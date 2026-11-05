0.57 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Kolye
Ürün Kodu : DN67867
60.864 TL
PEŞİN FİYATINA 20.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.57 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Kolye T11358
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.08 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.49 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Halka formundaki pırlanta diziliminin büyüleyici halosı. Dekoltenize aydınlık ve zamansız bir hava katar.
0.57 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Kolye
PEŞİN FİYATINA 20.288 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
60.864 TL