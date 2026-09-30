Altın İnci Küpe
Ürün Kodu : E1148856
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12.240 TL
PEŞİN FİYATINA 4.080 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Küpe T11241
14 Ayar, Altın, 1.09 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çabasız şıklığın günlük imzası. İncinin sıcaklığıyla her ortamda narin bir asalet sunar.
Altın İnci Küpe
PEŞİN FİYATINA 4.080 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.240 TL