10.27 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
Ürün Kodu : DB17909
254.506 TL
PEŞİN FİYATINA 84.835 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.27 Karat Pırlanta Yakut Bileklik T10918
14 Ayar, Beyaz Altın, 10.07 gr
Taş: Lab Yakut
Ağırlık: 7.61 Karat
Kesim: Emerald
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 2.66 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tutkunun simgesi kırmızı, devasa ışıltı sarmalıyla birleşerek bilekte nefes kesici bir ihtişam yaratıyor. Her bir detayındaki usta işçilik ve yoğun renk doygunluğu tasarımı sarsılmaz bir lükse dönüştürüyor. Unutulmaz gecelere damga vuracak muazzam bir dokunuş.
10.27 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
PEŞİN FİYATINA 84.835 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
254.506 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : DR101012
1.20 Karat Pırlanta Baget Yakut Yüzük
%0
38.352 TL
38.352 TL
Ürün Kodu : DN22004
1.27 Karat Pırlanta Yakut Kolye
%0
46.248 TL
46.248 TL
Ürün Kodu : DE20468
2.22 Karat Pırlanta Yakut Küpe
%0
52.704 TL
52.704 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL