1.42 Karat Pırlanta Renkli Taş Küpe
Ürün Kodu : DE28138
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30.994 TL
PEŞİN FİYATINA 10.331 TL x 3 Taksit
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1.42 Karat Pırlanta Renkli Taş Küpe T10924
14 Ayar, Rose Altın, 2.04 gr
Taş: Smokey
Ağırlık: 1.32 Karat
Kesim: Oval
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.06 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Farklı renk tonlarının armoni içindeki uyumu, ışığı yansıtan detaylarla buluşarak canlı bir dinamizm yaratıyor. Tasarımdaki renkli geçişler stiline enerjik ve çağdaş bir hava katarken zarafetinden ödün vermiyor. Özgün tarzını vurgulamak isteyenler için estetik bir dokunuş.
1.42 Karat Pırlanta Renkli Taş Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.331 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.994 TL
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