Bir Aşk Var Bir de LİZAY
9.990 TL ve Üzeri Alışverişlerde Pırlantalı Aura Kolye Hediye!
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Pırlanta modellerinde indirimi kaçırmayın!
Lizay Pırlanta kalitesi ve güvencesi ile en şık pırlantalara, sigortalı gönderim farklı ile sahip olun!
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Altın Ürünler
Altın Ürünler
Altın Zincir
Altın Trend Kolye
Altın Tasarım Kolye
Altın Harf Kolye
Altın Kalp Kolye
Altın Suyolu Kolye
Altın Nazar Boncuklu Kolye
Altın Kolye Ucu
Yüzük
Pırlanta Ürünler
Pırlanta Ürünler
Tektaş Yüzükler
Beştaş Yüzükler
Tasarım Yüzükler
Trend Yüzükler
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%
40
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0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
30.125
TL
18.075
TL
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%
40
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
38.835
TL
23.301
TL
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%
40
İndirim
0.46 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
50.624
TL
30.375
TL
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%
40
İndirim
0.71 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
40.222
TL
24.133
TL
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%
40
İndirim
0.46 Karat Pırlanta Baget Yüzük
40.444
TL
24.266
TL
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%
40
İndirim
1.64 Karat Pırlanta Suyolu Bileklik
98.669
TL
59.201
TL
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%
40
İndirim
0.62 Karat Pırlanta Trend Yüzük
46.658
TL
27.995
TL
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%
40
İndirim
0.19 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
15.257
TL
9.154
TL
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%
40
İndirim
0.29 Karat Baget Pırlanta Tasarım Yüzük
27.961
TL
16.777
TL
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En Özel Fırsatlar
/
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50
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
30.000
TL
14.990
TL
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%
0
İndirim
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
5.490
TL
5.490
TL
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Altın Baget Kolye
3.190
TL
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%
40
İndirim
0.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük
34.230
TL
20.538
TL
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Sizin İçin Seçtiklerimiz
/
%
40
İndirim
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
6.685
TL
4.011
TL
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%
40
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
25.437
TL
15.262
TL
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%
40
İndirim
0.38 Karat Pırlanta Trend Kelepçe
40.999
TL
24.599
TL
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%
40
İndirim
0.07 Karat Pırlanta Baget Yüzük
12.011
TL
7.207
TL
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%
0
İndirim
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
5.490
TL
5.490
TL
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%
40
İndirim
0.28 Karat Pırlanta Baget Küpe
21.248
TL
12.749
TL
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%
40
İndirim
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye
12.094
TL
7.257
TL
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%
30
İndirim
2 Milimetre Altın Klasik Çift Alyans
6.669
TL
4.668
TL
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Lizay Mücevher Kutusu
2.025
TL
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%
40
İndirim
0.09 Karat Pırlanta Baget Tektaş Yüzük
11.151
TL
6.691
TL
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%
40
İndirim
0.22 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
16.616
TL
9.970
TL
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%
40
İndirim
0.21 Karat Pırlanta Bileklik
24.799
TL
14.879
TL
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En Sevilen Tektaşlar Lizay'da
/
%
40
İndirim
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
19.556
TL
11.734
TL
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%
40
İndirim
0.25 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
26.768
TL
16.061
TL
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%
40
İndirim
0.31 Karat Pırlanta Tasarım Tektaş Yüzük
34.591
TL
20.755
TL
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%
40
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
32.400
TL
19.440
TL
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%
40
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Damla Yüzük
44.383
TL
26.630
TL
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%
40
İndirim
0.31 Karat Pırlanta Damla Yüzük
47.157
TL
28.294
TL
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%
40
İndirim
0.30 Karat Pırlanta Baget Yüzük
47.795
TL
28.677
TL
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%
40
İndirim
0.40 Karat Pırlanta Tektaş Yüzük
48.017
TL
28.810
TL
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