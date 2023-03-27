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Evlilik Teklifinde Tektaş Tercihi Nasıl Olmalıdır?

Evlilik Teklifinde Tektaş Tercihi Nasıl Olmalıdır?

Evlenme teklifleri, her insan için özeldir. Birbirini seven çiftlerin hayatlarını birleştirmek için attıkları ilk adımlardan birisi olan evlenme teklifi, kişiye özel planlandığında unutulmayacak anılar olarak kalacaktır. Organizasyonun kalitesi, sevdiğiniz kişiyi sevindirecek ve onu ne kadar düşündüğünüzü gösterecektir. Evlenme teklifi edilirken gereken en önemli hediye, tektaş yüzüktür. Tektaşlar genellikle değerli madenlerin yüzük şekilde yapılması ve üzerine pırlanta kondurulmasıyla oluşturulur.

Tektaş yüzüklerde son yıllarda oldukça fazla seçenek çıkmaktadır. İnsanların seçerken zorlanacağı kadar seçenek sayısına ulaşmış olan tektaş yüzükler, her bütçeye göre fiyat değiştirmektedir. Küçük bir pırlanta için ayıracak bütçeye uygun yüzükler bulunurken, büyük ve gösterişli yüzükler için de özel üretimler mevcuttur. Eşinize, sevgilinize yüzük alırken ilk olarak onun dış görünüşünü, neleri sevip neleri sevmediğini düşünmeniz gerekmektedir. Yüzük alırken sevgilinizin parmak ölçüsü dışında neleri sevip sevmediğini bilmek de işinize yarayacaktır. Model seçiminin yanı sıra pek çok kişinin aklına gelen bir diğer soru da "Tektaş yüzük nereden alınır?" sorusudur; bu konuyu yazımızın sonunda ele alıyoruz.

 

Kişiden Kişiye Tektaş Zevki

Tektaş yüzük seçimi zannettiğiniz kadar zor değil! Bilhassa kişisel zevklere uygun olarak hareket edildiği takdirde pek bir sorun yaşanmaz. Kadınlara hediye edilecek tektaş yüzüğün seçimi sırasında kişisel zevklerin ve bilhassa el ve parmak özelliklerinin dikkate alınması şart! Ayrıca, renk konusu da oldukça önemli! Değerli taşların sahip olduğu eşsiz renklerden faydalanmak mühim! 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde her yaştan kadının ihtiyaçlarına ve beğenilerine hitap edecek tektaş modellerinin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sade giyime önem veren, abartmayı sevmeyen sevgilinize büyük taşlı gösterişli bir yüzük almanız onu sevindirecektir fakat çok da isteyerek yüzüğü parmağında taşımayacaktır. Bu gibi durumlarda daha sade olan, tek taşları tercih edebilirsiniz. Daha çok gösterişi seven ve parmaklarında parıltıları seven kadınlar için ise üretilen daha büyük modellerden tercih edebilirsiniz. 

 

Farklı Pırlanta Kesimleri

Pırlanta kesimi; daha önce de ifade ettiğimiz üzere önemli bir husus! Üçgen kesime sahip pırlanta yüzük modelleri; bilhassa minimalist bir anlayışı benimsemiş kişilerin favorisidir. Bunun yanı sıra, yuvarlak kesim pırlanta modelleri de klasikten şaşmayanlara hitap eder. Bu kesime sahip pırlanta modelleri; alyans ile beraber rahatlıkla kullanılabilir. Prenses kesim; yeni jenerasyonun favorisi olarak bilinir. Markiz kesim ise daha şatafatlı modellerden hoşlananların favorisidir. Hatta, oryantalist tarzdaki aksesuarları sevenlere hitap eder. Sonuç olarak, kadınlar; tarzlarına hitap eden bir kesim modeline sahip tektaş yüzükleri çok fazla aramadan bulabilirler. Özellikle gelişen teknolojiler ile birlikte farklı kesim şekillerine de sahip olmaya başlamış tektaş, kadınların parmaklarını süslemeleri için üretilmektedir. Kare, damla, yuvarlak, baget kesimlere sahip olan tektaşlar da oldukça sık tercih edilen ürünlerin arasına son yıllarda rahatlıkla girmiş bulunmaktadır. Bir elmasın büyüklüğü karat ile ölçülmektedir fakat parlaklıklarının karatı ile doğrudan ilgisi yoktur. Farklı parlamalarının ve göz alıcı olmalarının en büyük sebeplerinden birisi kesimleridir. En doğru kesime sahip olan pırlantayı tercih ederseniz hem ışıl ışıl bir yüzük sizlerin olacak, hem de uzun yıllar boyu kullanabileceksiniz.

 

Yüzük Hammaddeleri

Tektaş satın almak isteyenlerin önem vermeleri gereken hususlardan birisi de yüzüğün hammaddesi! Altın ve gümüş gibi değerli hammaddelerden imal edilen tektaş yüzük modellerine sıklıkla rastlanır. Buna ek olarak, son derece değerli bir maden olan elmasın kesilip parlatılması sonucu elde edilen taş olarak bilinen pırlanta da tektaş ile özdeşleşmiştir. Hatta, evlilik teklifi alan kadınların neredeyse tamamında tektaş pırlanta görebilirsiniz. Farklı hammaddelerden üretilmeye başlayan yüzük ana gövdeleri de vardır. Özellikle beyaz altının sıklıkla kullanılmaya başlaması ile bu yüzüklerin satışında da ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Sarı altının yerini yavaş yavaş beyaz altın alırken, insanların farklılıkları sevdiğini fark eden üreticiler, pembe altından yapılmış yüzükler de üretmeye başlamışlardır. Bu yüzüklerde değişen tek şey halkanın rengi ve materyalidir. Bu yüzden korkuya kapılmanıza gerek yoktur. Hangi rengin sevgilinize yakışacağını düşünüyorsanız o renkte yüzük halkası seçebilirsiniz ve daha sonrasında üzerindeki taşın kesimine ve karatına karar verebilirsiniz.

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