Altın İnci Küpe
Ürün Kodu : E1148854
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10.880 TL
PEŞİN FİYATINA 3.627 TL x 3 Taksit
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Altın İnci Küpe T11239
14 Ayar, Altın, 0.99 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncinin yüzünüze kattığı doğal aydınlık. Klasikten vazgeçmeyenler için zamansız ve naif bir seçim.
Altın İnci Küpe
PEŞİN FİYATINA 3.627 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.880 TL