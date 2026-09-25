0.34 Karat Elmas Gül Kolye
Ürün Kodu : DN68974
41.746 TL
PEŞİN FİYATINA 13.915 TL x 3 Taksit
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0.34 Karat Elmas Gül Kolye T11117
8 Ayar, Rose Altın, 3.08 gr
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Taş: Elmas
Ağırlık: 0.26 Karat
Renk: W
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Narin gül formunun zarif işçilikle buluşması. Otantik detayları sevenler için çabasız bir zarafet.
0.34 Karat Elmas Gül Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.915 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.746 TL