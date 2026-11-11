Altın Hasır Zincir T11407 14 Ayar, Altın, 8,87 gr Zincir Boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geleneksel dokuma sanatının modern ve minimalist bir yorumu. Altının esnek dokusuyla şekillenen bu tasarım, boynunuza akıcı ve zamansız bir zarafet kazandırarak tek başına ya da diğer kolyelerle mükemmel bir uyum yakalar.