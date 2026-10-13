Pırlanta Renkli Taşlı Küpe
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Ürün Kodu : DE07626
4,23 Karat Pırlanta Küpe G VS-SI 14 Ayar
%30
91.275 TL
63.492 TL
Ürün Kodu : DE04068
Ürün Kodu : DSE0250
1,26 Karat Pırlanta Küpe Turmolin H VS-SI 18 Ayar
%30
85.069 TL
59.175 TL
Ürün Kodu : DE00233
4,37 Karat Pırlanta Küpe H SI 18 Ayar
%30
111.670 TL
77.678 TL
Ürün Kodu : DE01396
3,25 Karat Pırlanta Küpe H SI 18 Ayar
%30
172.193 TL
119.779 TL
Ürün Kodu : DE00546
1,70 Karat Pırlanta Küpe H VS-SI 18 Ayar
%30
44.586 TL
31.014 TL
Ürün Kodu : DE02519
1,83 Karat Pırlanta Küpe H VS 18 Ayar
%30
85.771 TL
59.663 TL
Ürün Kodu : DE03071
1,26 Karat Pırlanta Küpe H VS 18 Ayar
%30
86.721 TL
60.324 TL
Ürün Kodu : DE00585
0,20 Karat Pırlanta Küpe 18 Ayar
%30
16.958 TL
11.796 TL
Ürün Kodu : DE23118
2,47 Karat Pırlanta Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
18.254 TL
12.698 TL
Ürün Kodu : DE22107
3,16 Karat Pırlanta Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
48.778 TL
33.930 TL
Ürün Kodu : DE25889
1,56 Karat Pırlanta Küpe 14 Ayar
%30
74.746 TL
51.994 TL
Ürün Kodu : DE22438
1,11 Karat Pırlanta Küpe 14 Ayar
%30
35.027 TL
24.365 TL
Ürün Kodu : DE18107
1,29 Karat Pırlanta Küpe Morganit VS-SI 14 Ayar
%30
87.009 TL
60.524 TL
Ürün Kodu : DE24166
0,82 Karat Pırlanta Küpe Morganit VS-SI 14 Ayar
%30
23.685 TL
16.476 TL
Ürün Kodu : DE23524
1,05 Karat Pırlanta Küpe F-G SI 14 Ayar
%30
30.576 TL
21.269 TL
Ürün Kodu : DE25195
4,68 Karat Pırlanta Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
33.249 TL
23.128 TL
Ürün Kodu : DE23047
4,43 Karat Pırlanta Küpe F-G SI 8 Ayar
%30
28.516 TL
19.836 TL