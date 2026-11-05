0.50 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Yüzük
Ürün Kodu : DR193371
61.018 TL
PEŞİN FİYATINA 20.339 TL x 3 Taksit
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0.50 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Yüzük T11379
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.26 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.42 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dairesel pırlanta harmanı ve yüksek ışık kırma kapasitesi. Parmağınızda duru bir halo yaratır.
0.50 Karat Pırlanta Işıltı Çemberi Yüzük
PEŞİN FİYATINA 20.339 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
61.018 TL