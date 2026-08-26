0.50 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
Ürün Kodu : DR166690
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56.602 TL
PEŞİN FİYATINA 18.867 TL x 3 Taksit
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0.50 Karat Pırlanta Yakut Yüzük T10952
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.11 gr
Taş: Yakut
Ağırlık: 0.30 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yakudun büyüleyici kırmızısı, parlak detayların sunduğu zıtlıkla parmakta tutku dolu bir kıvılcım çakıyor. Sıcak ve iddialı rengin kazandırdığı enerji tasarıma zamansız bir lüks katarken odağı üzerinize topluyor. Şıklığına tutkulu bir imza atmak isteyenlere özel.
0.50 Karat Pırlanta Yakut Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.867 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.602 TL
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