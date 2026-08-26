Altın Pembe Mineli Halhal
Ürün Kodu : H001486
24.684 TL
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pembe Mineli Halhal T10981
14 Ayar, Altın, 2.27 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Canlı pembe tonların romantik enerjisi, ince işçilikle işlenen mine detaylarında hayat buluyor. Adımlarınıza tatlı ve dinamik bir hava katan bu renkli tasarım, şıklığınızı neşeli bir zarafetle tamamlıyor. Stilinize feminen ve sıcak bir dokunuş.
Altın Pembe Mineli Halhal
PEŞİN FİYATINA 8.228 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.684 TL
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