VS 8 Ayar
%63
66.930 TL
24.675 TL
Ürün Kodu : DN30186
1,37 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G SI 8 Ayar
%63
68.953 TL
25.421 TL
Ürün Kodu : DN01015
1,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
113.803 TL
41.956 TL
Ürün Kodu : DN45291
1,58 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
145.701 TL
53.716 TL
Ürün Kodu : DN12105
0,41 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar
%63
128.502 TL
47.375 TL
Ürün Kodu : DN01927
0,36 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
92.882 TL
34.243 TL
Ürün Kodu : DN02796
0,45 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı H VS 8 Ayar
%63
84.669 TL
31.215 TL
Ürün Kodu : DN02828
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W VS-SI 8 Ayar
%63
116.056 TL
42.787 TL
Ürün Kodu : DN11777
0,14 Karat Elmas Gerdanlık Elmaslı W 8 Ayar
%63
73.535 TL
27.110 TL
Ürün Kodu : DN26510
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 18 Ayar
%63
141.650 TL
52.222 TL
Ürün Kodu : DN11827
0,97 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
183.187 TL
67.536 TL
Ürün Kodu : DN12874
0,55 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
155.030 TL
57.155 TL
Ürün Kodu : DN45318
0,71 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
100.145 TL
36.921 TL
Ürün Kodu : DN28676
0,75 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
131.518 TL
48.487 TL
Ürün Kodu : DN12160
0,51 Karat Elmas Gerdanlık Safir W 8 Ayar
%63
88.899 TL
32.775 TL
Ürün Kodu : DN01034
3,74 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
240.682 TL
88.733 TL
Ürün Kodu : DN16491
2,34 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
99.889 TL
36.826 TL
Ürün Kodu : DN00608
2,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H SI 8 Ayar
%63
226.984 TL
83.683 TL
Ürün Kodu : DP01249
1,48 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
108.307 TL
39.930 TL
Ürün Kodu : DN11615
1,87 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
186.865 TL
68.892 TL
Ürün Kodu : DN02671
1,43 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS 8 Ayar
%63
99.320 TL
36.616 TL
Ürün Kodu : DN14755
1,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
88.638 TL
32.678 TL
Ürün Kodu : DN01902
1,19 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar
%63
93.041 TL
34.302 TL
Ürün Kodu : DN44685
1,25 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
106.013 TL
39.084 TL
Ürün Kodu : DN11652
1,54 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
141.415 TL
52.136 TL
Ürün Kodu : E2N0001
0,59 Karat Elmas Gerdanlık Yakut G VS-SI 8 Ayar
%63
67.429 TL
24.859 TL
Ürün Kodu : DN21239
0,38 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
82.604 TL
30.454 TL
Ürün Kodu : DN14774
0,56 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
166.627 TL
61.430 TL
Ürün Kodu : DN26080
0,35 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
114.515 TL
42.219 TL
Ürün Kodu : DN02770
0,42 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
88.493 TL
32.625 TL
Ürün Kodu : DN00883
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
113.382 TL
41.801 TL
Ürün Kodu : DN18288
0,30 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
75.088 TL
27.683 TL
Ürün Kodu : DN45438
0,82 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
163.627 TL
60.325 TL
Ürün Kodu : DN02797
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
95.347 TL
35.152 TL
Ürün Kodu : DN09947
0,48 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
96.092 TL
35.426 TL
Ürün Kodu : DN16700
0,83 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
68.839 TL
25.379 TL
Ürün Kodu : DN11907
0,85 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W 8 Ayar
%63
111.783 TL
41.211 TL
Ürün Kodu : DN16451
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
73.911 TL
27.249 TL
Ürün Kodu : DN16452
0,77 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
81.811 TL
30.162 TL
Ürün Kodu : DN01126
0,66 Karat Elmas Gerdanlık Yakut 8 Ayar
%63
141.964 TL
52.338 TL
Ürün Kodu : DN16495
0,61 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
109.133 TL
40.234 TL
Ürün Kodu : DN14744
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
119.722 TL
44.138 TL
Ürün Kodu : DN14745
0,93 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VS-SI 8 Ayar
%63
131.694 TL
48.552 TL
Ürün Kodu : DN45436
0,70 Karat Elmas Gerdanlık Yakut W VSSI 8 Ayar
%63
82.538 TL
30.430 TL
Ürün Kodu : DN21903
0,65 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 14 Ayar
%63
156.029 TL
57.524 TL
Ürün Kodu : DB06046
2,12 Karat Elmas Bileklik W SI 14 Ayar
%63
490.049 TL
180.668 TL
Ürün Kodu : DB00916
4,41 Karat Elmas Bileklik W VS 8 Ayar
%63
609.878 TL
224.845 TL
Ürün Kodu : DL00010
1,29 Karat Elmas Bileklik WH 8 Ayar
%63
276.648 TL
101.993 TL
Ürün Kodu : DN14761
1,20 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
236.840 TL
87.316 TL
Ürün Kodu : DN11128
1,40 Karat Elmas Gerdanlık W VS 8 Ayar
%63
228.196 TL
84.130 TL
Ürün Kodu : DN14798
0,95 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
239.628 TL
88.345 TL
Ürün Kodu : DN16566
0,84 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
172.311 TL
63.526 TL
Ürün Kodu : DN13872
0,83 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
200.073 TL
73.762 TL
Ürün Kodu : DN01886
0,81 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
130.904 TL
48.261 TL
Ürün Kodu : DN14791
0,89 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
159.971 TL
58.977 TL
Ürün Kodu : DN18278
0,74 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
127.674 TL
47.070 TL
Ürün Kodu : DN00301
0,93 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
346.663 TL
127.805 TL
Ürün Kodu : DN11642
0,45 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
138.407 TL
51.027 TL
Ürün Kodu : DN02700
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
52.227 TL
19.255 TL
Ürün Kodu : DN16621
0,21 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
57.250 TL
21.106 TL
Ürün Kodu : DN31156
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
63.601 TL
23.448 TL
Ürün Kodu : DN42369
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
68.264 TL
25.167 TL
Ürün Kodu : DN45276
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
67.031 TL
24.713 TL
Ürün Kodu : DN17936
0,26 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
71.841 TL
26.486 TL
Ürün Kodu : DN01915
0,25 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
78.410 TL
28.908 TL
Ürün Kodu : DN02885
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
50.042 TL
18.449 TL
Ürün Kodu : DN11710
0,23 Karat Elmas Gerdanlık H VS-SI 8 Ayar
%63
65.166 TL
24.025 TL
Ürün Kodu : DN34429
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
59.754 TL
22.030 TL
Ürün Kodu : DN14805
0,36 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
69.429 TL
25.597 TL
Ürün Kodu : DN12664
0,43 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
99.939 TL
36.845 TL
Ürün Kodu : DN42378
0,19 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
62.367 TL
22.993 TL
Ürün Kodu : DN47046
0,20 Karat Elmas Gerdanlık W SI 8 Ayar
%63
53.301 TL
19.651 TL
Ürün Kodu : DN19410
0,13 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
43.459 TL
16.022 TL
Ürün Kodu : DN28680
0,17 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
53.272 TL
19.640 TL
Ürün Kodu : DN00004
0,08 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar
%63
83.219 TL
30.681 TL
Ürün Kodu : DN29275
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
45.301 TL
16.701 TL
Ürün Kodu : DN29272
0,12 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
48.617 TL
17.924 TL
Ürün Kodu : DN22619
0,13 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
62.118 TL
22.901 TL
Ürün Kodu : DN14776
0,09 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
62.854 TL
23.172 TL
Ürün Kodu : DN21453
0,60 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
128.649 TL
47.429 TL
Ürün Kodu : DN12528
0,57 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
142.533 TL
52.548 TL
Ürün Kodu : DN01905
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W VS 8 Ayar
%63
72.494 TL
26.726 TL
Ürün Kodu : DN12324
0,94 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt H VS-SI 8 Ayar
%63
98.011 TL
36.134 TL
Ürün Kodu : DN12218
0,96 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
135.166 TL
49.832 TL
Ürün Kodu : DN16486
1,16 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
108.489 TL
39.997 TL
Ürün Kodu : DN01900
0,84 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt 8 Ayar
%63
78.008 TL
28.759 TL
Ürün Kodu : DN12359
0,75 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
57.769 TL
21.298 TL
Ürün Kodu : DN16461
0,82 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
75.179 TL
27.717 TL
Ürün Kodu : DN44924
0,73 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
72.193 TL
26.616 TL
Ürün Kodu : DN16480
0,44 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
86.783 TL
31.994 TL
Ürün Kodu : DN28343
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W 8 Ayar
%63
61.941 TL
22.836 TL
Ürün Kodu : DN16489
0,38 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
42.938 TL
15.830 TL
Ürün Kodu : DN14743
0,33 Karat Elmas Gerdanlık Zümrüt W VS-SI 8 Ayar
%63
54.263 TL
20.005 TL
Ürün Kodu : DN14192
0,27 Karat Elmas Gerdanlık W VS 14 Ayar
%63
77.979 TL
28.749 TL
Ürün Kodu : DN37719
0,82 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
153.787 TL
56.697 TL
Ürün Kodu : DN09946
0,47 Karat Elmas Gerdanlık H VS 8 Ayar
%63
83.457 TL
30.768 TL
Ürün Kodu : DN19029
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
102.554 TL
37.809 TL
Ürün Kodu : DN32685
0,31 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
69.396 TL
25.585 TL
Ürün Kodu : DN27703
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
98.662 TL
36.374 TL
Ürün Kodu : DN45341
0,32 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
68.601 TL
25.291 TL
Ürün Kodu : DN00179
0,41 Karat Elmas Gerdanlık WH 8 Ayar
%63
82.601 TL
30.453 TL
Ürün Kodu : DN45366
0,35 Karat Elmas Gerdanlık W 8 Ayar
%63
71.438 TL
26.337 TL
Ürün Kodu : DN12096
0,28 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
73.274 TL
27.014 TL
Ürün Kodu : DN18295
0,23 Karat Elmas Gerdanlık W VS-SI 8 Ayar
%63
89.207 TL
32.888 TL
Ürün Kodu : DN25992
0,25 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – G VS-SI 8 Ayar
%63
83.643 TL
30.837 TL
Ürün Kodu : DN43560
0,12 Karat Elmas Gerdanlık Tektaş – W 8 Ayar
%63
65.996 TL
24.331 TL
Ürün Kodu : DN20050
0,20 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
67.836 TL
25.010 TL
Ürün Kodu : DN22593
0,52 Karat Elmas Gerdanlık G VS-SI 8 Ayar
%63
70.259 TL
25.903 TL
Ürün Kodu : DB03000
0,69 Karat Elmas Bileklik Zümrüt W 8 Ayar
%63
82.226 TL
30.424 TL
Ürün Kodu : DR03617
4,79 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
136.773 TL
95.141 TL
Ürün Kodu : DR07514
3,82 Karat Pırlanta Yüzük G-H VS 18 Ayar
%30
121.475 TL
84.499 TL
Ürün Kodu : DR03064
1,47 Karat Pırlanta Yüzük H SI 18 Ayar
%30
122.244 TL
85.034 TL
Ürün Kodu : DSR0665
0,71 Karat Pırlanta Yüzük H VS 18 Ayar
%30
65.462 TL
45.536 TL
Ürün Kodu : DR95551
4,55 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
53.192 TL
37.001 TL
Ürün Kodu : DR119978
2,89 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
43.404 TL
30.192 TL
Ürün Kodu : DR100987
2,44 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar
%30
59.823 TL
41.613 TL
Ürün Kodu : DR109139
2,30 Karat Pırlanta Yüzük MRG. SI 14 Ayar
%30
62.665 TL
43.591 TL
Ürün Kodu : DR101004
1,65 Karat Pırlanta Yüzük TOPAZ VS-SI 14 Ayar
%30
65.728 TL
45.721 TL
Ürün Kodu : DR107107
1,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
29.458 TL
20.491 TL
Ürün Kodu : DR82294
1,51 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
59.267 TL
41.226 TL
Ürün Kodu : DR116028
1,37 Karat Pırlanta Yüzük MRG VS-SI 14 Ayar
%30
34.460 TL
23.971 TL
Ürün Kodu : DR83879
1,34 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
36.712 TL
25.538 TL
Ürün Kodu : DR109186
1,28 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
35.758 TL
24.873 TL
Ürün Kodu : DR101026
1,25 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar
%30
48.158 TL
33.499 TL
Ürün Kodu : DR121415
0,91 Karat Pırlanta Yüzük TRMLN SI 14 Ayar
%30
37.729 TL
26.245 TL
Ürün Kodu : DR107189
0,86 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
29.178 TL
20.296 TL
Ürün Kodu : DR61891
0,95 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
41.275 TL
28.711 TL
Ürün Kodu : DR113938
1,00 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
46.117 TL
32.079 TL
Ürün Kodu : DR118983
0,75 Karat Pırlanta Yüzük F VS-SI 14 Ayar
%30
42.122 TL
29.300 TL
Ürün Kodu : DR73605
0,89 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
44.031 TL
30.628 TL
Ürün Kodu : DR110944
0,76 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
30.710 TL
21.362 TL
Ürün Kodu : DR107965
0,65 Karat Pırlanta Yüzük TPZ SI 14 Ayar
%30
27.676 TL
19.252 TL
Ürün Kodu : DR75439
0,48 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
28.001 TL
19.477 TL
Ürün Kodu : DR110876
0,58 Karat Pırlanta Yüzük F-G SI 14 Ayar
%30
32.216 TL
22.409 TL
Ürün Kodu : DR120370
0,44 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
26.729 TL
18.593 TL
Ürün Kodu : DR112089
0,59 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
29.977 TL
20.852 TL
Ürün Kodu : DR99202
0,76 Karat Pırlanta Yüzük TURM SI 14 Ayar
%30
45.751 TL
31.825 TL
Ürün Kodu : DR117512
0,47 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
35.423 TL
24.641 TL
Ürün Kodu : DR112544
0.37 Karat Blue Topaz Baget Yüzük 14 Ayar
%30
25.292 TL
17.593 TL
Ürün Kodu : DR107963
0,48 Karat Pırlanta Yüzük MRG SI 14 Ayar
%30
29.465 TL
20.496 TL
Ürün Kodu : DR70570
0,26 Karat Morganit Yüzük 14 Ayar
%30
23.462 TL
16.320 TL
Ürün Kodu : DR37716
0,34 Karat Pırlanta Yüzük G VS-SI 14 Ayar
%30
25.722 TL
17.892 TL
Ürün Kodu : DR109999
Ürün Kodu : DR57702
1,60 Karat Pırlanta Yüzük GREEN SI 8 Ayar
%30
19.873 TL
13.824 TL
Ürün Kodu : DR00847
1,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt G-H VSSI 18 Ayar
%30
141.981 TL
98.763 TL
Ürün Kodu : DR02281
0,78 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
84.338 TL
58.666 TL
Ürün Kodu : DR03803
0,68 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
67.890 TL
47.225 TL
Ürün Kodu : DR01180
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 18 Ayar
%30
38.956 TL
27.098 TL
Ürün Kodu : DR01258
0,61 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VSSI 18 Ayar
%30
52.988 TL
36.859 TL
Ürün Kodu : DR107686
0,57 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 18 Ayar
%30
97.569 TL
67.870 TL
Ürün Kodu : DR21956
1,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar
%30
76.359 TL
53.115 TL
Ürün Kodu : DR118987
1,00 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar
%30
50.253 TL
34.956 TL
Ürün Kodu : DR115051
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
42.262 TL
29.398 TL
Ürün Kodu : DR107121
0,85 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
42.989 TL
29.904 TL
Ürün Kodu : DR121791
0,79 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
40.985 TL
28.510 TL
Ürün Kodu : DR83016
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
59.115 TL
41.121 TL
Ürün Kodu : DR123078
0,94 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
57.686 TL
40.127 TL
Ürün Kodu : DR102065
0,59 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F VS-SI 14 Ayar
%30
40.032 TL
27.846 TL
Ürün Kodu : DR124080
0,71 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.593 TL
32.410 TL
Ürün Kodu : DR118970
1,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
102.473 TL
71.281 TL
Ürün Kodu : DR115607
0,50 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
35.379 TL
24.610 TL
Ürün Kodu : DR81021
0,55 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
38.019 TL
26.447 TL
Ürün Kodu : DR73509
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.523 TL
32.362 TL
Ürün Kodu : DR08171
0,45 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS-SI 14 Ayar
%30
49.766 TL
34.617 TL
Ürün Kodu : DR125134
0,58 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.954 TL
32.662 TL
Ürün Kodu : DR115920
0,43 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
30.951 TL
21.530 TL
Ürün Kodu : DR121661
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
38.143 TL
26.533 TL
Ürün Kodu : DR124870
0,30 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
20.587 TL
14.320 TL
Ürün Kodu : DR124946
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
27.581 TL
19.185 TL
Ürün Kodu : DR72709
0,37 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
25.705 TL
17.880 TL
Ürün Kodu : DR124911
0,21 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt 14 Ayar
%30
18.280 TL
12.716 TL
Ürün Kodu : DR124992
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
46.006 TL
32.002 TL
Ürün Kodu : DR110507
0,22 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
23.203 TL
16.140 TL
Ürün Kodu : DR109926
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt F-G SI 14 Ayar
%30
33.429 TL
23.253 TL
Ürün Kodu : DR06884
1,03 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
61.468 TL
42.758 TL
Ürün Kodu : DR06879
0,98 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
60.794 TL
42.289 TL
Ürün Kodu : DSR0774
0,70 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
43.077 TL
29.965 TL
Ürün Kodu : DSR0782
0,64 Karat Pırlanta Yüzük Zümrüt H VS 8 Ayar
%30
48.271 TL
33.577 TL
Ürün Kodu : DR09478
1,14 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 18 Ayar
%30
73.058 TL
50.819 TL
Ürün Kodu : DR03806
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 18 Ayar
%30
64.948 TL
45.179 TL
Ürün Kodu : DR00200
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut 18 Ayar
%30
29.649 TL
20.624 TL
Ürün Kodu : DR24797
6,48 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
96.957 TL
67.444 TL
Ürün Kodu : DR40513
2,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
82.931 TL
57.688 TL
Ürün Kodu : DR42159
1,59 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
35.725 TL
24.851 TL
Ürün Kodu : DR86309
1,57 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
42.346 TL
29.456 TL
Ürün Kodu : DR94805
1,27 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
33.744 TL
23.472 TL
Ürün Kodu : DR78705
1,42 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
49.771 TL
34.621 TL
Ürün Kodu : DR08197
1,50 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
77.637 TL
54.005 TL
Ürün Kodu : DR85563
1,75 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
84.938 TL
59.084 TL
Ürün Kodu : DR57734
1,31 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.111 TL
33.467 TL
Ürün Kodu : DR86065
1,08 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
39.502 TL
27.478 TL
Ürün Kodu : DR80982
0,89 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
34.766 TL
24.183 TL
Ürün Kodu : DR114056
0,83 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar
%30
21.606 TL
15.029 TL
Ürün Kodu : DR17757
1,23 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
55.319 TL
38.480 TL
Ürün Kodu : DR75555
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
27.240 TL
18.948 TL
Ürün Kodu : DR08206
0,73 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
46.876 TL
32.607 TL
Ürün Kodu : DR73533
0,92 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
39.712 TL
27.624 TL
Ürün Kodu : DR08202
0,87 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS-SI 14 Ayar
%30
62.135 TL
43.222 TL
Ürün Kodu : DR118961
1,49 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB SI 14 Ayar
%30
103.650 TL
72.100 TL
Ürün Kodu : DR80960
0,81 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
40.107 TL
27.899 TL
Ürün Kodu : DR48335
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
36.043 TL
25.072 TL
Ürün Kodu : DR124037
0,91 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.003 TL
33.391 TL
Ürün Kodu : DR110871
0,69 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
32.368 TL
22.515 TL
Ürün Kodu : DR39848
1,09 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
71.826 TL
49.963 TL
Ürün Kodu : DR124964
0,39 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar
%30
27.183 TL
18.908 TL
Ürün Kodu : DR124900
0,32 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RB 14 Ayar
%30
19.076 TL
13.269 TL
Ürün Kodu : DR85875
0,54 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F VS-SI 14 Ayar
%30
41.916 TL
29.157 TL
Ürün Kodu : DR114734
0,29 Karat Pırlanta Yüzük Yakut RUBY SI 14 Ayar
%30
18.993 TL
13.212 TL
Ürün Kodu : DR64331
0,33 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
48.757 TL
33.916 TL
Ürün Kodu : DR12535
0,35 Karat Pırlanta Yüzük Yakut G VS-SI 14 Ayar
%30
38.017 TL
26.445 TL
Ürün Kodu : DR78701
0,47 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
47.913 TL
33.329 TL
Ürün Kodu : DR110597
0,28 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
22.094 TL
15.369 TL
Ürün Kodu : DR110533
0,18 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
21.538 TL
14.982 TL
Ürün Kodu : DR110506
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 14 Ayar
%30
21.642 TL
15.054 TL
Ürün Kodu : DSR0771
1,17 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
36.637 TL
25.485 TL
Ürün Kodu : DR06438
0,90 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
38.456 TL
26.751 TL
Ürün Kodu : DR06887
1,04 Karat Pırlanta Yüzük Yakut H VS 8 Ayar
%30
58.143 TL
40.445 TL
Ürün Kodu : DSR0750
0,82 Karat Pırlanta Yüzük Yakut F-G SI 8 Ayar
%30
64.768 TL
45.053 TL
Ürün Kodu : DR02971
0,16 Karat Pırlanta Yüzük Yarım Tur Yüzük 18 Ayar
%30
36.248 TL
25.215 TL
Ürün Kodu : DR118645
Ürün Kodu : DR118152
Ürün Kodu : DR118651
Ürün Kodu : DR115247
Ürün Kodu : DR97803
Ürün Kodu : DR60990
Ürün Kodu : DR64389
Ürün Kodu : DR98044
Ürün Kodu : DR68961
Ürün Kodu : DR117620
Ürün Kodu : DR62285
Ürün Kodu : DR55798
Ürün Kodu : DR66966
Ürün Kodu : DR120183
Ürün Kodu : DR99154
Ürün Kodu : DR06699
Ürün Kodu : DR07700
Ürün Kodu : DR02705
Ürün Kodu : DR72572
Ürün Kodu : DR108174
Ürün Kodu : DR104958
Ürün Kodu : DR104957
Ürün Kodu : DR112631
1,69 Karat Pırlanta Yüzük Tam Tur Yüzük F SI 14 Ayar
%30
130.254 TL
90.606 TL
Ürün Kodu : DR60801
Ürün Kodu : DR60802
Ürün Kodu : DR35231
Ürün Kodu : DR112214
Ürün Kodu : DR72546
Ürün Kodu : DR72042
Ürün Kodu : DR83858
Ürün Kodu : DR72596
Ürün Kodu : DR97230
Ürün Kodu : DR83110
Ürün Kodu : DR112197
Ürün Kodu : DR124778
Ürün Kodu : DR112135
Ürün Kodu : DR14084
Ürün Kodu : DR105487
Ürün Kodu : DR75291
Ürün Kodu : DR110228
Ürün Kodu : DR57185
Ürün Kodu : DR83191
Ürün Kodu : DR83122
Ürün Kodu : DR04074
Ürün Kodu : DR89212
Ürün Kodu : DR27762
Ürün Kodu : DR59413
Ürün Kodu : DR18538
Ürün Kodu : DR17404
Ürün Kodu : DR91714
Ürün Kodu : DR27474
Ürün Kodu : DR89678
Ürün Kodu : DR61849
Ürün Kodu : DR18373
Ürün Kodu : DR77672
Ürün Kodu : DR64477
Ürün Kodu : DR124362
Ürün Kodu : DR12291
Ürün Kodu : DR80319
Ürün Kodu : DR94832
Ürün Kodu : DR89673
Ürün Kodu : DR24652
Ürün Kodu : DR97424
Ürün Kodu : DR88394
Ürün Kodu : DR94896
Ürün Kodu : DR68165
Ürün Kodu : DR106299
Ürün Kodu : DR109516
Ürün Kodu : DR109515
Ürün Kodu : DR59733
Ürün Kodu : DR94874
Ürün Kodu : DR80009
Ürün Kodu : DR66690
Ürün Kodu : DR103017
Ürün Kodu : DR96879
Ürün Kodu : DR96882
Ürün Kodu : DR77911
Ürün Kodu : DR106355
Ürün Kodu : DR103081
Ürün Kodu : DR103053
Ürün Kodu : DR70185
Ürün Kodu : DR101451
Ürün Kodu : DR101534
Ürün Kodu : DR66392
Ürün Kodu : DR66289
Ürün Kodu : DR121084
Ürün Kodu : DR103827
Ürün Kodu : DR49174
Ürün Kodu : DR07910
Ürün Kodu : DR00740
Ürün Kodu : DR109340
Ürün Kodu : DR01179
Ürün Kodu : DR89772
Ürün Kodu : DR103920
Ürün Kodu : DR121916
Ürün Kodu : DR74999
Ürün Kodu : DR113965
Ürün Kodu : DR121789
Ürün Kodu : DR96705
Ürün Kodu : DR110341
Ürün Kodu : DR56849
Ürün Kodu : DR76492
Ürün Kodu : DR80267
Ürün Kodu : DR92497
Ürün Kodu : DR76272
Ürün Kodu : DR105035
Ürün Kodu : DR107991
Ürün Kodu : DR78620
Ürün Kodu : DR92490
Ürün Kodu : DR124426
Ürün Kodu : DR124784
Ürün Kodu : DR123990
Ürün Kodu : DR86001
Ürün Kodu : DR33322
Ürün Kodu : DR33204
Ürün Kodu : DR110208
Ürün Kodu : DR22163
Ürün Kodu : DR32125
Ürün Kodu : DR24548
Ürün Kodu : DR64607
Ürün Kodu : DR41082
Ürün Kodu : DR102123
Ürün Kodu : DR111663
0,50 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
43.619 TL
30.342 TL
Ürün Kodu : DR83064
0,57 Karat Pırlanta Yüzük İlizyon Yüzük F-G SI 8 Ayar
%30
44.137 TL
30.702 TL
Ürün Kodu : DR112264
Ürün Kodu : DR105550
Ürün Kodu : DR93917
Ürün Kodu : DR108237
Ürün Kodu : DR100376
Ürün Kodu : DR122549
Ürün Kodu : DR69655
Ürün Kodu : DR60268
Ürün Kodu : DR120935
Ürün Kodu : DR111526
Ürün Kodu : DR94020
Ürün Kodu : DR00998
0,81 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 18 Ayar
%30
166.701 TL
115.959 TL
Ürün Kodu : DR09545
0,51 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar
%30
151.044 TL
105.068 TL
Ürün Kodu : DR105056
0,34 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 18 Ayar
%30
63.340 TL
44.060 TL
Ürün Kodu : DR05782
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 18 Ayar
%30
66.359 TL
46.160 TL
Ürün Kodu : DR41014
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 18 Ayar
%30
57.701 TL
40.138 TL
Ürün Kodu : DR06829
0,16 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 18 Ayar
%30
50.119 TL
34.863 TL
Ürün Kodu : DR20698
0,85 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
144.898 TL
100.792 TL
Ürün Kodu : DR20709
0,84 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
142.854 TL
99.371 TL
Ürün Kodu : DR26859
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
137.957 TL
95.964 TL
Ürün Kodu : DR26875
0,80 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
132.849 TL
92.411 TL
Ürün Kodu : DR123716
0,75 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
137.590 TL
95.709 TL
Ürün Kodu : DR78112
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
127.218 TL
88.494 TL
Ürün Kodu : DR37211
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
118.443 TL
82.390 TL
Ürün Kodu : DR53285
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
126.222 TL
87.801 TL
Ürün Kodu : DR25666
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
117.526 TL
81.752 TL
Ürün Kodu : DR123675
0,70 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
113.152 TL
78.709 TL
Ürün Kodu : DR123670
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
113.938 TL
79.256 TL
Ürün Kodu : DR19716
0,65 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
113.938 TL
79.256 TL
Ürün Kodu : DR37353
0,62 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
96.991 TL
67.468 TL
Ürün Kodu : DR120505
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
103.225 TL
71.804 TL
Ürün Kodu : DR26956
0,61 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
92.565 TL
64.389 TL
Ürün Kodu : DR26957
0,60 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
103.225 TL
71.804 TL
Ürün Kodu : DR86150
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
Ürün Kodu : DR37074
0,59 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
90.862 TL
63.204 TL
Ürün Kodu : DR79558
0,58 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
101.339 TL
70.493 TL
Ürün Kodu : DR123683
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
88.269 TL
61.401 TL
Ürün Kodu : DR33746
0,54 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
81.930 TL
56.992 TL
Ürün Kodu : DR20647
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
74.230 TL
51.635 TL
Ürün Kodu : DR120537
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
81.983 TL
57.028 TL
Ürün Kodu : DR107534
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
76.325 TL
53.092 TL
Ürün Kodu : DR73078
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
73.497 TL
51.125 TL
Ürün Kodu : DR72774
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
74.832 TL
52.054 TL
Ürün Kodu : DR15443
0,49 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar
%30
128.658 TL
89.495 TL
Ürün Kodu : DR31574
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
71.139 TL
49.485 TL
Ürün Kodu : DR105027
0,45 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
68.494 TL
47.645 TL
Ürün Kodu : DR63302
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
61.055 TL
42.470 TL
Ürün Kodu : DR86925
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
58.802 TL
40.903 TL
Ürün Kodu : DR120616
0,41 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
64.853 TL
45.112 TL
Ürün Kodu : DR11100
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
60.374 TL
41.997 TL
Ürün Kodu : DR102897
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
58.148 TL
40.448 TL
Ürün Kodu : DR120790
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
58.933 TL
40.995 TL
Ürün Kodu : DR120791
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
54.874 TL
38.170 TL
Ürün Kodu : DR10489
0,38 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
52.830 TL
36.749 TL
Ürün Kodu : DR30991
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
58.253 TL
40.521 TL
Ürün Kodu : DR36333
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
52.228 TL
36.330 TL
Ürün Kodu : DR08290
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
58.255 TL
40.523 TL
Ürün Kodu : DR56234
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
52.228 TL
36.330 TL
Ürün Kodu : DR84278
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
48.639 TL
33.834 TL
Ürün Kodu : DR123429
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.833 TL
32.577 TL
Ürün Kodu : DR13412
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
51.599 TL
35.893 TL
Ürün Kodu : DR57337
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
48.037 TL
33.415 TL
Ürün Kodu : DR23257
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 14 Ayar
%30
49.150 TL
34.189 TL
Ürün Kodu : DR119727
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.256 TL
32.176 TL
Ürün Kodu : DR105347
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
50.316 TL
35.000 TL
Ürün Kodu : DR105348
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F VS 14 Ayar
%30
49.136 TL
34.179 TL
Ürün Kodu : DR105355
0,28 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
46.859 TL
32.595 TL
Ürün Kodu : DR74744
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
43.349 TL
30.154 TL
Ürün Kodu : DR70055
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 14 Ayar
%30
43.588 TL
30.320 TL
Ürün Kodu : DR43011
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
47.723 TL
33.197 TL
Ürün Kodu : DR105334
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
44.449 TL
30.919 TL
Ürün Kodu : DR19426
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
42.799 TL
29.771 TL
Ürün Kodu : DR48267
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
46.518 TL
32.358 TL
Ürün Kodu : DR87311
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 14 Ayar
%30
31.431 TL
21.864 TL
Ürün Kodu : DR87806
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
39.865 TL
27.731 TL
Ürün Kodu : DR87789
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
38.372 TL
26.692 TL
Ürün Kodu : DR105004
0,21 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
37.875 TL
26.346 TL
Ürün Kodu : DR123217
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
42.223 TL
29.371 TL
Ürün Kodu : DR11997
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar
%30
44.144 TL
30.707 TL
Ürün Kodu : DR73119
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
39.315 TL
27.348 TL
Ürün Kodu : DR00885
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
46.307 TL
32.212 TL
Ürün Kodu : DR89603
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E VS 14 Ayar
%30
38.373 TL
26.693 TL
Ürün Kodu : DR86582
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
41.070 TL
28.569 TL
Ürün Kodu : DR89815
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
36.513 TL
25.398 TL
Ürün Kodu : DR123736
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 14 Ayar
%30
38.687 TL
26.911 TL
Ürün Kodu : DR63402
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
36.015 TL
25.052 TL
Ürün Kodu : DR56262
0,15 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
34.679 TL
24.123 TL
Ürün Kodu : DR94088
0,13 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük D SI 14 Ayar
%30
40.179 TL
27.949 TL
Ürün Kodu : DR87252
0,12 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
29.859 TL
20.771 TL
Ürün Kodu : DR89950
0,10 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
27.319 TL
19.003 TL
Ürün Kodu : DR89808
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
26.376 TL
18.348 TL
Ürün Kodu : DSR0355
0,09 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 14 Ayar
%30
25.931 TL
18.038 TL
Ürün Kodu : DR09049
0,06 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
52.527 TL
36.539 TL
Ürün Kodu : DR67718
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 14 Ayar
%30
37.140 TL
25.835 TL
Ürün Kodu : DR93173
0,03 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
16.273 TL
11.319 TL
Ürün Kodu : DR47214
0,02 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 14 Ayar
%30
18.284 TL
12.718 TL
Ürün Kodu : DR85155
0,72 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
90.050 TL
62.639 TL
Ürün Kodu : DR85162
0,56 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
88.709 TL
61.707 TL
Ürün Kodu : DR85254
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
61.998 TL
43.126 TL
Ürün Kodu : DR85229
0,52 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
59.693 TL
41.523 TL
Ürün Kodu : DR61262
0,50 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
61.238 TL
42.598 TL
Ürün Kodu : DR75992
0,43 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
54.455 TL
37.879 TL
Ürün Kodu : DR85189
0,42 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
46.178 TL
32.121 TL
Ürün Kodu : DR104163
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
50.788 TL
35.328 TL
Ürün Kodu : DR68440
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
47.278 TL
32.887 TL
Ürün Kodu : DR68450
0,40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
45.523 TL
31.666 TL
Ürün Kodu : DR57805
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
44.868 TL
31.210 TL
Ürün Kodu : DR58374
0,37 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
41.751 TL
29.042 TL
Ürün Kodu : DR85328
0,36 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
39.630 TL
27.566 TL
Ürün Kodu : DR61260
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
44.187 TL
30.737 TL
Ürün Kodu : DR123894
0,35 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
44.187 TL
30.737 TL
Ürün Kodu : DR122440
0,33 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
41.201 TL
28.660 TL
Ürün Kodu : DR78856
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
36.329 TL
25.271 TL
Ürün Kodu : DR71170
0,32 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
34.993 TL
24.342 TL
Ürün Kodu : DR92570
0,31 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
38.398 TL
26.710 TL
Ürün Kodu : DR104579
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
35.727 TL
24.852 TL
Ürün Kodu : DR78171
0,30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
34.417 TL
23.941 TL
Ürün Kodu : DR71154
0,29 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
34.817 TL
24.219 TL
Ürün Kodu : DR123876
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
35.124 TL
24.433 TL
Ürün Kodu : DR72986
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar
%30
25.145 TL
17.491 TL
Ürün Kodu : DR66713
0,27 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
31.484 TL
21.900 TL
Ürün Kodu : DR104538
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
34.522 TL
24.014 TL
Ürün Kodu : DR66615
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
32.138 TL
22.355 TL
Ürün Kodu : DR78150
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
26.762 TL
18.617 TL
Ürün Kodu : DR79936
0,25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
30.960 TL
21.536 TL
Ürün Kodu : DR115087
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
33.291 TL
23.157 TL
Ürün Kodu : DR71071
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI. 8 Ayar
%30
23.311 TL
16.216 TL
Ürün Kodu : DR84846
0,23 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H VS 8 Ayar
%30
27.915 TL
19.417 TL
Ürün Kodu : DR97015
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
30.331 TL
21.098 TL
Ürün Kodu : DR71102
0,22 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
27.188 TL
18.912 TL
Ürün Kodu : DR103848
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
29.755 TL
20.698 TL
Ürün Kodu : DR83774
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G SI 8 Ayar
%30
27.686 TL
19.259 TL
Ürün Kodu : DR47662
0,20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
26.664 TL
18.548 TL
Ürün Kodu : DR84911
0,19 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük G VS 8 Ayar
%30
26.434 TL
18.388 TL
Ürün Kodu : DR124353
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük E SI 8 Ayar
%30
28.576 TL
19.878 TL
Ürün Kodu : DR85028
0,18 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük H SI 8 Ayar
%30
25.617 TL
17.819 TL
Ürün Kodu : DR92161
0,17 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük F SI 8 Ayar
%30
26.742 TL
18.602 TL
Ürün Kodu : DR111070